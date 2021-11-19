Часики-то тикают: налоги, которые надо заплатить до 1 декабря

Чтобы в нашей жизни было немного больше постоянства, в России существуют налоги. Платить их надо регулярно и вовремя, иначе — пиши пропало. Рассказываем, за что надо заплатить до 1 декабря и что будет, если не поделиться с государством деньгами.
Какие налоги надо заплатить?
Не позднее 1 декабря 2021 года нужно заплатить несколько налогов:
- на имущество физических лиц;
- земельный;
- транспортный.
Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год всё равно необходимо, а если приобрели в 2021, то платить его надо будет уже в 2022-м.
За что придется платить налог на имущество?
Налог на имущество должны платить только собственники. Его размер зависит от кадастровой стоимости объекта на начало года, за который взимается налог. Если в течение 2020 года кадастровая стоимость менялась, это учтут при расчете налога. Получить сведения о кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра, в МФЦ или через «Госуслуги», заказав выписку из ЕГРН.
Налоговая база для разных объектов недвижимости рассчитывается по-разному. Для квартир она уменьшается на кадастровую стоимость 20 квадратных метров. То есть, если площадь вашего жилья составляет 50 квадратов — заплатите как за 30. Для комнаты этот вычет составит 10 квадратных метров, для жилого дома — 50. Налоговую ставку каждый муниципалитет устанавливает самостоятельно.
Ставку земельного налога так же определяют местные власти. При этом для земли, которой вы пользуетесь в личных целях (садовые, огородные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства), она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости.
В случае с транспортным налогом размер платежа зависит от мощности двигателя транспортного средства.
Как высчитываются налоги?
Налог на имущество и земельный налог зависят от кадастровой стоимости объектов. Если она меньше 300 миллионов рублей, ставка составит максимум 0,1%, если выше — 2%. Узнать кадастровую стоимость объекта можно на сайте Росреестра, в МФЦ или через «Госуслуги», заказав выписку из ЕГРН.
Транспортный налог рассчитывается в зависимости от мощности двигателя. На машину до 100 лошадиных сил ставка составляет 2,5 рубля на одну лошадиную силу, от 100 до 150 лошадиных сил — 3,5 рубля. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента. Здесь действует уже налог на роскошь. Список таких марок автомобилей ежегодно формирует и публикует Минпромторг России.
Предварительно рассчитать имущественный, земельный и транспортный налоги можно на сайте налоговой службы с помощью «налогового калькулятора».
А если я не согласен с суммой налога?
Если сумма налога кажется вам неправильной, или вам начислили налог на имущество, которого у вас нет, свяжитесь с налоговой службой — через сайт, личный кабинет, по почте, в МФЦ или лично в отделении. Но готовьтесь обосновать претензию. В течение 30 дней вам либо пересчитают налог (если обращение обоснованно), либо аргументированно откажут. Если ответ вас вновь не устроит, обращайтесь в региональное управление ФНС или непосредственно в ФНС России. А еще можно пойти в суд.
Как заплатить налог?
Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу. Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или через сайт ФНС, а также через специальные приложения «Госуслуги» и «Налоги ФЛ» для смартфонов.
Кому положены льготы?
Есть целый список граждан, у которых есть право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные органы власти также могут устанавливать дополнительные льготы.
В России действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей. Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров квартиры и семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи также могут получить вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу.
— От транспортного налога освобождены инвалиды и ветераны ВОВ, узники фашистских гетто и лагерей, ветераны труда, герои России и СССР, лица, награжденные орденами Славы, ветераны боевых действий и инвалиды войн, инвалиды 1-й и 2-й группы, пенсионеры возрастом от 55–60 лет. Исключение — пенсионеры, которые работали в условиях Крайнего Севера. Для них предусмотрено снижение возраста на 5–10 лет, — говорит юрист Андрей Конышев. — Также льготы предусмотрены для жертв Чернобыльской аварии, лица, участвовавшие в испытаниях термоядерного и ядерного оружия, лица, устраняющие последствия аварийных ситуаций, родитель ребенка-инвалида, родители с тремя и более детьми.
Почему необходимо заплатить налоги в срок?
Если вы не заплатите налоги в срок, то каждый день (начиная со 2 декабря) вам будут начислять пени — в процентах от неуплаченной суммы налога. К сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
А если вообще не платить?
По части наказаний за просрочки и неуплаты ничего нового нет. Здесь санкции такие же, как и при любых долгах — арест имущества, заморозка банковских счетов, отказ в выезде за границу.
— Если не платить налоги, этот долг будет висеть и копиться за вами, — говорит Андрей Конышев. — Если вы не платите несколько лет, то вам впоследствии придет досудебная претензия от ИФНС с требованием оплаты налоговой задолженности. Налоговая служба оставляет за собой право обращения в суд по вашему месту жительства. Они обратятся в суд с исковыми требованиями о взыскании с вас задолженности. После суда ИФНС передает исполнительные листы на взыскание судебным приставам, и судебные приставы имеют право арестовать имущество, чтобы в дальнейшем реализовать на торгах. Согласно последним правкам, арест на имущество не допускается, если сумма задолженности не превышает три тысячи рублей. Но на практике приставы накладывают аресты на имущество, когда задолженность превышает сто тысяч рублей.
Ограничить должников в выезде за рубеж налоговая может при сумме долга более 30 тысяч рублей. Если дело дойдет до суда, кроме пеней придется заплатить госпошлину и исполнительский сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.