Пюре с комочками. В картофельном кризисе России виноваты Египет и Азербайджан — накормить нас не могут?

А дальше уже чистая арифметика. Если брать предыдущие годичные колебания, можно отметить, что после октябрьского минимума к следующему июлю цена вырастала (в зависимости от размера урожая) — когда чуть больше чем на 40%, а когда и почти на 80%, как в 2019 году. Так что даже если считать скачок цен этого года аномалией, на которую можно смело закрыть глаза, и прибавлять к цене сентября этого года 60%, уже выйдет 61 рубль. Но все переменные, которые сейчас видны при анализе рынка (рост переработки, планируемые площади посева и урожайность, никуда не девшиеся проблемы с логистикой и хранением, кризис на мировом рынке еды), говорят, что повторение сценария 2021 года в следующем году — это вовсе не фантастика. И тогда цель на средний ценник за килограмм картофеля видится в районе 87 рублей.



Нетрудно предположить, что при таком сценарии регуляторный зуд у чиновников даст знать о себе, и уже в ближайшие месяцы пойдет разговор об административном сдерживании цен. В случае с подсолнечным маслом и сахаром такие шаги уже аукнулись падением производства и — кто бы мог подумать! — новым ростом цен. Ведь и на масло, и на сахар по итогам октября 2021 года они уже превысили уровень ноября 20 20-го , когда верховные власти страны начали бить в набат и клеймить злых перекупщиков. Рынок есть рынок.

