Пять обещаний Путина: кто получит деньги по итогам послания Федеральному собранию

— На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры, — сказал Путин. — Уверен, что молодое поколение россиян, российских ученых в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.



Также он анонсировал новую доплату по 5000 рублей кураторам учебных групп в техникумах и училищах — по аналогии с выплатой классным руководителям, которую ввели в прошлом году.



На науку



До 2024 года на гражданские исследования Россия из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей.



— Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны, — заявил президент. — Они получат статус проектов государственного значения. О некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать отдельно.



Ученым он поставил задачу обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков.

