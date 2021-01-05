С новым чеком! На что вырастут цены в 2021 году

С 1 января традиционно начинаются изменения. Какие-то к лучшему — например, повышение выплат и пособий. А какие-то менее приятные, как, например, рост цен и увеличение налогов. Разбираемся, за что в этом году будем платить больше.

Молоко

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с июля 2019 года до конца декабря 2020 года , а теперь начинается постепенный переход к обязательной маркировке.

