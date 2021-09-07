За пособием придется идти в суд: 12 нюансов новых выплат для родителей-одиночек

В этом году в России появилось новое пособие для семей с детьми — ежемесячная выплата одиноким родителям детей от 8 до 17 лет, равная половине детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, в среднем по стране в 2021 году пособие составляет 5650 рублей. Каждый год прожиточный минимум пересчитывают, соответственно, сумма пособия тоже будет меняться.



Несмотря на то, что заявления на выплату принимают уже третий месяц, разобраться во всех деталях назначения нового пособия успели далеко не все. И неудивительно — правил много, вопросов к ним — еще больше. В августе мы попросили вас прислать в редакцию все интересующие вас вопросы по этой выплате, часть ответов на них была опубликована в предыдущем материале, а сегодня переходим ко второй порции.