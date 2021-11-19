Часики-то тикают: налоги, которые надо заплатить до 1 декабря

Чтобы в нашей жизни было немного больше постоянства, в России существуют налоги. Платить их надо регулярно и вовремя, иначе — пиши пропало. Рассказываем, за что надо заплатить до 1 декабря и что будет, если не поделиться с государством деньгами.

Какие налоги надо заплатить?

Не позднее 1 декабря 2021 года нужно заплатить несколько налогов:



на имущество физических лиц;



земельный;



транспортный.



Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год всё равно необходимо, а если приобрели в 2021, то платить его надо будет уже в 2022-м.

