«Платишь, а конца не видно»: клиентка выиграла суд у банка, который без предупреждения поднял проценты по кредитке

Екатеринбурженка Ирина Гапонова дошла до Верховного суда, пытаясь отменить повышение процентов по своему кредиту в «Русском стандарте». Банк прописал в договоре, что обычные действия клиента по обслуживанию кредита являются согласием на изменения тарифа (в сторону повышения оплаты). Высшая судебная инстанция углядела в этом нарушение закона.
Рассказываем подробности этой истории, которая может привести к пересмотру кредитных выплат у сотен клиентов «Русского стандарта».
«Мне втюхали кредитную карту»
В далеком октябре 2011 года Ирина получила кредитную карту от «Русского стандарта».
— Позвонили из банка, пригласили получить карту, уговаривали, — вспоминает Ирина. — Дескать, пусть лежит у вас, вдруг понадобится. Ну я и согласилась. По сути, я не особо-то и нуждалась в ней, банк мне ее втюхал. Я тогда занималась бизнесом, и мне пришел товар из Турции. Свободной наличности не было, и я залезла в эту карточку.
Екатеринбурженка рассчитывала закрыть кредит в лимитный срок, однако долг не уменьшался, в том числе из-за повысившихся в 2014 году процентов за пользование кредитом. Ирина утверждает, что не знала об этих изменениях.
— Я не в курсе была этого увеличения, — рассказывает она. — Раз просрочишь — они звонят. Я всех тонкостей не знала, что надо расписку какую-то брать (об отсутствии задолженности. — Прим. ред.). Они мне говорят: заплатите вот такую сумму и всё, вы не будете ничего должны. Я оплачивала, но это было бесконечно. Мне надоело, и я стала судиться с ними уже из принципа.
По словам девушки, она взяла изначально 75 тысяч рублей (столько было на карте), а выплатила в итоге больше 160 тысяч и еще 120 тысяч осталась должна. Районный суд встал на сторону банка. Апелляционные и кассационные инстанции это решение поддержали, а вот в Верховном суде обратили внимание на то, о чем говорили юристы Ирины — она не давала своего согласия на изменение тарифа в 2014 году. В результате произошло «автоматическое» повышение процентов за кредит, из-за чего долг опять вырос. По предварительным расчетам, клиентке банка насчитали свыше 100 тысяч рублей «лишней» задолженности.
— Конечно, без юристов ничего не сделаешь. Абсолютно ничего. Я в этом полный ноль. Особо не верила в победу, шанс на удачный исход был около 1%, все суды отказывали, поэтому неожиданно всё было. Я очень рада, — поделилась своими эмоциями Ирина.
Мы попросили юриста, представлявшего ее, рассказать, что меняет это решение суда. Дамир Садритдинов объяснил, в чем банк был неправ.
Комментарий юриста
Верховный суд в решении указал, что «оферент не может указывать в качестве способов акцепта своего предложения действия, которое лицо может совершать с иным умыслом». В переводе на понятный язык это значит следующее:
— Банк не может говорить, что клиент принял новый тариф (повышение процента или что-то еще), даже если прописал в правилах заранее, что определенные действия клиента считаются согласием. Если такие действия клиент мог совершать с другими намерениями — например, просто закрывал кредит в банкомате. Суть спора была в том, какие действия заемщика банк может «засчитывать» как одобрение изменений в тарифном плане, в том числе банальном повышении процентов, — объясняет юрист.
По его словам, нижестоящие суды раньше внимали лишь букве договора и подписи клиента под ним.
— Сейчас Верховный суд наконец-то прислушался к заемщикам на примере нашего дела и указал, что для «одобрения» изменений в договоре или в тарифном плане банк может принять только такие действия заемщика, которые не связаны по смыслу с действиями по сложившемуся исполнению договора. Например, заемщик должен выбрать какую-то новую опцию в банкомате, отправить СМС с согласием или совершить еще какие-то активные действия.
Важность этого решения суда в том, что теперь им могут воспользоваться и другие клиенты банка.
Как вернуть переплату по кредиту?
По словам юриста, сейчас все владельцы кредитных карт «Русского стандарта», которые пользовались ими до 2014 года (в этот год произошло «автоматическое» повышение процентов) могут идти перерасчитывать долги и, возможно, вернуть переплату по кредиту.
Как проверить, не было ли нарушений банка в вашей личной финансовой истории:
1. Выяснить, не повышалась ли кредитная ставка по вашей кредитной карте, причем не только за последние три года, а вообще за всё время.
2. Если повышалась — посмотреть, на основании чего, когда и на сколько процентных пунктов (посмотреть в условиях договора и задать вопросы банку по телефону).
3. Если видите признаки того, что повышение ставки было «автоматическим» — то есть вы ничего дополнительно не подписывали в офисе, а ставка изменилась «сама собой», можно оценить размер переплаты (умножить повышенные проценты на средний размер долга и количество времени, когда такая ситуация продолжалась) и если ущерб для вас значительный — обращаться в банк с претензией, затем — в службы финансового уполномоченного и затем — в суд. Можно приложить определение Верховного суда, чтобы усилить вашу позицию.
Правозащитники из организации «Блокпост» создали сайт, через который к ним могут обратиться другие клиенты «Русского стандарта» с похожей проблемой.