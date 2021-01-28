Минтруд предложил платить бизнесу за трудоустройство безработных

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации придумали субсидии для бизнеса за трудоустройство тех, кто был уволен из-за коронавируса. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков сегодня во время совещания правительства с президентом.
— Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до
Министр также сообщил, что в региональных программах заложен почти
По последним данным, в России зарегистрировано