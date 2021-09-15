15 сентября среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 7/10
usd 72.72
eur 85.99
Тема дняРепортаж из необычной школы на Хилке (посмотрите)
Как купить у государства свою пенсию: разбираемся в системе пенсионных баллов

Как купить у государства свою пенсию: разбираемся в системе пенсионных баллов

Стаж и баллы можно не только заработать

4 521
66Обсудить

Поделиться

За своими пенсионными коэффициентами лучше следить заранее, чтобы вовремя можно было позаботиться об увеличении будущей пенсии

За своими пенсионными коэффициентами лучше следить заранее, чтобы вовремя можно было позаботиться об увеличении будущей пенсии

Поделиться

Вопрос выхода на пенсию со времен пенсионной реформы стал еще более животрепещущим. В новых правилах разобраться не так-то просто, и если не углубиться в вопрос заранее, то не всегда понятно, почему пенсию назначают в разном возрасте и тем более в разном объеме. Мы уже писали о том, кто может выйти на пенсию раньше остальных, а сегодня разбираемся, почему в страховой пенсии могут отказать.

1

Как начисляют страховую пенсию?

Для начала разбираемся в том, что такое страховая пенсия. Она начисляется на основании стажа, то есть чтобы ее назначили, недостаточно просто достичь пенсионного возраста — нужно иметь минимальную выработку лет и накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сейчас мы находимся в переходном периоде — с каждым годом минимальное число пенсионных коэффициентов и лет стажа увеличивается. В 2021 году для выхода на пенсию требуется не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент, к 2025 году будут нужны 15 лет стажа и 30 ИПК.

Поделиться

2

Что такое пенсионные коэффициенты? 

Индивидуальные пенсионные коэффициенты (их еще называют баллы) начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа. С 2021 года максимальное число коэффициентов в год составляет 10.

Поделиться

3

А если мне не хватает баллов или стажа?

Если к моменту достижения пенсионного возраста вы достаточное количество стажа и баллов не накопили — например, работали неофициально или за пределами Российской Федерации — в страховой пенсии могут отказать. В таком случае можно дождаться выплаты социальной пенсии по старости. В 2021 году ее назначают мужчинам 66,5 лет, женщинам — 61,5. Социальная пенсия по старости каждый год индексируется в апреле, в 2021 году индексация составила 3,4%.

Поделиться

4

Зачем тогда нужны баллы?

Социальная пенсия, как правило, меньше страховой, поэтому получать страховую выгодней. Тем более, если стажа или пенсионных баллов не хватает совсем немного — что же теперь, все достижения пропадут? Можно поработать еще какое-то время и получить недостающие баллы или докупить их, перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.

Обратите внимание, что покупка баллов и стажа не отменяет необходимости доработать до определенного возраста — выйти на пенсию раньше пенсионного возраста не получится, только увеличить выплаты.

Поделиться

5

Как баллы влияют на размер пенсии?

Непосредственным образом. Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. В 2021 году фиксированная часть составляет 6044 рублей 48 копеек, а каждый балл оценивается в размере 98 рублей 86 копеек. Таким образом, при минимальном количестве накопленных пенсионных коэффициентов при выходе на пенсию в этом году вам насчитают 8120 рублей 54 копейки. Но в таком случае вы будете иметь право на доплату до прожиточного минимума. Подробней о том, как получить ее, можно прочитать в этом материале.

Каждый год страховую пенсию индексируют, в 2021 году индексация была на 6,3% (социальную, напомним, проиндексировали на 3,4%).

Поделиться

6

Как узнать, сколько у меня баллов?

Нужная вам информация есть в лицевом счете в ПФР, получить выписку можно на сайте ведомства или в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Еще можно отправить заявление почтой, но тогда его нужно будет заверить у нотариуса.

Обратите внимание, что информация о стаже попадает в ПФР по итогам года, поэтому за текущий год сведений в извещении может не быть.

Поделиться

7

Как докупить недостающие баллы?

Если вы решили не трудиться еще несколько лет и докупить недостающие баллы прямо сейчас, то нужно просто заключить договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда, рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Минимальный размер страховых взносов в этом году составляет 33 770 рублей 88 копеек, на них будет начислено примерно 1,05 пенсионных коэффициента.

Но если вы вдруг решили докупить все недостающие баллы за последний год, а недостает их много, то такой план может не сработать. Максимальный размер взноса в этом году — 270 167 рублей 4 копейки: это год стажа и около 8,5 балла.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ПФРпенсионерыпенсияразмер пенсиистаростьвыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...