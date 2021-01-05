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Тема дняЗарплаты и пособия. Что вырастет в 2021 году?

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С новым чеком! На что вырастут цены в 2021 году

Вредные привычки подорожают уже сейчас, а коммуналка — летом

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На социально значимые продукты правительство теперь сможет устанавливать предельно допустимые цены&nbsp;

На социально значимые продукты правительство теперь сможет устанавливать предельно допустимые цены 

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С 1 января традиционно начинаются изменения. Какие-то к лучшему — например, повышение выплат и пособий. А какие-то менее приятные, как, например, рост цен и увеличение налогов. Разбираемся, за что в этом году будем платить больше.

Молоко

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с июля 2019 года до конца декабря 2020 года, а теперь начинается постепенный переход к обязательной маркировке.

— С 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее, — сообщили в Минпромторге.

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Производители говорят, что для маркировки понадобится новое оборудование, это приведет к тратам компаний и скажется на потребителе. Минпромторг ожидает, что влияние маркировки отразится на стоимости молока несущественно — до 1,8 процента на единицу продукции.

Алкоголь и сигареты

С 1 января выросли минимальные розничные цены на некоторые виды алкоголя — их утвердил Минфин РФ. Бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает с 230 рублей до 243, коньяка — с 433 рублей до 446. За бутылку шампанского объемом 0,75 литра нужно будет заплатить не меньше 169 рублей (сейчас 164).

Ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России вырастут на 20%, соответственно, и продукция эта подорожает. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что цены вырастут примерно на 20 рублей к пачке сигарет, при ее стоимости около 120 рублей. То есть где-то на 17%.

Поездки

С 1 января подорожали путешествия, по крайней мере, — поездами. Стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД вырастет на 3,7%. Процент индексации тарифов железнодорожникам утвердила Федеральная антимонопольная служба. Рост цен на билеты коснется плацкартных и общих вагонов, тарифы на СВ, купе и люкс Федеральная пассажирская компания устанавливает сама по согласованию с ФАС.

Коммуналка

Жилищно-коммунальные услуги дорожают каждый год, вот и в этом году повышение уже намечено — традиционно на июль. Тарифы вырастут на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Например, для Москвы этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%. Меньше всего вырастут тарифы в Мурманской области — 3,2%, а в Чеченской Республике — 6,5%.

Ульяновская область заморозила рост тарифов на большую часть ЖКУ в 2021 году, но неизвестно, последует ли кто-то ее примеру. Рассчитывать на поблажки из-за пандемии особо не приходится, власти не стали продлять даже предыдущие меры поддержки — с 1 января 2021 года за долги по коммуналке снова начисляют пени.

НДФЛ

С 1 января в России появляется так называемый налог на богатство — с 13% до 15% повысилась ставка НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, то есть примерно 416 667 рублей в месяц до вычета налогов. Повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Ожидается, что повышенная ставка в ближайшие три года принесет в бюджет 190 миллиардов рублей.

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Также с 1 января 2021 года облагаться налогом на доходы физических лиц будут доходы по вкладам.

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