Омбудсмен по правам человека предложила поднять возраст участия в программе «Молодая семья»

Федеральный омбудсмен считает, что эта ситуация влечет за собой «огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти».



Программа «Молодая семья» — это субсидии на покупку собственного жилья, принять участие в ней могут люди в официальном браке и одинокие, но в этом случае только те, у кого есть дети. На размер субсидии влияет число детей в семье и регион проживания. О том, какие еще есть способы получить квартиру при помощи государства мы писали в этом материале.

