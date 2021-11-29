Как увеличить пенсию легально: все пособия и выплаты для пожилых людей в России

Доплата до прожиточного минимума

Сложно назвать это дополнительной выплатой, однако для тех, у кого пенсия оказалась по каким-то причинам меньше прожиточного минимума, это очень важные деньги. Доплату назначают неработающим пенсионерам, если они получают меньше прожиточного минимума пенсионера. В среднем по стране в 2021 году ПМ пенсионера составляет 10 022 рубля, в каждом регионе он отличается. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше. Деньги платят каждый месяц.



При назначении доплаты учитывается не только пенсия. Оценивая обеспеченность пенсионера, будут брать в расчет пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, которые предоставляют деньгами. В том числе компенсации за оплату телефона, ЖКУ и проезда.



Сумма: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе (уточнить его можно на сайте ПФР).

