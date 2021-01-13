Пособие на детей от 3 до 7 лет вырастет (но не для всех)

Сейчас пособие платится в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка. Детский прожиточный минимум в России сейчас 11 303 рубля , но сумма выплаты зависит от регионального, поэтому в разных регионах она отличается. Минтруд разработал проект, который предполагает изменить методику расчета пособия и ввести трехступенчатую систему выплат.

Базовым пособием останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка — его будут получать все семьи с детьми от 3 до 7 лет , чей доход не дотягивает до одного ПМ на человека. Размер пособия могут увеличить, если этих денег не хватает, чтобы вывести доходы семьи хотя бы на уровень прожиточного минимума, то пособие увеличат до 75% детского ПМ. Если и этого будет недостаточно, то платить будут детский прожиточный минимум в полном объеме. Пособие назначается на каждого ребенка.