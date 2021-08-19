Цены вырастут на самое дешевое: как подорожают продукты к концу года

Так или иначе, будут расти цены и на продовольственные, и на непродовольственные товары, и на услуги. Петр Шелищ говорит, что сигналы о новых факторах повышения цен поступают постоянно.



— Буквально на днях прошла информация о заявлениях союзов производителей разного рода пищевой продукции о резком росте цен на перевозки. Мясная ассоциация заявила о росте на 10%, картофелеводы — на 20–30% , — объясняет он.



Дорожать, по его словам, будут незаменимые продукты, которые дешевле в своей категории. Среди мяса — курятина, среди овощей — картофель, также макароны, подсолнечное масло. Соответственно, страдать будут в первую очередь люди с низкими доходами.



— Вспомните годы с 2003-го по 2008-й, самые тучные. Инфляция тогда меньше 10% не падала, ключевая ставка меньше 12% не опускалась, но никто не читал эти сводки Росстата, никто не знал, кто у нас председатель Центробанка. А почему? Потому что доходы росли и перекрывали инфляцию. Если доходы будут расти быстрее, чем инфляция, никто про эту морковку и не вспомнит. Если доходы не растут, то должна быть помощь низкодоходному населению, — предлагает Георгий Остапкович. — Это могут быть продовольственные карточки, о которых мы говорим уже несколько лет. Может, снять с них 13% налогов? Зачем брать их с человека, который получает 15 тысяч рублей? Может быть, увеличить налог для богатых? Сейчас до 15% увеличили налог для тех, кто получает пять миллионов в год, но у нас есть люди, которые получают 500 миллионов в год, — пусть они платят, например, 30%.



Идею продовольственных карточек, субсидий или сертификатов поддерживает и председатель Союза потребителей.



— Я хотел бы отметить недавно внесенный законопроект о дополнении закона о государственной социальной помощи таким инструментом, как продовольственно-лекарственные сертификаты, — говорит Петр Шелищ. — Мы много лет говорим о продовольственных субсидиях, карточках, сертификатах, но вот сейчас предлагают добавить возможность приобретать на эти деньги лекарства, и, на мой взгляд, это принципиально правильно. У нас много и всё больше людей, получив рецепт от врача, приходят в аптеку, смотрят на цены, разворачиваются и уходят, потому что им приходится выбирать: кушать или лечиться.

