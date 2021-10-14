«К Новому году будет по 100 за кило». Почему картошка на юге России дороже, чем в Сибири, и чем обернется ее дефицит

В России дорожает картофель. Это удивительно, ведь собран урожай, на дворе осень, а картошка на глазах становится «золотой». Покупатели могут заметить, что каждую неделю картофель и некоторые другие овощи в среднем становятся дороже на
Министр экономики России Максим Решетников объяснил, почему, собственно, в разгар сезона в стране дорожает картофель. По мнению главы Минэко, это произошло из-за низких темпов сбора урожая. Так, за первую неделя октября картофеля было собрано на 19% меньше, в целом овощей — на 7%. Сказались, опять же, непогода, нехватка рабочих рук
Самое парадоксальное во всей этой истории с подорожанием картофеля, что на юге, где самые плодородные почвы и благоприятный климат, где вроде бы всё цветет и колосится, а картошки можно собирать два урожая, а не один, цены выросли особенно сильно. Корреспонденты Сети городских порталов задались вопросом, почему в Сочи картошки в обычных магазинах не купишь дешевле чем за 45 рублей, а средняя цена картофеля в Краснодаре и Ростове выше, чем в Сибири, на Урале и в Подмосковье. Посмотрите, как складывается цена на картофель от юга до Сибири, а еще на Урале, Санкт-Петербурге и в регионах средней полосы:
Бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод назвал несколько причин такого различия средних цен. Он предположил, что в Новосибирской области и Подмосковье потребность в картофеле закрывается проще, чем на юге.
― Может, он на юге хорошо уродился в целом, но потребность [в нем здесь больше]. Или, может быть, в Новосибирской области лучше работает инфраструктура. Картошку же выращивают не только в крупных хозяйствах. В крупных хозяйствах выращивают не 100% и даже, по-моему, не 70% картофеля. Очень много растет в ЛПХ и в небольших фермерских хозяйствах. Может, там скупка организована лучше. Может, выращенная в малотоварных и мелких предприятиях картошка не сильно находит своего покупателя. Это ж ее надо скупать, с ней возиться... Ну и результирующий показатель — урожай или неурожай.
Простые аграрии, которые непосредственно выращивают картофель, уверены, что всё дело в дефиците. Вот что говорит фермер из Семикаракорского района Ростовской области Николай Юзефов: информация Росстата о разнице стоимости некорректна. Все регионы страдают от дефицита картофеля.
― По всей стране картофеля нет. В Ростовской области, Волгограде и Астрахани его нет, потому что пролетели с семенным фондом, — уверен Юзефов. — Многие фермеры сажали летом, не получился мелкий картофель (он обычно идет на семена. — Прим. ред.). А если на юге не уродился картофель, то про среднюю полосу и говорить нечего.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев подтверждает — с картошкой будет туго.
— Засуха в ряде регионов и наводнения привели к тому, что картофель будет дефицитным. Оттого цены уже выросли и далее будут расти, — говорит Аяз Алиев.
Экономист Константин Селянин считает, что неурожай постиг все регионы России. Но это не единственный фактор, который приведет к росту цен.
— Идет инфляция издержек начиная со второй половины 2020 года. Особенно она заметна в этом году, — говорит Константин Селянин. — И посевной материал, и техника у многих импортные. А в прошлом году произошла заметная девальвация, поэтому сельхозпроизводителям приходится больше платить. Дорожают электроэнергия, бензин, металл, который нужен для строительства овощехранилищ.
С овощехранилищами, по словам эксперта, тоже не всё гладко — их не хватает для того, чтобы сохранить весь полученный урожай. Впрочем, его в этом году не так много, как хотелось бы. Аграрии тоже отмечают, что из-за аномальной жары, державшейся с мая, потеряли половину урожая.
— Урожайность в этом году в два раза ниже, к тому же качество картофеля не очень хорошее: отходов очень много, — говорит Анастасия Попова, картофелевод из АПК «Белореченский». — Будет большая нехватка картофеля. На всё, что будет продаваться, цена будет завышена.
Анастасия Попова отмечает, что в прошлом году цена была гораздо ниже — в январе, когда традиционно наблюдается рост, картофель в магазины отпускали по
Волгоградский фермер из Иловлинского района Андрей Прошаков тоже уверен, что цены продолжат расти:
— Я думаю, овощи действительно станут «золотыми», а на следующий год еще подорожают. Советские колхозы и совхозы стали принадлежать единичным товарищам, а мелкого сельхозтоваропроизводителя попросту уничтожили. Но парадокс заключается в том, что, несмотря на то что увеличиваются цены, качество продуктов падает, при этом люди всё активнее выбирают тех, благодаря которым они живут всё хуже и хуже.
Можно ли сдержать цены?
Экономист Константин Селянин считает, что у производителей картофеля сейчас нет ресурсов, чтобы сдерживать цены.
— Сельхозпроизводителям некуда деваться: либо разоряться, либо повышать цены. Здесь невозможно сдержать стоимость, как было с зерном. Оно во многом экспортируется, и можно влиять на вывозные пошлины. Картошка у нас в основном российская, — говорит эксперт.
Впрочем, Константин Селянин не исключает, что власти будут пытаться влиять на продуктовые сети. Но, как это было с «борщевым набором», уже после того, как картошка взлетит в цене и окажется недоступной для большинства россиян.
— Сыграют контрсанкции: вряд ли мы пойдем на закупку польской или турецкой картошки, хотя это было бы разумно сделать в ситуации дефицита. Всё это приведет к подорожанию. Я надеюсь, что это будет не два раза, но на десятки процентов, как было с морковью, — заключил экономист.