С 1 июля можно подать заявление на пособие для одиноких родителей. Кто его получит?

1
Сколько заплатят?
Пособие составит половину детского прожиточного минимума. В каждом регионе он рассчитывается отдельно, а в среднем по стране составит в
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2
Кто такие «одинокие родители»?
Начать нужно с того, что одинокий родитель не равно не состоящий в браке. Единственным родителем мать или отец считаются, если второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает.
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3
Каким должен быть доход?
Пособие назначается семьям, если среднедушевой доход семьи меньше общего прожиточного минимума — он также рассчитывается в каждом регионе раз в год и отличается от детского. В 2021 году в среднем по стране он составляет
Но это не единственное условие, есть и другие детали: во-первых, есть правило нулевого дохода, а во-вторых, есть еще и имущественные критерии.
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4
Что за правило нулевого дохода?
Оно распространяется на те семьи, где второй родитель в принципе существует, но мама и папа в разводе. Для назначения пособия у взрослого, который проживает с ребенком, должен быть официальный заработок — зарплата, пенсия, стипендия, выплаты по договору ГПХ, гонорары или доход от предпринимательской деятельности. Уважительной причиной для отсутствия таких доходов может быть уход за детьми в многодетной семье, уход за ребенком до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме (до 23 лет), срочная служба в армии или отбывание наказания в местах лишения свободы (и три месяца после), лечение (три месяца и более), официальная регистрация в качестве безработного в центре занятости населения.
Доход необязательно должен быть стабильным. То есть, если мама или папа работают нестабильно, например на сезонной работе, пособие всё равно будет назначено. Откажут в пособии, если не было совсем никаких официальных доходов за весь год.
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5
А имущественные критерии?
Тут всё сложно. Во-первых, недвижимость: семью с доходом меньше прожиточного минимума на человека признают нуждающейся, если ее членам принадлежит на всех не больше одной квартиры или одного жилого дома. Если объектов недвижимости больше, то учитывать будут квадратные метры, причем в каждом регионе метраж квартиры отличается. В среднем по стране — до
— Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, — сообщили в Минтруде.
К таким заболеваниям относятся, например, туберкулез с бактериовыделением, некоторые психические расстройства при тяжелом течении, абсцесс легкого и ряд других диагнозов.
Учитываются не только жилые помещения, но и земля: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток в городах или одного гектара в сельских поселениях. Если земля получена в рамках соцподдержки или это дальневосточный гектар, то ее в расчет не берут. Также в собственности может быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж или машино-место (два — для многодетных и родителей ребенка-инвалида).
Автомобили, мотоциклы и прочее движимое имущество тоже пересчитывают: семья будет признана нуждающейся, если в ней есть один автомобиль. Если семья многодетная или кто-то из членов семьи имеет инвалидность, то автомобилей может быть два. При этом в пособии откажут, если двигатель автомобиля мощнее
Самоходной техники (сюда относятся трактора, комбайны и
Пересчитают даже сбережения: не признают нуждающейся семью, в которой годовой доход от процентов по вкладам превышает величину среднего по России прожиточного минимума. В 2021 году это
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6
Как оформить пособие?
Подать заявление на пособие можно на портале «Госуслуги» или в отделениях Пенсионного фонда. Данные о доходах и имуществе семьи ПФР соберет самостоятельно, в редких случаях могут понадобиться дополнительные документы.
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7
Какие еще есть пособия семьям с детьми?
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