Как изменится материнский капитал в 2022 году и на что его можно потратить

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Кому дают материнский капитал?
Как несложно догадаться — матерям. С недавних пор всем, ранее его давали только за второго и последующих детей, теперь он полагается и за первого. Эту меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию. Семьям с первенцам теперь полагается маткапитал в размере
Материнский капитал может получить и отец. Право на распоряжение деньгами переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.
В случае если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке. В 2021 году маткапитал составляет
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Как получить материнский капитал?
Раньше нужно было писать заявление в ПФР. С недавних пор сертификат на материнский капитал оформляется автоматически при рождении ребенка. Электронный сертификат появляется в личном кабинете на сайте пенсионного фонда России или портале госуслуг в течение пяти дней с момента регистрации ребенка. Дополнительно обращаться за сертификатом не нужно. Нюанс: в случае усыновления ребенка заявление на маткапитал писать всё-таки придется — в отделении Пенсионного фонда по месту жительства. Срок выдачи сертификата также составит пять дней.
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Что можно сделать с материнским капиталом?
Вариантов немного: покупка жилья, его строительство или реконструкция, образование детей, адаптация детей-инвалидов и пенсия мамы. Материнский капитал на второго ребенка также можно потратить на ежемесячные выплаты, но только если в семье доход не больше двух прожиточных минимумов на человека.
Обналичивать маткапитал — за это предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
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Как потратить материнский капитал на пособие?
На детей до трех лет можно получать пособие из средств материнского капитала. Но есть условие: выплата полагается семьям, в которых ежемесячный доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, в каждом регионе он свой. При расчете дохода учитываются не только зарплаты и пенсии, но и все пособия, стипендии и алименты.
Если вы сложили все полученные за год деньги, разделили их на 12 месяцев, а полученную сумму — на всех членов семьи и получилось меньше двух прожиточных минимумов вашего региона, можете подавать документы на выплату. Чтобы подать заявление, нужны паспорт, свидетельства о рождении детей (или документы, подтверждающие опеку), реквизиты, справки о доходах всех членов семьи. Опекунам также понадобится разрешение на трату маткапитала от органов опеки. Если кто-то из членов семьи на принудительном лечении, лишен свободы или заключен под стражу, лишен родительских прав или ограничен в них — это тоже надо подтвердить документами, чтобы его доходы не учитывались.
Прежде чем оформлять выплату, стоит подумать о своих планах на будущее — с каждым месяцем сумма маткапитала уменьшается на размер выплаченного пособия. То есть потратить потом эти деньги на покупку жилья или обучение ребенка вы уже не сможете.
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Как потратить материнский капитал на жилье?
Чтобы потратить маткапитал на улучшение жилищных условий (покупку, реконструкцию, строительство жилья), нужно подать заявление в ближайшее отделение ПФР (необязательно по месту регистрации), в МФЦ, в личном кабинете или сразу в банке, если вы обращаетесь за ипотекой или уже выплачиваете ее. Последнее — нововведение 2020 года. Правда, в программе участвуют не все банки, проверить, участвует ли в этой программе ваш, можно на сайте ПФР.
Помимо заявления нужно предоставить паспорт и заполнить специальный бланк сведений. Они зависят от способа улучшения жилищных условий: это могут быть данные договора купли-продажи, долевого строительства, информация о принадлежащем вам земельном участке и проведенных на нём работах по строительству или реконструкции и так далее. Реконструкция засчитывается, только если при ней увеличивается площадь жилья. Причем увеличение этой площади строго регламентируется: оно должно быть не меньше определенного размера (его устанавливают местные власти).
Оформить жилье, в которое вложены средства материнского капитала, придется в общую собственность с супругом и обязательно выделить доли детям. Так что тем, кто впоследствии решает продать такую недвижимость, приходится сталкиваться с некоторыми сложностями. Подробнее о том, как продать квартиру, купленную на маткапитал, мы писали в этом материале.
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Как потратить материнский капитал на учебу?
Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование (частный детский сад, кружки и секции). Туда можно потратить маткапитал сразу после рождения ребенка. Максимальный возраст ребенка, на обучение которого маткапитал тратится — 25 лет. При этом образовательная организация должна находиться в России и иметь лицензию.
Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Проверить, входит ли в этот список интересующее вас учебное заведение, можно на сайте ПФР.
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Как потратить маткапитал на адаптацию ребенка-инвалида?
Этот пункт входит в перечень возможных трат материнского капитала, но он сложный. Сначала нужно получить у врача направление на медико-социальную экспертизу, пройти ее и получить индивидуальную программу реабилитации. Только с этими документами можно обратиться в районное управление соцзащиты, а там уже получить акт проверки. В итоге у родителей должны быть заявление, паспорт, сведения из актуальной индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, документы, подтверждающие расходы на приобретение соответствующих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (чеки, договоры), акт проверки наличия и соответствия приобретенного товара и сведения о реквизитах счета владельца сертификата в кредитной организации.
При этом потратить материнский капитал можно не на любой товар или услугу, которые родители считают необходимыми, а только на те, что утверждены специальным распоряжением правительства. И маткапитал нельзя потратить на услуги и товары, которые по закону должны быть предоставлены инвалиду за счет средств федерального бюджета. Например, подгузники или противопролежневые матрасы.
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А что еще?
В последнее время обсуждается идея расширить возможности распоряжения материнским капиталом. Минтруд подготовил законопроект, который позволит получать маткапитал одиноким отцам, если мать умерла или была лишена родительских прав. ОНФ предлагает тратить деньги на ремонт, но пока это только инициатива. Если идею и поддержит правительство, ее придется дорабатывать. Как ранее объяснила Сети городских порталов эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, нужно будет регламентировать порядок ремонта, создать реестр операторов и прописать варианты того, что можно отремонтировать. Одним словом, даже если законопроект разработают и примут, купить обои за счет маткапитала вряд ли получится.
Татьяна Буцкая — эксперт ОНФ, учредитель и председатель Совета матерей России.
Что касается инициативы тратить маткапитал на покупку авто, то она продвинулась немного дальше — даже законопроект соответствующий внесен в Госдуму. В пояснительной записке к нему говорится, что автомобиль особенно необходим семьям, имеющим нескольких детей. Само наличие законопроекта, впрочем, еще ни о чём не говорит — лежит он в Госдуме с октября 2019 года.
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