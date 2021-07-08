Кому и как проведут газ по новой путинской программе? И сколько это будет стоить

В России начал работать закон, по которому люди не должны платить за подводку газа до границы земельного участка. Теперь расходы по проведению газовой трубы до забора на себя возьмет «Газпром», а жителям участка останется только провести газ до самого дома. На словах программа социальной газификации звучит просто, но на деле есть трудности. И первая — это то, что бесплатная труба до забора появится только в 15 из 86 регионов России. Рассказываем обо всех тонкостях газовой программы.
Уровень газификации в России
Наша страна занимает второе место по добыче газа в мире и первое место по подтвержденным запасам. При этом уровень газификации в стране составляет примерно 71,4%. Охват газом важно увеличивать не только потому, что у нас большие запасы этого ресурса, но и потому, что газ более дешевый и экологичный вид топлива. Тем более охватывать есть что. До сих пор в России около 13% домовладений отапливаются за счет децентрализованного теплоснабжения или используют неэкологичное твердое топливо (уголь или древесину).
Власти рассматривают газификацию как важный социальный проект, который существенно повысит качество жизни людей во многих регионах, поэтому газификация является одной из стратегических задач правительства. К 2026 году планируется достичь уровня 74,7%, а к 2030 году — 82,9%. К этому же году планируется закончить технически возможную газификацию страны.
— На практике это означает, что к газу подключат 1,5 миллиона домохозяйств. В результате объемы внутреннего потребления газа вырастут на 7,5%, — говорит Роман Гладких, технический директор компании FRISQUET, производителя отопительного оборудования.
Если посмотреть на карту газификации России, то сразу станет понятно, что густая сеть газопроводов есть там, где высокая плотность населения. Лучше всего газифицированы Северо-Кавказский, Южный и Приволжский федеральные округа. Наименее газифицированы Сибирский и Дальневосточный округа — уровень низкий из-за огромных территорий и низкой плотности населения. Поэтому в этих округах очень мало магистральных газопроводов.
Но территориальный фактор далеко не единственный, который сдерживает газификацию в стране.
— До последних политических решений уровень газификации сдерживался, с одной стороны, недостаточно развитой инфраструктурой: не хватало сетей среднего и низкого давления, особенно в регионах, а с другой — анархией в ценообразовании на проектирование, согласование и производство работ: в отдельных регионах они могли превышать 1 миллион рублей, причем требовали огромного количества бюрократических процедур, — говорит Роман Гладких.
Но всё же основным остается недостаток финансирования.
— Что касается темпов газификации, то главный сдерживающий фактор здесь — недостаточное финансирование со стороны бюджета, как регионального, так и федерального, — говорит Арсений Лапин, исполнительный директор компании «Универстрой», занимающейся проектированием и строительством объектов теплоснабжения. — Девелоперы новых поселков готовы вкладываться в газификацию, но в разумных пределах. Но если до ближайшей трубы больше
Проблема «последней мили»
Ускорить темпы охватов газом хотят с помощью «социальной газификации». И этот проект уже не новый. Еще в 2020 году «Единая Россия» предлагала подключать население к газу за счет «Газпрома». Расходы «Газпрома» (а это примерно 2 триллиона рублей) предлагалось компенсировать господдержкой: либо льготами по налогу на добычу полезных ископаемых, либо за счет выпуска бессрочных облигаций. В апреле 2021 года во время послания Федеральному собранию президент поддержал инициативу партии.
— За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны, — сказал Владимир Путин и поручил разработать программу социальной газификации.
Эта программа должна решить проблему так называемой «последней мили», когда магистральный газопровод в населенном пункте есть, а проводки до участков нет и жителям приходится прокладывать трубы за свой счет. Но перед этим нужно подготовить большой пакет документов, проект газификации и заключить договор с компанией, которая будет заниматься строительно-монтажными работами. Простой и дешевой эту процедуру назвать сложно.
По данным исследования ОНФ, в 25 субъектах России стоимость подключения газа превышает 360 тысяч рублей. И как раз львиную часть этой стоимости и составляет прокладка соединительного газопровода. Причем цена одного метра прокладки в регионах может быть очень разная. В Новгородской области один погонный метр стоит 6986 рублей, а в Калининградской области — 529 рублей. В одном климатическом поясе стоимость прокладки трубы для жителей отличается более чем 13 раз. Кроме Великого Новгорода в лидеры по высокой стоимости входят Краснодарский край и Тульская область.
