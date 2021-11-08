Как изменится материнский капитал в 2022 году и на что его можно потратить

Как несложно догадаться — матерям. С недавних пор всем, ранее его давали только за второго и последующих детей, теперь он полагается и за первого. Эту меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию. Семьям с первенцам теперь полагается маткапитал в размере 483 882 рублей. При рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 155 550 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 639 432 рубля. Маткапитал индексируется каждый год, но не для тех, кто его уже получил — если ребенок родился в 2021 году, то в 2022-м материнский капитал на него не вырастет.

Материнский капитал может получить и отец. Право на распоряжение деньгами переходит к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала, или преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, если у них есть гражданство РФ.

