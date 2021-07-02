Бизнес в условиях пандемии: готовы ли предприниматели к третьей волне коронавируса

Коронавирус серьезно ударил по предпринимателям в первую волну и продолжает это делать сейчас. В ряде регионов уже ввели новые ограничения, которые могут сказаться и на бизнесе. Однако эксперты считают, что риски снижает то, что бизнес уже накопил опыт работы в условиях локдауна. Система «СПАРК-Интерфакс» ежемесячно собирает данные о своевременности расчетов компаний, которые дают возможность оценить возможные сценарии развития ситуации.
Согласно этим данным, самой разрушительной была первая волна — бизнес оказался не готов к работе в сложившихся условиях. По своей силе воздействие оказалось сравнимо с предыдущим кризисом — экономической изоляцией 2015 года. Однако в отличие от сценария 2015 года восстановление шло быстрее, по мере смягчения карантинных ограничений. В 2015 же году после пика неплатежей во втором квартале было топтание на месте в течение нескольких кварталов, и компании чаще допускали просрочку оплаты поставщикам свыше 60 дней.
Это можно связать с тем, что в 2015 году экономические проблемы затронули все регионы и сферы бизнеса, считают аналитики. А в 2020 году карантинные ограничения вводились в регионах не единовременно, степень и сроки отличались, поэтому и число существенно просроченных платежей отличалось от региона к региону. Главными должниками стали фирмы Северо-Кавказского округа, где были просрочены на два месяца 11,2% платежей. Самыми дисциплинированными оказались уральские компании — только 3,2%.
Также в 2020 году сказались меры, предпринятые правительством, — поддержка компаний из наиболее пострадавших отраслей, повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, списание налогов и страховых взносов, поддержка доходов населения. Вторая волна пандемии уже не вызвала коллапса, бизнес успел адаптировался к новой реальности. Например, рестораны переориентировались на доставку еды, фитнес-центры стали проводить дистанционные видеозанятия, учебные заведения вели занятия на онлайн-платформах, транспортные компании и курьерские службы стали доставлять интернет-заказы, магазины перешли на онлайн-торговлю.
На графике ниже видно, что с платежами также была проблема зимой, но ухудшение уровня расчетов в декабре и январе — характерное сезонное явление, которое наблюдалось и ранее, до пандемии. Результаты первого квартала этого года подтверждают стабилизацию ситуации, которая наметилась в четвертом квартале 2020 года, и возвращение платежной дисциплины к обычным уровням, наблюдаемым до пандемии.
Данные за апрель и неполные данные за май позволяют предположить сохранение достигнутых уровней платежной дисциплины и во втором квартале текущего года. Аналитики считают, что вероятный масштаб неплатежей в случае третьей волны и связанных с ней новых карантинных ограничений может зависеть от того, по какому из сценариев продолжится дальнейшее развитие ситуации. Бизнес уже приобрел опыт работы в условиях локдауна, поэтому очень вероятно, что ограничения окажут меньшее воздействие на уровень расчетов.
По данным экспертов, пандемия изменила практику работы с дебиторской задолженностью клиентов. Весной «СПАРК-Интерфакс» провел опрос поставщиков — представителей 141 компании крупного и среднего бизнеса из различных отраслей. 75% отметили изменения. Большинство, 45%, стали проводить более расширенную проверку клиентов, 30% стали формализовать работу, 26% стали пользоваться внешними системами проверки («Спарк» и другие), 16% изменили систему мотивации, чтобы сотрудники чувствовали большую ответственность, а у 12% появился специальный отдел для работы с дебиторкой.