Что должны пенсионерам кроме пенсии: восемь выплат и как их получить

Кому положено: всем неработающим пенсионерам, если их сумма материального обеспечения не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера. Доплата делится на федеральную и региональную: первая назначается, если региональный прожиточный минимум ниже среднероссийского, вторая — если выше.



Неверно считать, что при назначении доплаты учитывается только пенсия. Оценивая обеспеченность пенсионера, будут брать в расчет пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное обеспечение, ежемесячную денежную выплату и иные регулярные меры соцподдержки, если они предоставляются деньгами. Учтут и денежные эквиваленты соцподдержки и компенсаций за оплату телефона, ЖКУ и проезда.



Сколько: зависит от доходов пенсионера и прожиточного минимума в регионе (посмотреть его можно на сайте ПФР).



Как часто: раз в месяц.

Как получить: подать заявление в ПФР, МФЦ или на сайте ПФР. С 2022 года доплата будет оформляться автоматически.

