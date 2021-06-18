С 1 июля в России опять подорожает коммуналка. Почему это происходит каждый год?

1 июля коммунальные тарифы в России опять вырастут — в среднем на 4%. При этом многие россияне считают, что цены на коммуналку и без того завышены, а качество услуг порой сложно назвать удовлетворительным. Мы поговорили с экспертами ЖКХ, чтобы понять, почему тарифы ежегодно растут и справедливы ли текущие цены.

На сколько с 1 июля вырастут тарифы?

