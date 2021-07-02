Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на школьников

Семьи с детьми получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в августе — декабре этого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
Выплату может получить только один из родителей (равно как усыновитель, опекун или попечитель), но на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Шесть лет ребенку должно исполниться не позднее
Также выплата положена инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (с российским гражданством и проходящим обучение по основным общеобразовательным программам) либо одному из их родителей или законных представителей.
За назначением выплаты получателям нужно обратиться в Пенсионный фонд до
Ранее Пенсионный фонд начал принимать заявления на пособия одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Условия назначения ежемесячной выплаты утвердило правительство. Также