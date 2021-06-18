С 1 июля в России опять подорожает коммуналка. Почему это происходит каждый год?

1 июля коммунальные тарифы в России опять вырастут — в среднем на 4%. При этом многие россияне считают, что цены на коммуналку и без того завышены, а качество услуг порой сложно назвать удовлетворительным. Мы поговорили с экспертами ЖКХ, чтобы понять, почему тарифы ежегодно растут и справедливы ли текущие цены.
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Как формируются цены на ЖКУ
Тарифы на любые коммунальные услуги складываются из многих показателей. Взять, например, воду. Сначала ее откуда-то выкачивают, потом воду нужно очистить и перенаправить конечному получателю в дом, поэтому в тариф на воду закладываются расходы на всех этих этапах. Плюс расходы на содержание инфраструктуры, в которые входит содержание труб, насосов и прочего оборудования, их плановое и аварийное обслуживание, а также зарплаты сотрудников, которые всем этим занимаются.
Эксперты говорят, что подача коммунальной услуги мало чем отличается от любого производства.
— Предприятия водоснабжения, добывая воду, несут определенные расходы, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ Игорь Кокин. — Эти расходы учитываются в тарифе на воду. Это как любое производство. Из чего складывается производство автомобиля? Цены комплектующих, энергоресурсов заработной платы, ну и так далее. Так и тарифы на воду, тепло и свет. Примерно все одинаково формируются.
Игорь Кокин — эксперт по жилищному законодательству РФ, специалист в области муниципального права, организации местного самоуправления, длительное время являлся экспертом РАНХиГС при Президенте РФ.
Из-за чего растут тарифы ЖКХ?
Тарифы растут из-за того, что увеличиваются расходы на предоставление этих услуг.
— Например, зарплата сотрудников водоканала — она же не может оставаться всё время на одном уровне. Или стоимость материалов, или оборудования, которые используются для ремонта и эксплуатации сети. Цены на это тоже не стоят на месте и растут, — объясняет исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. — Соответственно, тариф растет вслед за расходами на компоненты, которые влияют на установление тарифов.
Сергей Сохранов — исполнительный директор «ЖКХ Контроль», некоммерческой организации, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы отрасли, улучшение качества жизни граждан.
Даже если цены на материалы или оборудование за год никак не поменялись, всё равно остается фактор инфляции. Выпадающие доходы ресурсные предприятия как раз компенсируют за счет ежегодного повышения тарифов.
Впрочем, повышение принимается на уровне регионов. В прошлом году из-за сложной экономической ситуации несколько регионов решили не повышать тарифы на некоторые услуги. В Нижегородской области оставили без изменений тарифы на отопление, в Калужской, Волгоградской и Ярославской — не подняли тариф на вывоз ТКО, в Иркутской — на холодное и горячее водоснабжение. Однако полностью заморозить тарифы в и без того сложный коронавирусный год власти отказались. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров тогда сказал, что «отрасль этого не выдержит. По подсчетам Минстроя, если заморозить индексацию только на воду и тепло, то из отрасли выпадет около
Насколько цены на коммунальные услуги «справедливы»?
На этот вопрос каждый из участников коммунального рынка ответит по-своему. Для среднестатистического жителя России цены на тарифы ЖКХ завышенные. Для ресурсного предприятия — тарифы слишком низкие и с трудом покрывают расходы на содержание. Они бы и рады поднять еще, но государство регулирует тарифы своими предельными индексами.
— Холодное водоснабжение в среднем по стране стоит
Тариф на тепло, по мнению Сохранова, наоборот, переоценен. Текущие тепловые системы достались нам в наследство от Советского Союза и зачастую являются частью старых промышленных производств. Это огромные мощности, которые сейчас по сути не востребованы и обходятся неоправданно дорого. За их содержание и ремонт приходится платить потребителю, поскольку это включено в тариф.
Устаревшие котельные можно было бы заменить на более современные, но отсутствие конкуренции делает модернизацию экономически необоснованной. Если бы рынок был конкурентным, это бы позволяло не только сдерживать рост цен, но и поднять качество самих услуг. Причем касается это не только теплоснабжения, но и газа, электричества и ТКО. Именно неконкурентный характер рынка является главным фактором того, что цены на коммунальные услуги у нас могут только расти.
В итоге получается замкнутый круг, в котором потребитель считает, что он переплачивает и получает некачественную услугу, а производитель либо не может, либо ему незачем модернизировать инфраструктуру, чтобы повысить качество услуг.
— Официально у нас 60% износа в сфере теплоснабжения, около 50% — износ в сфере водоснабжения. Эти трубы гнилые давно уже пора менять, а расходы на них закладывать в тариф. Если среднюю заработную плату по этим отраслям подтягивать до коммерческих предприятий, цены вырастут существенно. Поэтому государство их и сдерживает, — говорит Игорь Кокин.
Эксперт признает, что если заложить все эти расходы в тариф, то цены вырастут не на 3–6%, а минимум в четыре раза. Это вряд ли решит проблему устаревших коммуникаций, да и платить столько население просто не сможет. По итогам
— Понятно, что предприятия захотят и зарплату хорошую получать, и ремонтные работы проводить, и оборудование новое купить. Все эти «хотелки» будут заложены в тариф. Только государство ведь не зря регулирует эти вещи. Есть желания, а есть покупательная способность у потребителя. И она тоже ограничена определенными рамками. Поэтому поднять тарифы — это значит столкнуться с тем, что люди просто не будут платить, — говорит Игорь Кокин.
В Советском Союзе, уточняет эксперт, эту проблему решали увеличенным финансирование сферы ЖКХ: даже при низком уровне доходов люди практически не замечали растущие тарифы на коммунальные услуги. В России же в
Снизить тарифы на ЖКХ у потребителей не получится — их величину все-таки устанавливает государство. Вместо этого можно снизить объем потребляемых ресурсов и платить меньше. О лайфхаках, с которыми можно платить за ЖКУ чуть меньше, мы рассказывали в этом материале.