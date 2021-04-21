Пять обещаний Путина: кто получит деньги по итогам послания Федеральному собранию

Президент России сегодня выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе пообещал выделить на некоторые нужды дополнительное финансирование. В этом материале мы собрали всех получателей обещанных президентом денег.
На образование
Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и более на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.
— На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры, — сказал Путин. — Уверен, что молодое поколение россиян, российских ученых в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах.
Также он анонсировал новую доплату по 5000 рублей кураторам учебных групп в техникумах и училищах — по аналогии с выплатой классным руководителям, которую ввели в прошлом году.
На науку
До 2024 года на гражданские исследования Россия из федерального бюджета направит 1 триллион 630 миллиардов рублей.
— Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически важным для развития страны, — заявил президент. — Они получат статус проектов государственного значения. О некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать отдельно.
Ученым он поставил задачу обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков.
На культуру
Путин заявил о создании Президентского фонда культурных инициатив. В этом году на него будет потрачено 3,5 миллиарда рублей. Также в ближайшие годы будет выделено дополнительное финансирование.
— Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление в том числе и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России — еще одно чрезвычайно важное направление, — сказал президент.
На развитие регионов
Регионам тоже пообещали денег, правда, взаймы. Президент заявил, что нужно поддерживать стремление руководства региона сделать его успешным.
— Для успешного развития нужно снизить бремя долговых обязательств. Этот вопрос нужно тщательно проработать, — сказал Путин.— Надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю весь объем коммерческого долга, превышающий
Также кредиты пообещали на развитие туризма в регионах. Ставка будет
На детей
О поддержке семей с детьми президент говорил много и анонсировал сразу несколько выплат и пособий. Особое внимание он уделил родителям-одиночкам.
— Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении — извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, — и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.
По 10 тысяч рублей будет выплачено семьям с детьми-школьниками, а также будущими первоклашками. Выплата будет в августе, чтобы родители успели собрать детей в школы. Такое решение было принято потому, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились.
Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет оплачиваться в размере до
Тех, кто детей только ожидает, тоже поддержат — для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, учредили ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц. Сейчас есть разовая выплата для всех женщин, вставших на учет на раннем сроке, вне зависимости от их дохода — 708 рублей 23 копейки.