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Маткапитал предлагают давать отцам, но не всем: что изменится в выплате

Минтруд подготовил поправки в закон

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Папы получают право на распоряжение материнским капиталом в исключительных случаях

Папы получают право на распоряжение материнским капиталом в исключительных случаях

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На днях в Министерстве труда и социальной политики сообщили, что подготовили законопроект, который расширит круг получателей материнского капитала. На этот раз изменения коснутся одиноких отцов. Однако далеко не всех. Речь идет о папах детей, чья мама не имела российского гражданства — теперь они смогут получить маткапитал в случае ее смерти или лишения ее родительских прав. При этом сама мать без гражданства права на эту меру поддержки не получает.

Отцы, которые воспитывают в одиночку детей, чьи мамы имели право на материнский капитал, могли получить его и раньше. Право на распоряжение деньгами переходило к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав (или отмена усыновления) в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала. Также деньги передавали отцу в случае совершения матерью преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, но только в случае наличия у них гражданства РФ.

В случае, если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке. В 2021 году маткапитал составляет 483 881 при рождении первого ребенка, 639 431 — при рождении второго. Эти суммы не складываются: если маткапитал на первого ребенка уже начислен, то на второго ребенка полагается доплата 155 550 рублей. Подробнее о том как получить и на что потратить материнский капитал в этом материале.

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