Минтруд изменит «правило нулевого дохода» для расчета детских пособий

Министерство труда и соцполитики планирует внести изменения в «правило нулевого дохода», которое используется для оценки нуждаемости семей при назначении им некоторых пособий. Речь идет о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Изменения коснутся будущих мам — беременность станет уважительной причиной, чтобы не иметь трудового дохода.
— В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов становится беременность. Особенно если будущая мама тяжело переносит свое положение и по состоянию здоровья не может активно искать работу, — объяснили причины изменений в Минтруда.
«Правило нулевого дохода» было введено в этом году. Согласно ему, для назначения пособий необходимо наличие у взрослых членов семьи заработка (зарплата, стипендия, доход от предпринимательства, пенсия) или отсутствие доходов по объективными жизненными обстоятельствами. Сейчас в список «уважительных» причин для отсутствия трудовых доходов входят уход за детьми в многодетной семье, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме (до 23 лет), срочная служба в армии или отбывание наказания в местах лишения свободы (и 3 месяца после), лечение (3 месяца и более), официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости населения. Теперь период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка.
Поправки планируют внести до конца года, когда они начнут действовать не уточняется.
Обо всех детских пособиях, которые сейчас есть в России, можно прочитать в этом материале.