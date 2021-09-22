Социальные пенсии проиндексируют на 7,7%

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Перерасчет произойдет в апреле следующего года.
Социальную пенсию индексируют ежегодно с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Такая пенсия назначается людям, не имеющим достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. О том, как узнать свое количество стажа и число пенсионных баллов, исходя из которых начисляется страховая пенсия, мы писали в этом материале.
Если социальная пенсия остается меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то получателю назначают доплату. О том, какие еще выплаты полагаются пенсионерам, можно почитать здесь.