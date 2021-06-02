Выплату семьям школьников будут назначать на детей от 6 лет

Единовременная выплата в августе 2021 года 10 тысяч рублей будет назначаться семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом стало известно сегодня во время совещания Владимира Путина с членами правительства. Президент хотел обратить внимание, что ранее речь шла о детях, которым 6 лет исполнилось в марте этого года, однако школьниками могли в этом году стать и те, кто этого возраста достиг позже — весной или летом. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что это уже скорректировали.
— Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет, — заключил Путин.
Единовременная выплата в августе — эхо прошлогодних коронавирусных пособий. Президент анонсировал ее во время послания парламенту в апреле этого года, вместе с еще несколькими пособиями. Решение было принято потому, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились. По 10 тысяч рублей будет выплачено семьям с детьми-школьниками, в том числе теми, кто только идет в первый класс. Ранее сообщалось, что деньги будут перечислены до середины августа, чтобы родители успели собрать детей в школы.
Также в этом году появится еще пособие на школьников — его будут назначать одиноким родителям. Не перепутайте эти две выплаты: неполным семьям пособие назначается на детей от 8 лет. До этого можно оформить выплату от 3 до 7 лет, правила назначения которой недавно поменялись.