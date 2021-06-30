Путин рассказал, почему растут цены на продукты

Ранее из ряда регионов сообщалось, что ряд продуктов подорожал в несколько раз за последние месяцы, в основном речь шла об овощах. Рост цен привел к дефициту овощей. В Челябинске местные жители сообщали об исчезновении моркови — отсутствие овоща зафиксировали в нескольких торговых сетях. Аналогичная ситуация была в начале лета в Рязани — там вместе с морковью пропала и свекла. Дефицит дошел даже до Магадана — там оставшуюся морковь продавали аж по 700 рублей за килограмм.

В прошлом году президента спрашивали на пресс-конференции о ценах на масло и сахар, после чего правительство временно заморозило цены на эти продукты. Сегодня проходит прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой ему могут задать вопрос граждане страны. Онлайн-трансляцию разговора с президентом читайте по ссылке.

