«Страховка для олигархов». Пенсионеры потеряли 1,3 миллиона и обвинили в этом менеджера Сбербанка

По словам директора центра, это первый случай, когда в подобной истории фигурирует Сбербанк. До этого обращались с жалобами на другие финансовые организации. При этом, если не истек двухнедельный срок с момента подписания договора, можно вернуть деньги и расторгнуть договор.



— Если же, как в этом случае, прошло два года, можно попробовать предъявить требования на основании того, что не было предоставлено информации, — говорит Янина Голубева. — Нужно смотреть условия договора. Мы готовы по мере возможностей включиться в эту историю.

Как не попасть под «развод»

— Случаи, когда клиентов намеренно вводят в заблуждение и оформляют не ту услугу, за которой они обратились изначально, называются мисселингом, — объяснили нам в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. — По сути, это подмена, когда менеджер скрывает или просто умалчивает о важных свойствах продукта. Этим чаще всего грешат сотрудники банков, к которым люди обращаются, чтобы открыть или продлить вклад. Вместо этого под видом «более выгодного депозита» клиентам предлагают, как правило, полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни. Причина подобного недобросовестного поведения в том, что за их оформление банковские менеджеры получают премии, поэтому они заинтересованы в том, чтобы продать их как можно больше.



— Единственный способ избежать мисселинга — внимательно изучать все условия договора и приложения к нему, — заключают эксперты Центробанка. — Лучше всего взять копию договора домой и внимательно изучить его, а при необходимости — проконсультироваться с юристами. Подписывать документы лучше только тогда, когда все пункты стали понятны и не вызывают вопросов.



Если же так получилось, что вы поддались напору менеджера, не до конца поняв, какой документ подписали — прочитайте его внимательно уже дома. От полисов НСЖ и ИСЖ (инвестиционного страхования жизни), как и от любого страхового продукта, можно отказаться и вернуть их стоимость без потерь.



— Это можно сделать в «период охлаждения» — в течение 14 календарных дней и при условии, что страховой случай не наступил, — объясняют специалисты. — Если расторгнуть договор после этого срока, человек получит обратно меньше, чем внес.



Кому пожаловаться на менеджеров-обманщиков? Это можно сделать через интернет-приемную Банка России. Регулятор направит запрос в компанию и разберется в ситуации. Нарушителю может грозить штраф или другие меры, вплоть до лицензионных санкций (в случае грубых системных нарушений прав потребителей).



У Центробанка есть круглосуточная горячая линия: 8 800 300–30–00 (или 300 с мобильного телефона). Получить консультацию специалистов можно и в чате мобильного приложения «ЦБ-онлайн».