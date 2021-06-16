Маткапитал предлагают давать отцам, но не всем: что изменится в выплате

На днях в Министерстве труда и социальной политики сообщили, что подготовили законопроект, который расширит круг получателей материнского капитала. На этот раз изменения коснутся одиноких отцов. Однако далеко не всех. Речь идет о папах детей, чья мама не имела российского гражданства — теперь они смогут получить маткапитал в случае ее смерти или лишения ее родительских прав. При этом сама мать без гражданства права на эту меру поддержки не получает.
Отцы, которые воспитывают в одиночку детей, чьи мамы имели право на материнский капитал, могли получить его и раньше. Право на распоряжение деньгами переходило к папе в случае смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав (или отмена усыновления) в отношении ребенка, в связи с рождением (или усыновлением) которого возникло право на получение маткапитала. Также деньги передавали отцу в случае совершения матерью преступления против личности в отношении своих детей, которое привело к лишению родительских прав или ограничению в них. Также право на эту меру господдержки имеют мужчины, которые стали единственным усыновителем ребенка, но только в случае наличия у них гражданства РФ.
В случае, если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке. В 2021 году маткапитал составляет