Путин рассказал, почему растут цены на продукты

Во время прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о ценах на продукты: как так получилось, что бананы дешевле моркови? Президент отметил, что проблема есть: дело в том, что своей продукции России не хватило. Он говорит, что в прошлом году мы произвели 19 миллионов тонн картошки, в этом году будет 20 миллионов тонн — этого уже будет достаточно.
— Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Везде так происходит, — объяснил Владимир Путин. — Россия является частью глобальной экономики, и на нас это тоже отражается. Ковидные последствия, сокращение рабочих мест, печатание денег в некоторых странах — много причин.
Ранее из ряда регионов сообщалось, что ряд продуктов подорожал в несколько раз за последние месяцы, в основном речь шла об овощах. Рост цен привел к дефициту овощей. В Челябинске местные жители сообщали об исчезновении моркови — отсутствие овоща зафиксировали в нескольких торговых сетях. Аналогичная ситуация была в начале лета в Рязани — там вместе с морковью пропала и свекла. Дефицит дошел даже до Магадана — там оставшуюся морковь продавали аж по
В прошлом году президента спрашивали на пресс-конференции о ценах на масло и сахар, после чего правительство временно заморозило цены на эти продукты. Сегодня проходит прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой ему могут задать вопрос граждане страны. Онлайн-трансляцию разговора с президентом читайте по ссылке.