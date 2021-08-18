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Правительство осенью разыграет 100 миллионов рублей среди россиян, привившихся от коронавируса

Лотерея пройдет в два этапа

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Всего будет тысяча призов

Всего будет тысяча призов

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Правительство РФ придумало новый способ мотивировать россиян прививаться от коронавируса. На этот раз решили устроить лотерею: с 1 сентября по 1 декабря среди вакцинированных разыграют тысячу призов по 100 тысяч рублей. Чтобы получить выигрыш, придется зарегистрировать аккаунт на «Госуслугах» и получить карту «Мир».

Как сообщается на сайте кабмина, выбирать победителей будет компьютер. Розыгрыш пройдет дважды, однако точные даты не сообщаются. Данные вакцинированных организаторы лотереи возьмут из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Информацию о победителях опубликуют в СМИ и на специальном сайте бонусзаздоровье.рф (правда, он пока не работает). Также, если вы выиграете, то уведомление об этом появится в личном кабинете на «Госуслугах». Нужно будет ввести данные карты «Мир» (на это у победителей есть три месяца) и ждать. Деньги зачислят в течение полугода со дня розыгрыша.

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деньгиправительство РФпризылотереивакцинация от коронавируса
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