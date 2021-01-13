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Пособие на детей от 3 до 7 лет вырастет (но не для всех)

Выплату в новом размере начнут назначать в апреле

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Сумма пособия на ребенка будет зависеть от доходов семьи

Сумма пособия на ребенка будет зависеть от доходов семьи

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В 2021 году планируется повысить пособия некоторым семьям с детьми от 3 до 7 лет, которые уже сейчас это пособие получают. Но не всем — размер выплаты будет зависеть от доходов семьи. Такие планы озвучил в своем докладе на совещании по социальным вопросам в начале января глава Минтруда России Антон Котяков.

— Анализ уровня доходов семей-получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учетом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума (ПМ). С учетом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты, — сообщил министр.

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Сейчас пособие платится в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка. Детский прожиточный минимум в России сейчас 11 303 рубля, но сумма выплаты зависит от регионального, поэтому в разных регионах она отличается. Минтруд разработал проект, который предполагает изменить методику расчета пособия и ввести трехступенчатую систему выплат.

Базовым пособием останется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка — его будут получать все семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей доход не дотягивает до одного ПМ на человека. Размер пособия могут увеличить, если этих денег не хватает, чтобы вывести доходы семьи хотя бы на уровень прожиточного минимума, то пособие увеличат до 75% детского ПМ. Если и этого будет недостаточно, то платить будут детский прожиточный минимум в полном объеме. Пособие назначается на каждого ребенка.

Например, доход семьи из одного взрослого и детей 4 и 5 лет составляет 20 тысяч рублей в месяц. Возьмем для расчетов прожиточный минимум в среднем по стране — 11 653 рубля. Добавляем базовое пособие на двоих детей (по 50% детского ПМ) — получается, что доход семьи равен 31 303 рубля. Это меньше, чем 3 прожиточных минимума, поэтому семье будут платить пособие в размере 75% ПМ — в среднем по стране 8477 рублей.

— Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем, — сообщил Котяков.

По словам министра, заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься с 1 апреля, но при этом расчет будет сделан с 1 января 2021 года. То есть те семьи, которые уже получают пособие, с 1 апреля смогут подать заявление для его назначения в новом размере. Если соцзащита одобрит, то в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал.

Правда, всё это пока только проект Минтруда — указ, закрепляющий такой подход, президент еще не подписал. Как сообщил во время совещания с Владимиром Путиным глава министерства, документ в ближайшее время будет предоставлен на подпись. Следите за новостями, мы обязательно сообщим, когда новые правила начнут действовать и можно будет оформить пособие в повышенном размере.

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Выплата на детей с 3 до 7 лет появилась в 2020 году. С 1 июня семьи начали получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка. Подробнее о том, как его получить, мы писали в этом материале.

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детские пособиясемьявыплаты и пособия
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