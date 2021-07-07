Правительство проверит, правильно ли назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин поручил правительству разобраться с тем, насколько справедливо назначают пособия на детей от 3 до 7 лет. О проблеме с получением выплаты президент узнал на прошлой неделе во время прямой линии, куда удалось дозвониться жительнице Астрахани. Она пожаловалась, что в регионе неправильно применяют «правило нулевого дохода».
По итогам прямой линии Путин поручил промониторить правоприменительную практику исполнения нормативных правовых актов, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты. Также правительству нужно будет организовать методическое сопровождение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и создать горячую линию по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте Минтруда. Отчитаться о проделанной работе нужно будет до 1 августа.
Министр труда и социальной политики Антон Котяков ранее подтвердил, что правоприменительная практика в Архангельской области была незаконна. Там родителям не назначали выплату, если они не имели дохода хотя бы в одном месяце учитываемого периода, а это неверно — для назначения выплаты необязательно иметь доход в течение всего года. Подробнее о «правиле нулевого дохода» мы рассказывали в этом материале.