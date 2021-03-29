29 марта понедельник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 8/10
usd 75.76
eur 89.26
Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

Все новости

Все новости

Минтруд уточнил требования к имуществу семей, получающих пособия на дошкольников

Проект постановления доработали с учетом предложений общественного совета

1 419
8Обсудить

Поделиться

Новые правила назначения пособий анонсировали в начале марта

Новые правила назначения пособий анонсировали в начале марта

Поделиться

В Министерстве труда и социальной политики скорректировали требования к имуществу семей, претендующих на получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Уточняется, что при назначении выплат не будут учитываться доли в собственности менее одной трети. Кроме того, для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара.

— Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. — Уточнены требования к имуществу. <...> Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.

Также будут увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений: с пяти до десяти дней.

Новые правила назначения пособий Минтруд анонсировал в середине марта. По ним доход семьи будут считать иначе, учитывая имущество семьи. Подробнее можно узнать в этом материале. Когда они вступят в силу, пока не уточняется.

Также с 1 апреля вырастет сумма пособия, но только для самых нуждающихся семей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детидошкольникивыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...