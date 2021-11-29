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Как увеличить пенсию легально: все пособия и выплаты для пожилых людей в России

Проверьте, на что вы имеете право, прямо сейчас

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Этой осенью пенсионеры получили дополнительные выплаты — по 10 тысяч рублей каждому. Президент объяснил необходимость единовременной выплаты высокой инфляцией, подчеркнув, что пенсионеров она коснулась в большей степени из-за особенностей «структуры потребления». Структура потребления у пенсионеров действительно отличается, причем всегда, а вот осенняя выплата была разовая. Впрочем, есть для пенсионеров и другие выплаты и льготы — мы собрали их в этом материале. Прочитайте его и проверьте: всё ли, что положено от государства получаете вы, ваши родители или бабушки и дедушки.

Доплата до прожиточного минимума


Сложно назвать это дополнительной выплатой, однако для тех, у кого пенсия оказалась по каким-то причинам меньше прожиточного минимума, это очень важные деньги. Доплату назначают неработающим пенсионерам, если они получают меньше прожиточного минимума пенсионера. В среднем по стране в 2021 году ПМ пенсионера составляет 10 022 рубля, в каждом регионе он отличается. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. Деньги платят каждый месяц.

При назначении доплаты учитывается не только пенсия. Оценивая обеспеченность пенсионера, будут брать в расчет пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, которые предоставляют деньгами. В том числе компенсации за оплату телефона, ЖКУ и проезда.

Сумма: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе (уточнить его можно на сайте ПФР).

Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР. С 2022 года доплата будет оформляться автоматически.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)


Эта выплата полагается не всем пенсионерам, а только определенным категориям льготников. К ним относятся ветераны боевых действий, участники и инвалиды ВОВ, члены их семей, люди, пострадавшие вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалиды, дети-инвалиды и некоторые другие группы льготников. Деньги выплачивают каждый месяц.

ЕДВ может включать или не включать в себя сумму, компенсирующую набор социальных услуг (НСУ), который полагается льготникам: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Полный денежный эквивалент НСУ — 1211 рублей 66 копеек. Получать НСУ непосредственно услугами или денежным их эквивалентом каждый, кто имеет на него право, решает сам.

Сумма: зависит от категории льготников. Например, участникам ВОВ в 2021 году полагается доплата 4378 рублей 49 копеек (включая НСУ) или 3166 рублей 84 копейки (без НСУ).

Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на «Госуслугах». Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.

Выплата по уходу за нетрудоспособными


Строго говоря, деньги полагаются не самому пенсионеру, а человеку, который за ним ухаживает, но получает их именно пенсионер раз в месяц вместе с пенсией, чтобы передать своему попечителю. Иногда люди договариваются о безвозмездном уходе — фактически патронаж оформляется, но деньги остаются у пенсионера. Ухаживающему это всё равно выгодно: ему насчитывается стаж (если ухаживающий работал до или сразу после патронажа) плюс уход является уважительной причиной не иметь трудового дохода при назначении некоторых пособий (подробнее о «правиле нулевого дохода» можно прочитать в этом материале).

Оформить уход и соответствующую выплату могут инвалиды первой группы, пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе. Ухаживающими могут стать только люди, не имеющие трудового дохода или пенсии, не получающие пособия по безработице.

Сумма: 1200 рублей (увеличивается на региональный коэффициент, если он есть).

Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР должен подать не сам пенсионер, а его потенциальный попечитель. Помимо заявления ухаживающего понадобятся паспорт, заявление пенсионера и документы, подтверждающие, что потенциальный попечитель не работает.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников ВОВ (ДЕМО)


Эта выплата полагается ветеранам и инвалидам ВОВ, узникам концлагерей и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией и ВОВ, вдовам инвалидов ВОВ. Деньги начисляют раз в месяц.

Сумма: 1000 или 500 рублей в зависимости от категории льготника.

Как получить: заявление в ПФР или МФЦ, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на ДЕМО.

Дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги (ДМО)


Эта выплата назначается за выдающиеся достижения и заслуги Героям СССР и РФ, Героям соцтруда и труда РФ, гражданам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы, орденом «За заслуги перед Отечеством», олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам. Деньги начисляют раз в месяц.

Сумма: зависит от категории льготника, максимум — 24 056 рублей 30 копеек.

Как получить: заявление в ПФР или МФЦ, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на ДМО.

Повышенная фиксированная выплата по старости


Сама по себе фиксированная выплата — это такая «базовая часть» пенсии, которую назначают всем без исключения: 6044 рубля 48 копеек. Деньги эти приходят каждый месяц. Некоторым льготникам она начисляется в повышенном размере. Это люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, пенсионеры с иждивенцами, жители Крайнего Севера и те, кто там работал.

Сумма: зависит от категории льготника. Пенсионерам старше 80 лет фиксированную выплату удваивают, то есть в 2021 году она составляет 12 088 рублей 96 копеек. Все суммы можно посмотреть на сайте ПФР.

Как получить: назначается автоматически, кроме случая, когда повышенная выплата связана с наличием иждивенцев. Тут нужно будет обратиться в ПФР и предоставить свидетельство о рождении ребенка, а если он старше 18 лет, то еще и справку из образовательного учреждения.

Доплата сельским пенсионерам


Ее выплачивают неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет отработали в сельскохозяйственной отрасли. Сейчас речь только о тех, кто продолжает жить в сельской местности, с 1 января 2022 года пенсионеры, получающие эту надбавку, смогут переехать в город вместе с ней.

Сумма: 1511 рублей 12 копеек.

Как получить: назначается автоматически. Если вам ее не назначили, хотя все основания есть, обратитесь в ПФР.

Ежегодная денежная выплата к Дню Победы


Эту выплату начисляют раз в год и только инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны.

Сумма: 10 тысяч рублей.

Как получить: назначается автоматически.

Выплата за оборону Севастополя


СЮЖЕТ

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Единовременная выплата жителям осажденного Севастополя и ветеранам, награжденным медалью «За оборону Севастополя», приурочена к 80-летию начала обороны города. Это разовая выплата, которую назначат только в этом году.

Сумма: 50 тысяч рублей

Как получить: документы готовятся.

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