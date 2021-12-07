Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в следующем году планируется потратить 23,7 триллиона рублей. Доходы бюджета составят более 25 триллионов рублей. То есть в этом году бюджет будет профицитным — в отличие от 2021 и 2020 годов. В
Для сравнения: когда принимался бюджет на 2021 год, ожидалось, что доходы составят 18,8 триллиона рублей, на траты было заложено 21,5 триллиона рублей. Самый большой кусок бюджета тогда достался Минфину — 6,86 триллиона рублей, на втором месте было Минобороны, далее МВД и Минздрав. Скоро мы подробнее расскажем о том, как поделили деньги в этом году.
Ранее президент подписал документы, утверждающие бюджет Пенсионного фонда и Фонда ОМС.