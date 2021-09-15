Как купить у государства свою пенсию: разбираемся в системе пенсионных баллов

Социальная пенсия, как правило, меньше страховой, поэтому получать страховую выгодней. Тем более, если стажа или пенсионных баллов не хватает совсем немного — что же теперь, все достижения пропадут? Можно поработать еще какое-то время и получить недостающие баллы или докупить их, перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.



Обратите внимание, что покупка баллов и стажа не отменяет необходимости доработать до определенного возраста — выйти на пенсию раньше пенсионного возраста не получится, только увеличить выплаты.

