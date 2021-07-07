Правительство проверит, правильно ли назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

Министр труда и социальной политики Антон Котяков ранее подтвердил, что правоприменительная практика в Архангельской области была незаконна. Там родителям не назначали выплату, если они не имели дохода хотя бы в одном месяце учитываемого периода, а это неверно — для назначения выплаты необязательно иметь доход в течение всего года. Подробнее о «правиле нулевого дохода» мы рассказывали в этом материале.

