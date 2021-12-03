У «АСКО-Страхования» отозвали лицензию. Действует ли ОСАГО и как вернуть деньги за страховку

1
На какие виды страхования отозваны лицензии?
Речь о трех направлениях деятельности: ОСАГО, добровольное имущественное страхование (например, квартиры или дома), а также другие виды добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни.
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2
Что означает отзыв лицензии?
Страховая теряет право заключать новые договоры и перестраховывать клиентов, а также вносить в договоры изменения, которые увеличивают страховые обязательства (то есть расширяют лимит выплат). Исполнять действующие договоры она по-прежнему обязана, но есть нюансы, о которых мы расскажем ниже.
Через 45 дней (то есть 17 января 2022 года) договоры страхования нынешних клиентов перестают действовать, но это не относится к ОСАГО. Компенсационные выплаты по ОСАГО осуществляются от лица Российского союза автостраховщиков, и полисы будут действовать до окончания срока.
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3
Кто заплатит за ДТП по ОСАГО?
После отзыва лицензии компания «АСКО-Страхование» обязана в течение 6 месяцев исполнять обязательства по договорам, объяснили нам в управляющей компании — АСВ. Но опрошенные эксперты рынка автострахования считают, что вопрос во многом будет зависеть от текущей платежеспособности страховой. При этом остаются и другие варианты получения возмещения.
Если клиент «АСКО-Страхования» попадает в ДТП и невиновен, он вправе обратиться за выплатой в страховую виновника. То есть он теряет право на прямое урегулирование убытков, но не остается без выплат. Но могут возникнуть неудобства, например, если офис страховой виновника находится в другом регионе или компания не отличается чистоплотностью.
Если же клиент «АСКО-Страхования» является виновником аварии, то пострадавшая сторона в первую очередь должна обращаться в свою страховую компанию, то есть проблемы как таковой нет.
Хуже ситуация, когда лицензия отозвана у обеих компаний: и виновника ДТП, и пострадавшей стороны. В этом случае необходимо обращение в Российский союз автостраховщиков.
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4
Как получить компенсационную выплату по ОСАГО?
За компенсационной выплатой необходимо обращаться в Российский союз автостраховщиков (РСА): федеральную структуру, которая в числе прочего регулирует распределение компенсационного фонда, созданного страховыми компаниями как раз на случай подобных форс-мажоров. Обращение в РСА необходимо в случаях, когда лицензии отозваны у страховых виновника и пострадавшего в ДТП водителя или, например, если второй вообще не имеет полиса ОСАГО.
Глава РСА Игорь Юргенс подтвердил нам, что обладатели полисов ОСАГО от компании «АСКО-Страхование» при отсутствии других вариантов имеют право обратиться за компенсационной выплатой. Также РСА может назначать компанию, которая примет на себя ответственность за клиентов «АСКО-Страхования» по полисам ОСАГО.
О самой процедуре компенсационных выплат мы уже рассказывали. Она схожа с получением возмещения от страховой компании, но юристы отмечают большую волокиту при работе с РСА.
— Случаи, когда они платят после получения заявления, бывают, но не так часто, — рассказывает юрист компании «Автоадвокат» Наталья Усова. — Нередко после первого обращения гражданин получает отказ из-за отсутствия тех или иных документов, и часто возникают разночтения в понимании законов у РСА и судов.
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5
Стоит ли расторгнуть договор по ОСАГО с «АСКО-Страхованием»?
По нашим оценкам, нет: во-первых, на рынке обязательного автострахования наблюдается очередной кризис, и совсем не факт, что вам удастся легко перестраховаться в другой компании. При этом нет никакой гарантии, что новые управляющие «АСКО-Страхования» оперативно решат вопросы с возвратом страховых премий.
Кроме того, напомним, для компенсаций по ОСАГО предусмотрен аварийный механизм, описанный выше в предыдущем разделе.
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6
Кто возместит ущерб имуществу или здоровью?
Договоры такого рода продолжат действовать еще 45 дней (до 17 января 2022 года), и в этот период страховая обязана исполнять их. После этого клиенты могут обратиться с заявлением о расторжении договора и вернуть часть премии, пропорциональную неиспользованному периоду.
Получит ли клиент компенсацию, если в эти 45 дней произойдет страховой случай?
— Формально да, страховая компания обязана возместить ущерб согласно договору, — объясняет юрист Лев Воропаев. — Но по опыту других страховых, у которых в последнее время отзывали лицензии, они не будут торопиться с выплатами, особенно если у них недостаточно денег. Даже если клиент обратится в суд, разбирательство растянется примерно на полгода, за которые компания уже может стать банкротом. Многое будет зависеть от позиции внешнего управляющего Агентства страхования вкладов, который проведет аудит компании, определится с ее финансовыми возможностями и примет решение об очередности выплат.
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7
Имеет ли смысл клиентам «АСКО-Страхования» расторгнуть договор уже сейчас (кроме ОСАГО)?
— Наверное, имеет смысл обратиться с таким заявлением, если это предусмотрено договором, — считает юрист Лев Воропаев. — Но я сомневаюсь, что компания оперативно вернет страховую премию по описанным выше причинам. Клиентам проще уже сейчас перестраховаться в другой компании, но попутно и обратиться с заявлением о расторжении договора с «АСКО-Страхованием» в установленный срок.
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