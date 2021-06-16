Маткапитал предлагают давать отцам, но не всем: что изменится в выплате

В случае, если право на материнский капитал утратили оба родителя, он переходит к детям. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически, в беззаявительном порядке. В 2021 году маткапитал составляет 483 881 при рождении первого ребенка, 639 431 — при рождении второго. Эти суммы не складываются: если маткапитал на первого ребенка уже начислен, то на второго ребенка полагается доплата 155 550 рублей. Подробнее о том как получить и на что потратить материнский капитал в этом материале.

