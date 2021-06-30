Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у должников с доходом ниже прожиточного минимума

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что подписал закон, который запрещает списывать деньги у должников, которые зарабатывают менее прожиточного минимума. Так он ответил на вопрос Светланы из Ярославля — она рассказала, что мало зарабатывает, при этом из зарплаты вычитают деньги за кредит.
— Понятно, что ситуация непростая, у меня есть конкретный ответ: в целом, как вы видите, мы поддерживаем людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Мы хотим, чтобы от рождения ребенка до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство подставляло плечо. Что касается кредитов, был принят закон, по которому, если доходы человека остались на уровне ПМ, с него не могут снимать деньги. В том числе за кредиты.
Если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то сумму сверх него списывать могут, но не более. Для этого нужно обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство. Однако законом также предусматриваются случаи, на которые не распространяется ограничение на такое удержание из заработной платы и иных доходов должника.
Владимир Путин сегодня проводит прямую линию, во время которой граждане страны могут задать ему вопрос. Мы ведем онлайн-трансляцию, следить за ней можно по ссылке.