По новой программе газификации проблему «последней мили» будет решать «Газпром». В каждом регионе будет создан единый оператор, который будет прокладывать газовую трубу до участка. Обратиться туда можно через газораспределительную компанию или МФЦ. Все работы от границы участка до дома — уже в зоне ответственности конечного потребителя: установка котла, подключение счетчиков и врезка в трубу — всё это россияне будут оплачивать сами и это тоже весьма дорогие работы. По подсчетам экспертов, прокладка трубы до дома обойдется еще в несколько десятков тысяч рублей. Точную цифру можно узнать в региональных администрациях.
— Дальнейшее оборудование: счетчик — от 1500 рублей, отопительный котел — от 12 тысяч, газовая колонка — от 5 тысяч рублей, плиты, оборудование системы отопления, включая разводку трубами и установку радиаторов, также потребует вложений. При этом стоит помнить, что современная безопасная техника, которая гарантированно проработает не менее 20 лет, стоит недешево, — перечисляет Роман Гладких.
Арсений Лапигин называет среднюю стоимость внутренних работ по газификации (земляные работы, установка шкафа для понижения давления и счетчика) в районе 200–220 тысяч рублей для Санкт-Петербурга и Ленобласти. Но, как и с прокладкой труб, от региона к региону эта цифра может сильно различаться.
Впрочем, вице-премьер РФ Александр Новак пообещал определить минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы «исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка».
Что сделать, чтобы получить газ бесплатно?
Для начала нужно проверить, входит ли регион в список Минэнерго, где стартовала программа. Сейчас в нем всего 15 субъектов: Московская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, республики Бурятия и Дагестан.
Регионов пока совсем немного. Эксперты оценивают, что при текущих условиях социальная газификация коснется примерно 1% домохозяйств. Поэтому даже если регион есть в списке, то и это пока не гарантирует проведения газовой трубы до забора. «Газпром» определил еще ряд критериев для бесплатного подключения:
- в населенном пункте до 1 января 2020 года проведен и сдан распределительный газопровод;
- участок находится на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов;
- объем потребления на участке не превышает 7 кубических метров в час. В «Газпроме» поясняют, что этой мощности достаточно для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в доме площадью в 300 кв. метров.
Если ваш участок удовлетворяет всем этим требованиям, то остается только собрать пакет документов и подать заявку в местную газораспределительную организацию. Заявку рассматривают в течение 15 рабочих дней.
Остальные населенные пункты, где есть магистральный газопровод, планируют догазифицировать к 2023 году. Там, где трубы нет, будут подключать до 2030 года.
Теперь тарифы на газ вырастут?
Такая вероятность вполне есть. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, стоимость программы газификации России на 10 лет — 1,7–2 триллиона рублей, или 170–200 миллиардов рублей в год. В правительстве признали, что на программу газификации им не хватает примерно 700–800 миллиардов рублей. Откуда власти возьмут эти деньги, непонятно. Пока рассматривают разные варианты: от оптимизации расходов и региональных бюджетов до «Газпрома».
— Дополнительной индексации тарифов для реализации этой программы не будет, — сказал вице-премьер Александр Новак.
Если все-таки найти денег не получится, то у властей уже есть опыт финансирования газификации за счет потребителя. Так, например, в Тюменской области часть расходов региональной программы заложена в тариф (услуги по транспортировке газа) для населения. Небольшое повышение тарифов позволило решить проблему оплаты подключения домовладений.
Также есть возможность найти финансирование в первую очередь через юридических лиц.
— Мы предполагаем, что при достижении определенного количества газифицированных объектов часть тарифа будет закладываться в газификацию, — считает исполнительный директор «Универстроя» Арсений Лапигин. — Возможно, так сделают для юридических лиц, где легче контролировать законное потребление газа. Где коммерческие узлы учета с телеметрией, там тарифы будут расти. За счет повышения ставок на этих тарифах будет осуществляться бесплатная газификация для населения. Когда будет достаточно большой процент физлиц газифицирован (а это будет не раньше чем через 10 лет), возможно, для них сделают обязательными счетчики с телеметрией, которые можно будет удаленно отключать (как это сделано в Европе). И тогда начнут повышать тарифы и для населения.