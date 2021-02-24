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Правда ли, что тепло и электричество подорожают? Отвечает Минэнерго

Разбираемся, стоит ли ждать рекордного роста платы за коммуналку

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Тарифы растут каждый год, и каждый год это как снег на голову

Тарифы растут каждый год, и каждый год это как снег на голову

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Из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году могут подорожать электро- и тепловая энергия. Соответствующее письмо за подписью замминистра энергетики Анатолия Яновского (направленное в Минэкономразвития и Минпромторг) появилось в распоряжении «Известий». До конца года правительство утвердит соответствующие постановления о повышении утильсбора на спецтехнику (в 2–4 раза) и автомобили (на 25%).

Насколько это изменит тарифы для конечного потребителя и стоит ли ждать соответствующего повышения цен на коммуналку? В российском Министерстве энергетики уверяют: увеличение стоимости электроэнергии для населения страны в 2021 году не превысит 5%. От роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за ЖКУ нас защищает прогноз социально-экономического развития до 2024 года.

— Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого Правительством Российской Федерации, — отметили в Министерстве энергетики. — В соответствии с прогнозом рост цены на электроэнергию для населения в 2021 году в среднем не превысит 5%. Решения по тарифам на тепло и электроэнергию для россиян на 2021-й уже приняты, повышать их не будут.

Согласно прогнозу социально-экономического развития до 2024 года, рост конечного тарифа для населения в 2021 году не должен превысить 5%. Коммунальные тарифы могут повышаться раз в год, обычно это происходит 1 июля. При этом в будущем (после 2024 года) рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством.

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