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Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на школьников

Они получат по 10 тысяч рублей в августе — декабре 2021 года

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Выплата положена детям от 6 до 18 лет

Выплата положена детям от 6 до 18 лет

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Семьи с детьми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в августе — декабре этого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выплату может получить только один из родителей (равно как усыновитель, опекун или попечитель), но на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Шесть лет ребенку должно исполниться не позднее 1 сентября этого года.

Также выплата положена инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (с российским гражданством и проходящим обучение по основным общеобразовательным программам) либо одному из их родителей или законных представителей.

За назначением выплаты получателям нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября 2021 года.

Ранее Пенсионный фонд начал принимать заявления на пособия одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Условия назначения ежемесячной выплаты утвердило правительство. Также с 1 июля ПФР начал принимать заявления на выплату пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в период до 12 недель.

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