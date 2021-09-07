За пособием придется идти в суд: 12 нюансов новых выплат для родителей-одиночек

1
Кто считается одиноким родителем?
Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает.
Если родитель, признанный единственным, заключает новый брак, то для своего ребенка он остается единственным родителем. Если, конечно, новый супруг не усыновит ребенка.
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2
Должен ли второй родитель быть лишенным родительских прав?
Нет, для назначения пособия достаточно, чтобы у проживающего с ребенком родителя было судебное решение об уплате ему алиментов.
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3
Договорились об алиментах на словах. Назначат пособие?
Нет. И если у вас нотариально заверенное соглашение — тоже нет. Только решение суда.
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4
А если решение суда есть, но я не получаю алименты?
Важен сам факт судебного решения. Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия.
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5
Достаточно ли статуса малоимущей семьи для получения пособия?
Нет. Статус малоимущей семье присваивается, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. Он рассчитывается в каждом регионе раз в год, в среднем по стране в 2021 году составляет
Кроме того, для назначения выплаты одиноким родителям были придуманы «правило нулевого дохода» и комплексная оценка нуждаемости (подробнее о ней можно прочитать в этом материале).
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6
Что за правило нулевого дохода?
Для назначения пособия у родителя, который проживает с ребенком, должен быть официальный заработок — зарплата, пенсия, стипендия, выплаты по договору ГПХ, гонорары или доход от предпринимательской деятельности. Не обязательно, чтобы доход был стабильным на протяжении всего года, это отдельно подчеркивал глава Минтруда Антон Котяков после прямой линии с Владимиром Путиным.
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7
Чей доход учитывается при расчетах?
Доход всех членов семьи. Например, женщина, получившая статус единственного родителя, снова выходит замуж. Она остается для своего ребенка единственным родителем, однако если она решит подать на пособие, то при оценке нуждаемости будут учтены не только ее доходы и имущество, но и ее супруга.
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8
У меня долг перед банком, можно получить пособие наличными?
Нет, пособие зачисляют только на карту «Мир». Хорошая новость в том, что принудительно списать в счет долга эти деньги не могут.
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9
Как подать заявление?
В электронном виде через портал «Госуслуг» или в отделении ПФР по месту жительства. По общему правилу дополнительных документов не нужно — пенсионный фонд всё запросит сам у других ведомств.
Однако могут понадобиться дополнительные сведения о доходах — если в семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие другого силового ведомства. Также нужно будет дополнительно сообщить, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
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10
Почему мне отказали?
Это самый распространенный вопрос среди тех, что вы нам присылали. К сожалению, точно сказать сложно — как правило предоставленной информации недостаточно, чтобы определить истинную причину отказа. А их на самом деле очень много.
Начнем с очевидного — ваш доход оказался выше прожиточного минимума. Если у вас сумма почему-то оказалась меньше, то попробуйте вспомнить все пособия, выплаты и компенсации, которые получали за последний год. И зарплату возьмите до вычета налога — именно так ее считают при расчете пособий. Не забудьте про комплексную оценку нуждаемости — движимое и недвижимое имущество тоже оценивают при назначении пособия, если его окажется больше нормы — выплат не будет.
В заявлении оказались недостоверные или неполные данные — есть 5 рабочих дней, чтобы исправить это недоразумение. Или придется подавать заявление по новой.
Также основанием для отказа или прекращения выплаты пособия может стать:
- лишение получателя родительских прав;
- отмена усыновления ребенка;
- передача ребенка под опеку или попечительство;
- помещение ребенка в организацию на полное государственное обеспечение (за исключением детей-инвалидов, учащихся по адаптированным образовательным программам);
- недееспособность получателя пособия;
- отмена судебного решения по алиментам;
- объявление получателя в розыск;
- заключение получателя под стражу;
- смерть ребенка или получателя пособия.
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11
Бонус: правила опять меняют
До конца года в законодательство планируется внести очередные поправки, они коснуться имущественных норм. Нередко потенциальные получатели пособия жалуются, что не могут его оформить из-за висящих мертвым грузом автомобилей — угнанных или арестованных, но формально всё еще принадлежащих семье. По новым правилам такие автомобили учитывать не будут.
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12
Какие еще пособия есть для семей с детьми?
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