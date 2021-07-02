Бизнес в условиях пандемии: готовы ли предприниматели к третьей волне коронавируса

Коронавирус серьезно ударил по предпринимателям в первую волну и продолжает это делать сейчас. В ряде регионов уже ввели новые ограничения, которые могут сказаться и на бизнесе. Однако эксперты считают, что риски снижает то, что бизнес уже накопил опыт работы в условиях локдауна. Система «СПАРК-Интерфакс» ежемесячно собирает данные о своевременности расчетов компаний, которые дают возможность оценить возможные сценарии развития ситуации.



Согласно этим данным, самой разрушительной была первая волна — бизнес оказался не готов к работе в сложившихся условиях. По своей силе воздействие оказалось сравнимо с предыдущим кризисом — экономической изоляцией 2015 года. Однако в отличие от сценария 2015 года восстановление шло быстрее, по мере смягчения карантинных ограничений. В 2015 же году после пика неплатежей во втором квартале было топтание на месте в течение нескольких кварталов, и компании чаще допускали просрочку оплаты поставщикам свыше 60 дней.

