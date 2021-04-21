Минтруд разъяснил, кто из беременных получит новое пособие

Сегодня во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новую выплату для будущих мам. В Минтруде тут же заявили, что она будет введена в кратчайшие сроки, необходимые документы уже готовятся.
Выплату получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. По оценкам Минтруда, это более 700 тысяч женщин.
Пособие будут платить ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Сумма будет равна половине прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом регионе она отличается, а в среднем по стране это порядка
Нужно ли будет предоставлять какие-то дополнительные документы, не уточняется. Впрочем, сегодня, всё в том же послании, президент поручил, чтобы все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки оформлялись и выплачивались в режиме одного окна, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.
Также Путин анонсировал пособие для родителей, воспитывающих детей в одиночку, и разовую выплату для семей с детьми