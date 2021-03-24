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Биотехнопарк вложит собственные деньги в новое производство — до этого 66,9 миллиона ушли безрезультатно

Сейчас идет суд из-за того, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту

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По итогам 2020 года&nbsp;АО «УК "Биотехнопарк"» вышло на безубыточность

По итогам 2020 года АО «УК "Биотехнопарк"» вышло на безубыточность

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Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что «Биотехнопарку» придется тратить собственные деньги, чтобы запустить производство, на которое прежде уже выделяли субсидию.

На прошлой неделе Счетная палата России назвала ряд нарушений, обнаруженных при использовании бюджетных денег при создании «Биотехнопарка» в Кольцово. Технопарку выделяли 66,9 миллиона рублей на создание участка фармацевтической технологии для выпуска лекарств. В итоге технопарк не получил от поставщика оборудование на сумму 26,1 млн рублей, которые выплатит из субсидии, и даже обратился в суд за взысканием 33,9 млн рублей (включая стоимость непоставленного оборудования, штрафа и расходов по госпошлине). КСП заявила, что расходы 66,9 млн рублей не привели к результату.

— История известная. Всё было сделано по законодательству. Был отторгован конкурс, выиграла компания, свои обязательства не выполнила. В итоге работы по запуску производственного участка не завершены. Мы с замечаниями согласны. Несмотря на то что идет судебное разбирательство, мы планируем за счет инвестиций «Биотехнопарка» самостоятельно этот вопрос закрыть — запустить производственную линию, — сообщил Лев Решетников, выступая 24 марта 2021 года на пресс-конференции ТАСС.

На заседании инвестиционного совета при губернаторе Новосибирской области в декабре 2020 года министр экономического развития региона рассказал, что в октябре выручка АО «УК "Биотехнопарк"» составила 46 млн рублей. По словам министра, это больше, чем вся выручка предприятия за 2019 год.

В апреле 2020 года бывшего топ-менеджера «Биотехнопарка» Владимира Кожевникова отпустили из СИЗО под домашний арест. В июне его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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