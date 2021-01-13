Пособие на детей от 3 до 7 лет вырастет (но не для всех)

В 2021 году планируется повысить пособия некоторым семьям с детьми
— Анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума (ПМ). С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты, — сообщил министр.
Сейчас пособие платится в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка. Детский прожиточный минимум в России сейчас
Базовым пособием останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка — его будут получать все семьи с детьми
Например, доход семьи из одного взрослого и детей 4 и
— Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем, — сообщил Котяков.
По словам министра, заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с
Правда, всё это пока только проект Минтруда — указ, закрепляющий такой подход, президент еще не подписал. Как сообщил во время совещания с Владимиром Путиным глава министерства, документ в ближайшее время будет предоставлен на подпись. Следите за новостями, мы обязательно сообщим, когда новые правила начнут действовать и можно будет оформить пособие в повышенном размере.
Выплата на детей с 3 до 7 лет появилась в