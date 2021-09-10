Что должны пенсионерам кроме пенсии: восемь выплат и как их получить

1
Доплата до прожиточного минимума
Кому положено: всем неработающим пенсионерам, если их сумма материального обеспечения не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше.
Неверно считать, что при назначении доплаты учитывается только пенсия. Оценивая обеспеченность пенсионера, будут брать в расчет пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, если они предоставляются деньгами. Учтут и денежные эквиваленты соцподдержки и компенсаций за оплату телефона, ЖКУ и проезда.
Сколько: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе (посмотреть его можно на сайте ПФР).
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР. С 2022 года доплата будет оформляться автоматически.
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2
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Кому положено: ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам ВОВ, членам их семей, пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам, детям-инвалидам и некоторым другим группам.
ЕДВ может включать или не включать в себя сумму, компенсирующую набор социальных услуг (НСУ), который полагается льготникам: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Полный денежный эквивалент НСУ — 1211 рублей 66 копеек. Получать НСУ непосредственно услугами или денежным их эквивалентом решает сам льготник.
Сколько: зависит от категории льготников. Например, участникам ВОВ в 2021 году полагается доплата 4378 рублей 49 копеек (включая НСУ) или 3166 рублей 84 копейки (без НСУ).
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление можно на «Госуслугах», в отделении ПФР или МФЦ. Понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право на выплату.
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3
Выплата по уходу за нетрудоспособными
Кому положено: инвалидам первой группы, пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе.
Строго говоря, деньги полагаются не самому пенсионеру, а человеку, который за ним ухаживает, но получает их именно пенсионер вместе с пенсией, чтобы передать своему попечителю. Можно договориться о безвозмездном уходе, но оформить выплату — патронажный уход за пожилым человеком дает определенные бонусы и ухаживающему. Например, это является уважительной причиной не иметь трудового дохода при назначении некоторых пособий (подробнее о «правиле нулевого дохода» можно прочитать в этом материале).
Сколько: 1200 рублей.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: чтобы эта доплата приходила вместе с пенсией, заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР должен подать не сам пенсионер, а его потенциальный попечитель. Оформить патронаж может только безработный, причем не состоящий на учете в службе занятости. Помимо заявления ухаживающего понадобится паспорт, заявление пенсионера и документы, подтверждающие, что потенциальный попечитель не работает.
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4
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников ВОВ (ДЕМО)
Кому положено: ветеранам и инвалидам ВОВ, узникам концлагерей и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам военнослужащих, погибших в войнах с Финляндией, Японией и ВОВ, вдовам инвалидов ВОВ.
Сколько: 1000 или 500 рублей в зависимости от категории льготника.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление в ПФР или МФЦ, понадобится паспорт и документы, подтверждающие право на ДЕМО.
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5
Дополнительное материальное обеспечение за достижения и заслуги (ДМО)
Кому положено: назначается за выдающиеся достижения и заслуги Героям СССР и РФ, Героям Соцтруда и Труда РФ, гражданам, награжденным орденами Славы и Трудовой Славы, орденом «За заслуги перед Отечеством», олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.
Сколько: зависит от категории льготника, максимальная сумма —
Как часто: раз в месяц.
Как получить: подать заявление в ПФР или МФЦ, понадобится паспорт и документы, подтверждающие право на ДМО.
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6
Повышенная фиксированная выплата по старости
Кому положено: сама по себе фиксированная выплата — это такая «базовая часть» пенсии, которую назначают всем без исключения: 6044 рубля 48 копеек. Для льготных категорий она устанавливается в повышенном размере. Это касается лиц старше 80 лет, инвалидов первой группы, пенсионеров с иждивенцами, жителей Крайнего Севера и тех, кто там работал.
Сколько: зависит от категории льготника. У пенсионеров старше 80 лет она будет
Как часто: раз в месяц.
Как получить: назначается автоматически, кроме случая, когда повышенная выплата связана с наличием иждивенцев. В этой ситуации нужно обратиться в ПФР и предоставить свидетельство о рождении ребенка, а если он старше 18 лет, то еще и справку из образовательного учреждения.
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7
Доплата сельским пенсионерам
Кому положена: неработающим пенсионерам с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве. Сейчас речь только о тех, кто так и живет в сельской местности, с 1 января 2022 года пенсионеры, получающие эту надбавку, смогут переехать в город вместе с ней.
Сколько: 1511 рублей 12 копеек.
Как часто: раз в месяц.
Как получить: доплата назначается автоматически. Если вам ее не назначили, хотя все основания есть, обратитесь в ПФР.
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8
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы
Кому положена: инвалидам и участникам ВОВ.
Сколько: 10 000 рублей.
Как часто: раз в год.
Как получить: назначается автоматически.
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9
А что еще?
Пенсионеры могут не платить налог на имущество за квартиру, комнату или дом. Но только за один объект каждого вида: например, одну квартиру или один дом. Кроме того, пенсионеры имеют право на вычет по этому налогу на остальные объекты недвижимости. Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в налоговую — на официальном сайте или в отделении инспекции.
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