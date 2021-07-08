Кому и как проведут газ по новой путинской программе? И сколько это будет стоить

Наша страна занимает второе место по добыче газа в мире и первое место по подтвержденным запасам. При этом уровень газификации в стране составляет примерно 71,4%. Охват газом важно увеличивать не только потому, что у нас большие запасы этого ресурса, но и потому, что газ более дешевый и экологичный вид топлива. Тем более охватывать есть что. До сих пор в России около 13% домовладений отапливаются за счет децентрализованного теплоснабжения или используют неэкологичное твердое топливо (уголь или древесину).



Власти рассматривают газификацию как важный социальный проект, который существенно повысит качество жизни людей во многих регионах, поэтому газификация является одной из стратегических задач правительства. К 2026 году планируется достичь уровня 74,7%, а к 2030 году — 82,9%. К этому же году планируется закончить технически возможную газификацию страны.



— На практике это означает, что к газу подключат 1,5 миллиона домохозяйств. В результате объемы внутреннего потребления газа вырастут на 7,5%, — говорит Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, производителя отопительного оборудования.

