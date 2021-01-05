С новым чеком! На что вырастут цены в 2021 году

С 1 января традиционно начинаются изменения. Какие-то к лучшему — например, повышение выплат и пособий. А какие-то менее приятные, как, например, рост цен и увеличение налогов. Разбираемся, за что в этом году будем платить больше.
Молоко
Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с июля
— С 20 января
Производители говорят, что для маркировки понадобится новое оборудование, это приведет к тратам компаний и скажется на потребителе. Минпромторг ожидает, что влияние маркировки отразится на стоимости молока несущественно — до
Алкоголь и сигареты
С 1 января выросли минимальные розничные цены на некоторые виды алкоголя — их утвердил Минфин РФ. Бутылка водки объемом
Ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России вырастут на 20%, соответственно, и продукция эта подорожает. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что цены вырастут примерно на
Поездки
С 1 января подорожали путешествия, по крайней мере, — поездами. Стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД вырастет на 3,7%. Процент индексации тарифов железнодорожникам утвердила Федеральная антимонопольная служба. Рост цен на билеты коснется плацкартных и общих вагонов, тарифы на СВ, купе и люкс Федеральная пассажирская компания устанавливает сама по согласованию с ФАС.
Коммуналка
Жилищно-коммунальные услуги дорожают каждый год, вот и в этом году повышение уже намечено — традиционно на июль. Тарифы вырастут на 3,2–6,5% в зависимости от региона. Например, для Москвы этот индекс установлен на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%. Меньше всего вырастут тарифы в Мурманской области — 3,2%, а в Чеченской Республике — 6,5%.
Ульяновская область заморозила рост тарифов на большую часть ЖКУ в
НДФЛ
С 1 января в России появляется так называемый налог на богатство — с 13% до 15% повысилась ставка НДФЛ для тех, чьи доходы превышают
Также с 1 января 2021 года облагаться налогом на доходы физических лиц будут доходы по вкладам.