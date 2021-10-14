«К Новому году будет по 100 за кило». Почему картошка на юге России дороже, чем в Сибири, и чем обернется ее дефицит

Министр экономики России Максим Решетников объяснил, почему, собственно, в разгар сезона в стране дорожает картофель. По мнению главы Минэко, это произошло из-за низких темпов сбора урожая. Так, за первую неделя октября картофеля было собрано на 19% меньше, в целом овощей — на 7%. Сказались, опять же, непогода, нехватка рабочих рук и т. д.

Самое парадоксальное во всей этой истории с подорожанием картофеля, что на юге, где самые плодородные почвы и благоприятный климат, где вроде бы всё цветет и колосится, а картошки можно собирать два урожая, а не один, цены выросли особенно сильно. Корреспонденты Сети городских порталов задались вопросом, почему в Сочи картошки в обычных магазинах не купишь дешевле чем за 45 рублей, а средняя цена картофеля в Краснодаре и Ростове выше, чем в Сибири, на Урале и в Подмосковье. Посмотрите, как складывается цена на картофель от юга до Сибири, а еще на Урале, Санкт-Петербурге и в регионах средней полосы: