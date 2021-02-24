Правда ли, что тепло и электричество подорожают? Отвечает Минэнерго

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Насколько это изменит тарифы для конечного потребителя и стоит ли ждать соответствующего повышения цен на коммуналку? В российском Министерстве энергетики уверяют: увеличение стоимости электроэнергии для населения страны в
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Согласно прогнозу социально-экономического развития до