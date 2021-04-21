Минтруд разъяснил, кто из беременных получит новое пособие

Сегодня во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новую выплату для будущих мам. В Минтруде тут же заявили, что она будет введена в кратчайшие сроки, необходимые документы уже готовятся.



Выплату получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. По оценкам Минтруда, это более 700 тысяч женщин.

