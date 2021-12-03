У «АСКО-Страхования» отозвали лицензию. Действует ли ОСАГО и как вернуть деньги за страховку

После отзыва лицензии компания «АСКО-Страхование» обязана в течение 6 месяцев исполнять обязательства по договорам, объяснили нам в управляющей компании — АСВ. Но опрошенные эксперты рынка автострахования считают, что вопрос во многом будет зависеть от текущей платежеспособности страховой. При этом остаются и другие варианты получения возмещения.



Если клиент «АСКО-Страхования» попадает в ДТП и невиновен, он вправе обратиться за выплатой в страховую виновника. То есть он теряет право на прямое урегулирование убытков, но не остается без выплат. Но могут возникнуть неудобства, например, если офис страховой виновника находится в другом регионе или компания не отличается чистоплотностью.



Если же клиент «АСКО-Страхования» является виновником аварии, то пострадавшая сторона в первую очередь должна обращаться в свою страховую компанию, то есть проблемы как таковой нет.



Хуже ситуация, когда лицензия отозвана у обеих компаний: и виновника ДТП, и пострадавшей стороны. В этом случае необходимо обращение в Российский союз автостраховщиков.

