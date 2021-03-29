Минтруд уточнил требования к имуществу семей, получающих пособия на дошкольников

В Министерстве труда и социальной политики скорректировали требования к имуществу семей, претендующих на получение пособия на детей
— Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. — Уточнены требования к имуществу. <...> Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.
Также будут увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений: с пяти до десяти дней.
Новые правила назначения пособий Минтруд анонсировал в середине марта. По ним доход семьи будут считать иначе, учитывая имущество семьи. Подробнее можно узнать в этом материале. Когда они вступят в силу, пока не уточняется.
Также с 1 апреля вырастет сумма пособия, но только для самых нуждающихся семей.