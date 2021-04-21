21 апреля среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 76.02
eur 91.75

Все новости

Все новости

Минтруд разъяснил, кто из беременных получит новое пособие

Выплата будет ежемесячной

233
4Обсудить

Поделиться

Выплату получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках&nbsp;

Выплату получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках 

Поделиться

Сегодня во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новую выплату для будущих мам. В Минтруде тут же заявили, что она будет введена в кратчайшие сроки, необходимые документы уже готовятся.

Выплату получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. По оценкам Минтруда, это более 700 тысяч женщин.

Пособие будут платить ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Сумма будет равна половине прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом регионе она отличается, а в среднем по стране это порядка 6350 рублей. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале «Госуслуги».

СЮЖЕТ

Послание Федеральному собранию

Нужно ли будет предоставлять какие-то дополнительные документы, не уточняется. Впрочем, сегодня, всё в том же послании, президент поручил, чтобы все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки оформлялись и выплачивались в режиме одного окна, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Также Путин анонсировал пособие для родителей, воспитывающих детей в одиночку, и разовую выплату для семей с детьми от 8 до 16 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир ПутинМинтрудПФРсемьи с детьмивыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...