Биотехнопарк вложит собственные деньги в новое производство — до этого 66,9 миллиона ушли безрезультатно

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников заявил, что «Биотехнопарку» придется тратить собственные деньги, чтобы запустить производство, на которое прежде уже выделяли субсидию.



На прошлой неделе Счетная палата России назвала ряд нарушений, обнаруженных при использовании бюджетных денег при создании «Биотехнопарка» в Кольцово. Технопарку выделяли 66,9 миллиона рублей на создание участка фармацевтической технологии для выпуска лекарств. В итоге технопарк не получил от поставщика оборудование на сумму 26,1 млн рублей, которые выплатит из субсидии, и даже обратился в суд за взысканием 33,9 млн рублей (включая стоимость непоставленного оборудования, штрафа и расходов по госпошлине). КСП заявила, что расходы 66,9 млн рублей не привели к результату.