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Беременным будут выплачивать по шесть тысяч рублей в месяц

Заявление на пособие можно подать с 1 июля

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Выплата полагается женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности — до 12 недель

Выплата полагается женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности — до 12 недель

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С 1 июля Пенсионный фонд начинает принимать заявления на выплату пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в период до 12 недель. Подать документы можно в отделении ПФР или на «Госуслугах». Пособие составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения. В каждом регионе он устанавливается индивидуально, соответственно, и сумма пособия будет разная. Также она будет корректироваться из года в год. В среднем по России в 2021 году ежемесячная выплата будет составлять 6351 рубль.

Пособие назначат не всем женщинам, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. Общий прожиточный минимум отличается от ПМ трудоспособных — 11 653 рубля. Также будет проведена комплексная оценка нуждаемости. Это недавнее нововведение, впервые оно появилось весной этого года для выплат на детей от трех до семи лет. Согласно ему, при назначении пособия учитывают не только доход семьи, но и наличие домов, квартир, автомобилей и другого имущества. Кроме того, будет действовать правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале.

Также с 1 июля заявление на пособие смогут подать одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет. Оно также назначается малоимущим с учетом комплексной оценки нуждаемости. Ежемесячная выплата составит половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, а в среднем по стране составит в 2021 году 5650 рублей.

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