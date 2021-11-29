Как увеличить пенсию легально: все пособия и выплаты для пожилых людей в России

Этой осенью пенсионеры получили дополнительные выплаты — по 10 тысяч рублей каждому. Президент объяснил необходимость единовременной выплаты высокой инфляцией, подчеркнув, что пенсионеров она коснулась в большей степени из-за особенностей «структуры потребления». Структура потребления у пенсионеров действительно отличается, причем всегда, а вот осенняя выплата была разовая. Впрочем, есть для пенсионеров и другие выплаты и льготы — мы собрали их в этом материале. Прочитайте его и проверьте: всё ли, что положено от государства получаете вы, ваши родители или бабушки и дедушки.
Доплата до прожиточного минимума
Сложно назвать это дополнительной выплатой, однако для тех, у кого пенсия оказалась по каким-то причинам меньше прожиточного минимума, это очень важные деньги. Доплату назначают неработающим пенсионерам, если они получают меньше прожиточного минимума пенсионера. В среднем по стране в 2021 году ПМ пенсионера составляет
При назначении доплаты учитывается не только пенсия. Оценивая обеспеченность пенсионера, будут брать в расчет пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, которые предоставляют деньгами. В том числе компенсации за оплату телефона, ЖКУ и проезда.
Сумма: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе (уточнить его можно на сайте ПФР).
Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР. С 2022 года доплата будет оформляться автоматически.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Эта выплата полагается не всем пенсионерам, а только определенным категориям льготников. К ним относятся ветераны боевых действий, участники и инвалиды ВОВ, члены их семей, люди, пострадавшие вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалиды, дети-инвалиды и некоторые другие группы льготников. Деньги выплачивают каждый месяц.
ЕДВ может включать или не включать в себя сумму, компенсирующую набор социальных услуг (НСУ), который полагается льготникам: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Полный денежный эквивалент НСУ — 1211 рублей 66 копеек. Получать НСУ непосредственно услугами или денежным их эквивалентом каждый, кто имеет на него право, решает сам.
Сумма: зависит от категории льготников. Например, участникам ВОВ в 2021 году полагается доплата 4378 рублей 49 копеек (включая НСУ) или 3166 рублей 84 копейки (без НСУ).
Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на «Госуслугах». Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.
Выплата по уходу за нетрудоспособными
Строго говоря, деньги полагаются не самому пенсионеру, а человеку, который за ним ухаживает, но получает их именно пенсионер раз в месяц вместе с пенсией, чтобы передать своему попечителю. Иногда люди договариваются о безвозмездном уходе — фактически патронаж оформляется, но деньги остаются у пенсионера. Ухаживающему это всё равно выгодно: ему насчитывается стаж (если ухаживающий работал до или сразу после патронажа) плюс уход является уважительной причиной не иметь трудового дохода при назначении некоторых пособий (подробнее о «правиле нулевого дохода» можно прочитать в этом материале).
Оформить уход и соответствующую выплату могут инвалиды первой группы, пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постороннем уходе. Ухаживающими могут стать только люди, не имеющие трудового дохода или пенсии, не получающие пособия по безработице.
Сумма: 1200 рублей (увеличивается на региональный коэффициент, если он есть).
Как получить: заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР должен подать не сам пенсионер, а его потенциальный попечитель. Помимо заявления ухаживающего понадобятся паспорт, заявление пенсионера и документы, подтверждающие, что потенциальный попечитель не работает.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников ВОВ (ДЕМО)
Эта выплата полагается ветеранам и инвалидам ВОВ, узникам концлагерей и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией и ВОВ, вдовам инвалидов ВОВ. Деньги начисляют раз в месяц.
Сумма: 1000 или 500 рублей в зависимости от категории льготника.
Как получить: заявление в ПФР или МФЦ, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на ДЕМО.
Дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги (ДМО)
Эта выплата назначается за выдающиеся достижения и заслуги Героям СССР и РФ, Героям соцтруда и труда РФ, гражданам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы, орденом «За заслуги перед Отечеством», олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам. Деньги начисляют раз в месяц.
Сумма: зависит от категории льготника, максимум —
Как получить: заявление в ПФР или МФЦ, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на ДМО.
Повышенная фиксированная выплата по старости
Сама по себе фиксированная выплата — это такая «базовая часть» пенсии, которую назначают всем без исключения: 6044 рубля 48 копеек. Деньги эти приходят каждый месяц. Некоторым льготникам она начисляется в повышенном размере. Это люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, пенсионеры с иждивенцами, жители Крайнего Севера и те, кто там работал.
Сумма: зависит от категории льготника. Пенсионерам старше 80 лет фиксированную выплату удваивают, то есть в 2021 году она составляет
Как получить: назначается автоматически, кроме случая, когда повышенная выплата связана с наличием иждивенцев. Тут нужно будет обратиться в ПФР и предоставить свидетельство о рождении ребенка, а если он старше 18 лет, то еще и справку из образовательного учреждения.
Доплата сельским пенсионерам
Ее выплачивают неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет отработали в сельскохозяйственной отрасли. Сейчас речь только о тех, кто продолжает жить в сельской местности, с 1 января 2022 года пенсионеры, получающие эту надбавку, смогут переехать в город вместе с ней.
Сумма: 1511 рублей 12 копеек.
Как получить: назначается автоматически. Если вам ее не назначили, хотя все основания есть, обратитесь в ПФР.
Ежегодная денежная выплата к Дню Победы
Эту выплату начисляют раз в год и только инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны.
Сумма: 10 тысяч рублей.
Как получить: назначается автоматически.
Выплата за оборону Севастополя
Единовременная выплата жителям осажденного Севастополя и ветеранам, награжденным медалью «За оборону Севастополя», приурочена к
Сумма: 50 тысяч рублей
Как получить: документы готовятся.