Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги у должников с доходом ниже прожиточного минимума

Если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то сумму сверх него списывать могут, но не более. Для этого нужно обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство. Однако законом также предусматриваются случаи, на которые не распространяется ограничение на такое удержание из заработной платы и иных доходов должника.

Владимир Путин сегодня проводит прямую линию, во время которой граждане страны могут задать ему вопрос. Мы ведем онлайн-трансляцию, следить за ней можно по ссылке.