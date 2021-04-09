«Это пандемией не объяснишь»: кто виноват в росте цен на продукты

На днях правительство России выделило
Что произошло?
История эта развивается с декабря прошлого года, когда на рост цен на продукты обратил внимание президент России Владимир Путин.
— Это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия? Сахарный песок… Внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены-то выросли на 71,5%? А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%, — сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам.
Следом на заседании правительства ответственные министерства и ведомства отчитал премьер-министр Михаил Мишустин. В результате правительство разработало комплекс мер по снижению цен на продовольствие, среди которых — соглашения с участниками рынка о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше
— С сахаром была проблема объективная:
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний
После того как цены на сахар заморозили, ритейлеры заявили, что будут повышать цены на другие продукты.
— Просто потери переложат на другой товар. Например, если цену на сметану понижают
Что происходит сейчас?
Ритейлеры свое обещание сдержали — цены на продукты действительно выросли. В первую очередь в крупных сетевых магазинах.
— В основном в этом направлении работают сетевики, у которых большая линейка продуктов, есть товары доступные, есть премиум-сегмент, деликатесы, — объясняет Остапкович. — И они уменьшают торговую наценку на товары расширенного спроса, но увеличивают на ликеро-водочную продукцию, деликатесы и премиум-класс, который потребляет высокодоходное население. А высокодоходное население о росте цен на сахар и подсолнечное масло узнаёт из газет.
Еще одной причиной роста цен он называет пандемию. Экономист говорит, что все страны борются с пандемией, заливая деньгами людей и бизнес, и это правильно. Но когда дешевеют деньги, начинается инфляция. Это надо пережить, в конце концов рынок найдет свое равновесие спроса и предложения.
Не все коллеги Остапковича согласны с тем, что основная причина повышения цен на сегодняшний день — пандемия.
— Я считаю, что наибольший вклад в рост инфляции внесли несколько факторов: высокий уровень импортируемой инфляции, всё, что связано с девальвацией рубля, и плохая деятельность Центробанка, — говорит экономист Евгения Тухтарова. — Он абсолютно не выполняет те функции, которые на него возложены, не влияет на инфляцию, те меры, которыми он оперирует (ужесточение денежно-кредитной политики), приводят к инфляционной спирали. Нужно деньгами заливать экономику, а у нас денежную массу сокращают.
Евгения Тухтарова — ведущий экономист центра исследований социально-экономической динамики Института экономики
Что касается ритейлеров, то и без них от цен на сахар зависят цены на огромное количество товаров — сахар есть в самых разных продуктах, от булочек до соков. А на цены для производителей всех этих продуктов никаких ограничений со стороны государства не было.
Что будет дальше?
Экономисты сходятся в едином мнении: длительно продолжать регулировать цены в текущих условиях неэффективно. Если продолжать в том же духе, производителям будет просто нерентабельно производить этот продукт: у них будут издержки, которые они не смогут отбить. В крайнем случае это может привести к дефициту.
— Но на какой-то период, максимум на полгода, для стабилизации подобный маневр осуществлять можно. Даже экономически развитые страны прибегают к такому маневру, редко, но прибегают, не на продолжительный период, — говорит Георгий Остапкович. — Я так понимаю, правительство не намерено долго проводить этот эксперимент. Они взяли паузу, чтобы проверить, как от производителя доходит товар до торговли: где это повышение? Разобраться в этой цепочке. Главное — этот процесс не затягивать надолго: сейчас на сахар, потом на яйца, потом на курицу — это будет, наверное, неверное решение.
По словам экономиста Марии Долговой, если бы не было такого сильного падения доходов населения в результате локдауна, рост цен вряд ли вызвал бы в такой степени вмешательства государства.
— По закону принимать меры, связанные с регулированием цен, государство имеет право, если цены на товары первой необходимости растут на 10% за последние два месяца. Срок установления предельно допустимых розничных цен —
Мария Долгова — доцент кафедры финансов и цен РЭУ
Будут ли снижаться цены, зависит от ряда факторов, в том числе от урожая, то есть наполнения рынка товаром в следующий период. Остапкович предлагает свой способ обеспечения людей с низкими доходами продуктами первой необходимости.
— Мы сколько лет уже говорим о продовольственных карточках? Дайте вы людям тысячу, две тысячи в месяц в качестве продовольственных карточек на приобретение российских продовольственных товаров, — говорит он. — Помимо того, что мы помогаем людям... Если по тысяче рублей в месяц, то это
К идее продуктовых карточек, или, как их сейчас называют, продовольственных сертификатов, периодически возвращаются и политики. В феврале эту идею вновь озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Путин счел возможным обсудить эту инициативу, отметив, что в такой мере поддержки есть и плюсы, и «определенные проблемные вопросы».