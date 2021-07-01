Беременным будут выплачивать по шесть тысяч рублей в месяц

С 1 июля Пенсионный фонд начинает принимать заявления на выплату пособий женщинам, вставшим на учет по беременности в период до 12 недель. Подать документы можно в отделении ПФР или на «Госуслугах». Пособие составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения. В каждом регионе он устанавливается индивидуально, соответственно, и сумма пособия будет разная. Также она будет корректироваться из года в год. В среднем по России в 2021 году ежемесячная выплата будет составлять 6351 рубль.
Пособие назначат не всем женщинам, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. Общий прожиточный минимум отличается от ПМ трудоспособных —
Также с 1 июля заявление на пособие смогут подать одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет. Оно также назначается малоимущим с учетом комплексной оценки нуждаемости. Ежемесячная выплата составит половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, а в среднем по стране составит в 2021 году 5650 рублей.