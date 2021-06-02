Выплату семьям школьников будут назначать на детей от 6 лет

Единовременная выплата в августе 2021 года 10 тысяч рублей будет назначаться семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом стало известно сегодня во время совещания Владимира Путина с членами правительства. Президент хотел обратить внимание, что ранее речь шла о детях, которым 6 лет исполнилось в марте этого года, однако школьниками могли в этом году стать и те, кто этого возраста достиг позже — весной или летом. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что это уже скорректировали.



— Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет, — заключил Путин.

