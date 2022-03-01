«Платишь, а конца не видно»: клиентка выиграла суд у банка, который без предупреждения поднял проценты по кредитке

По словам девушки, она взяла изначально 75 тысяч рублей (столько было на карте), а выплатила в итоге больше 160 тысяч и еще 120 тысяч осталась должна. Районный суд встал на сторону банка. Апелляционные и кассационные инстанции это решение поддержали, а вот в Верховном суде обратили внимание на то, о чем говорили юристы Ирины — она не давала своего согласия на изменение тарифа в 2014 году. В результате произошло «автоматическое» повышение процентов за кредит, из-за чего долг опять вырос. По предварительным расчетам, клиентке банка насчитали свыше 100 тысяч рублей «лишней» задолженности.

— Конечно, без юристов ничего не сделаешь. Абсолютно ничего. Я в этом полный ноль. Особо не верила в победу, шанс на удачный исход был около 1%, все суды отказывали, поэтому неожиданно всё было. Я очень рада, — поделилась своими эмоциями Ирина.



Мы попросили юриста, представлявшего ее, рассказать, что меняет это решение суда. Дамир Садритдинов объяснил, в чем банк был неправ.

Комментарий юриста

Верховный суд в решении указал, что «оферент не может указывать в качестве способов акцепта своего предложения действия, которое лицо может совершать с иным умыслом». В переводе на понятный язык это значит следующее: