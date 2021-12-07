Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно документу, в следующем году планируется потратить 23,7 триллиона рублей. Доходы бюджета составят более 25 триллионов рублей. То есть в этом году бюджет будет профицитным — в отличие от 2021 и 2020 годов. В 2023-м тоже ожидается, что доходы будут выше расходов, а планы на 2024 менее оптимистичны: доходы ожидаются на уровне 25,8 триллиона рублей, расходы — 26,4. Данные на 2022 и 2023 годы пока примерные — планы власти строят на 3 года вперед, а каждую осень корректирует показатели.

