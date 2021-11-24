Омбудсмен по правам человека предложила поднять возраст участия в программе «Молодая семья»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возраст граждан, вставших в очередь на получение жилья по программе «Молодая семья» должен быть увеличен. Сейчас максимальный возраст участников (супругов или одинокого родителя) — 35 лет. Москалькова предлагает включить в программу людей до 40 лет.
— Есть прекрасная программа «Молодая семья», когда люди вступили в брак, встали на учет и надеются, что они получат крышу над головой. Проходит год, два, пять, десять, им уже 35 лет и государство говорит: а вам уже исполнилось много лет и вылетаете из этой очереди, — сказала она сегодня на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. — Вы представляете, с какими эмоциями они приходят в нашу приемную.
Федеральный омбудсмен считает, что эта ситуация влечет за собой «огромные репутационные издержки для всех институтов государственной власти».
Программа «Молодая семья» — это субсидии на покупку собственного жилья, принять участие в ней могут люди в официальном браке и одинокие, но в этом случае только те, у кого есть дети. На размер субсидии влияет число детей в семье и регион проживания. О том, какие еще есть способы получить квартиру при помощи государства мы писали в этом материале.