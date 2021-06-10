Говорят, что нефти в России осталось на 59 лет. Что с нами будет, когда она кончится?

Что будет с экономикой России, если спрос на нефть упадет?

Как минимум треть доходов в бюджет России поступает от нефти и газа. Начиная с 2005 года, доля этих доходов в бюджете РФ варьировалась от 36% до 51%. В 2019 году этот показатель был 39%, а в 2020 году упал до 28%. Вместе с мировыми ценами на нефть упали и наши доходы в бюджет.

— 28% — это официальные данные, — говорит Михаил Крутихин. — Кажется, что это немного. Но дело в том, что в эти 28% входят только два налога: налог на добычу полезных ископаемых и завозная экспортная пошлина. Но сюда не включаются дивиденды от нефтегазовых компаний. Не включаются налоги на прибыль от нефтегазовых компаний. Налоги, собираемые с сотрудников нефтегазовых компаний. Поэтому если посчитать общие поступления в федеральный бюджет от нефтегаза, то это будет примерно 60%. Но 28% — это удобная цифра, поэтому ее все цитируют.

Поэтому и будущее снижение спроса на нефть ничего хорошего России не принесет. Больше всего проблем, считает Александр Белогорьев, возникнет на европейском рынке. К 2050 году Евросоюз готовится полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей — это серьезный удар по нашему экспорту.

— Россия может столкнуться с большими проблемами с частью поставок нефтепродуктов, особенно в Европу. Прежде всего в зоне риска находится дизельное топливо. Та модернизация нефтепереработки, которая активно велась последние 10 лет в России, была заточена под выпуск дизельного топлива. Причем на экспорт. У нас сейчас производство дизельного топлива в два раза превышает внутренний спрос, — говорит Белогорьев.

Но даже если спрос на нефть снизится, это не значит, что добыча нефти в России прекратится и мы полностью потеряем этот рынок. Это скорее означает, что конкуренция между поставщиками усилится. На рынке останутся поставщики, у которых себестоимость добычи нефти наиболее низкая.

— На рынке, который будет стагнировать с точки зрения потребления, основными конкурентами останутся Россия, Саудовская Аравия и США. А также страны Персидского залива — у них себестоимость ниже, чем в России, потому что климатические и геологические условия намного лучше. Но всё равно Россия достаточно конкурентноспособна. Выдавливания России с рынка сырой нефти пока никто не ожидает, — объясняет эксперт.

Более негативный прогноз дает Михаил Крутихин. Он считает, что после 2035 года Россия не останется на рынке нефти. Мы просто не сможем конкурировать с более дешевой в добыче нефти из Саудовской Аравии.

— Если будет сокращаться мировой спрос на нефть, то в первую очередь на ту, что дорого обходится в производстве. Останется фактически одна Саудовская Аравия с приятелями по Персидскому заливу. У России нет места на будущем рынке, — подытожил эксперт.

Что Россия может сделать, чтобы избежать кризиса после падения спроса на нефть?

Если говорить про нефтяную сферу, то можно пробовать наращивать конкурентноспособность на рынках производства высокого предела — то есть полиэтилена, пластика, лаков, топлива и других продуктов, основой для которых является нефть. Полностью закрыть этим потери от падения спроса на нефть не получится, но какую-то часть компенсируем. Уже сейчас этот рынок очень конкурентный. Состязаться нам придется с теми же Европой и Китаем.

Большинство экспертов сходятся на том, что решить проблему 2035 года без системных изменений вряд ли получится.

— Нужны коренные реформы. Переделка подхода к экономике. Надо поощрять интеллектуальную собственность, а не грубую эксплуатацию природного сырья. Надо работать в кооперации с другими странами, где развиваются высокие технологии. А у нас, к сожалению, импортозамещение, то есть работать не вместе с передовыми носителями технологий, а вместо них. Мы далеко зайдем, если будем намечать пути выхода из экономического положения, но всё равно придем к какому-то политическому взгляду, — говорит Крутихин.

Западные страны переходят на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). А в России с этим как?

В России стратегия перехода на зеленую энергию очень консервативна. Никаких радикальных изменений в ближайшие годы ждать не стоит. Во-первых, в России очень большая доля газа — около 55%. Во-вторых, развитая с советских времен атомная энергетика. Что-то быстро улучшить в этих условиях достаточно сложно.

В качестве примера того, как власти пытаются увеличить объем зеленой энергии, эксперт Белогорьев приводит проект Минэнерго. Программа поддержки ВИЭ (солнечные, ветряные электростанции и малые ГЭС) реализуется до 2035 года . Проектам, прошедшим отбор, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей оптовых потребителей, то есть от разных промышленных предприятий. Но, конечно, такой расклад не очень выгоден самим промышленникам — у них повышается общий тариф на электроэнергию. Поэтому пока на рынке зеленая энергия проигрывает более дешевому газу.

— Если мы говорим о ветре, то у нас огромный ветровой потенциал. Но он сосредоточен вдоль морей Северного Ледовитого океана. По солнцу у нас хорошие условия в Якутии, но там проблема снега, который нужно отчищать. Почему в Сахаре мало строят солнечных панелей, хотя там много солнца? Потому что его заносит песком. Там проблема в очень энергоемкой отчистке панелей от песка. То же самое в Якутии со снегом. Возможности есть, но использовать их достаточно сложно, — считает Александр Белогорьев.