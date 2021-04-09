«Это пандемией не объяснишь»: кто виноват в росте цен на продукты

Что произошло?



История эта развивается с декабря прошлого года, когда на рост цен на продукты обратил внимание президент России Владимир Путин.



— Это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия? Сахарный песок… Внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Почему цены-то выросли на 71,5%? А подсолнечное масло — 23,8% и продолжает расти, мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%, — сказал президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

