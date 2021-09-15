Как купить у государства свою пенсию: разбираемся в системе пенсионных баллов

1
Как начисляют страховую пенсию?
Для начала разбираемся в том, что такое страховая пенсия. Она начисляется на основании стажа, то есть чтобы ее назначили, недостаточно просто достичь пенсионного возраста — нужно иметь минимальную выработку лет и накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сейчас мы находимся в переходном периоде — с каждым годом минимальное число пенсионных коэффициентов и лет стажа увеличивается. В 2021 году для выхода на пенсию требуется не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент, к 2025 году будут нужны 15 лет стажа и 30 ИПК.
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2
Что такое пенсионные коэффициенты?
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (их еще называют баллы) начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета пенсии. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового стажа. С 2021 года максимальное число коэффициентов в год составляет 10.
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3
А если мне не хватает баллов или стажа?
Если к моменту достижения пенсионного возраста вы достаточное количество стажа и баллов не накопили — например, работали неофициально или за пределами Российской Федерации — в страховой пенсии могут отказать. В таком случае можно дождаться выплаты социальной пенсии по старости. В 2021 году ее назначают мужчинам 66,5 лет, женщинам — 61,5. Социальная пенсия по старости каждый год индексируется в апреле, в 2021 году индексация составила 3,4%.
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4
Зачем тогда нужны баллы?
Социальная пенсия, как правило, меньше страховой, поэтому получать страховую выгодней. Тем более, если стажа или пенсионных баллов не хватает совсем немного — что же теперь, все достижения пропадут? Можно поработать еще какое-то время и получить недостающие баллы или докупить их, перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.
Обратите внимание, что покупка баллов и стажа не отменяет необходимости доработать до определенного возраста — выйти на пенсию раньше пенсионного возраста не получится, только увеличить выплаты.
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5
Как баллы влияют на размер пенсии?
Непосредственным образом. Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. В 2021 году фиксированная часть составляет 6044 рублей 48 копеек, а каждый балл оценивается в размере 98 рублей 86 копеек. Таким образом, при минимальном количестве накопленных пенсионных коэффициентов при выходе на пенсию в этом году вам насчитают 8120 рублей 54 копейки. Но в таком случае вы будете иметь право на доплату до прожиточного минимума. Подробней о том, как получить ее, можно прочитать в этом материале.
Каждый год страховую пенсию индексируют, в 2021 году индексация была на 6,3% (социальную, напомним, проиндексировали на 3,4%).
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6
Как узнать, сколько у меня баллов?
Нужная вам информация есть в лицевом счете в ПФР, получить выписку можно на сайте ведомства или в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Еще можно отправить заявление почтой, но тогда его нужно будет заверить у нотариуса.
Обратите внимание, что информация о стаже попадает в ПФР по итогам года, поэтому за текущий год сведений в извещении может не быть.
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7
Как докупить недостающие баллы?
Если вы решили не трудиться еще несколько лет и докупить недостающие баллы прямо сейчас, то нужно просто заключить договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда, рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Минимальный размер страховых взносов в этом году составляет
Но если вы вдруг решили докупить все недостающие баллы за последний год, а недостает их много, то такой план может не сработать. Максимальный размер взноса в этом году —
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