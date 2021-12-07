7 декабря вторник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 7/10
usd 73.67
eur 83.11
Тема дняШевченковский жилмассив остался без отопления
Все новости
Все новости

Путин подписал закон о бюджете на 2022 год

Государство планирует потратить 23,7 триллиона рублей

1 339
48Обсудить

Поделиться

Ко второму чтению закона о бюджете президент внес ряд поправок

Ко второму чтению закона о бюджете президент внес ряд поправок

Поделиться

Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в следующем году планируется потратить 23,7 триллиона рублей. Доходы бюджета составят более 25 триллионов рублей. То есть в этом году бюджет будет профицитным — в отличие от 2021 и 2020 годов. В 2023-м тоже ожидается, что доходы будут выше расходов, а планы на 2024 менее оптимистичны: доходы ожидаются на уровне 25,8 триллиона рублей, расходы — 26,4. Данные на 2022 и 2023 годы пока примерные — планы власти строят на 3 года вперед, а каждую осень корректирует показатели.

Для сравнения: когда принимался бюджет на 2021 год, ожидалось, что доходы составят 18,8 триллиона рублей, на траты было заложено 21,5 триллиона рублей. Самый большой кусок бюджета тогда достался Минфину — 6,86 триллиона рублей, на втором месте было Минобороны, далее МВД и Минздрав. Скоро мы подробнее расскажем о том, как поделили деньги в этом году.

Ранее президент подписал документы, утверждающие бюджет Пенсионного фонда и Фонда ОМС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинбюджетные деньгиденьгифедеральные законыбюджет на 2022 год
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться