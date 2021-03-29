Минтруд уточнил требования к имуществу семей, получающих пособия на дошкольников

В Министерстве труда и социальной политики скорректировали требования к имуществу семей, претендующих на получение пособия на детей от 3 до 7 лет . Уточняется, что при назначении выплат не будут учитываться доли в собственности менее одной трети. Кроме того, для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара.



— Проект постановления доработан с учетом предложений общественного совета, — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. — Уточнены требования к имуществу. <...> Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.

