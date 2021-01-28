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Минтруд предложил платить бизнесу за трудоустройство безработных

Но только тех, кто остался без работы в прошлом году

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Предложенная Минтрудом субсидия составит три минимальных размера оплаты труда

Предложенная Минтрудом субсидия составит три минимальных размера оплаты труда

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В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации придумали субсидии для бизнеса за трудоустройство тех, кто был уволен из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков сегодня во время совещания правительства с президентом.

— Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. <...> Программа позволит трудоустроить свыше 220 тысяч человек, и, на наш взгляд, она станет одной из самых таких емких федеральных мер прямого действия, — цитирует его ТАСС.

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Министр также сообщил, что в региональных программах заложен почти 21 миллиард рублей на меры по восстановлению занятости. По словам Котякова, цель — до конца 2021 года восстановить занятость до показателей, которые были до пандемии. Для этого нужно, чтобы работу нашли как минимум миллион россиян.

По последним данным, в России зарегистрировано 2,6 миллиона безработных, в сентябре прошлого года этот показатель превышал 3,7 миллиона человек.

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Антон КотяковМинтрудкоронавирус
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