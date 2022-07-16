Экологический ужас на Байкале. Как туристы убивают уникальное озеро — посмотрите эти фотографии

В отпуске мне посчастливилось побывать на поистине уникальном природном объекте, самом древнем, глубоком и красивом озере нашей планеты — Байкале. Остановился на базе вблизи острова Ольхон. Это одно из самых популярных мест для туризма — красоты местных ландшафтов трудно передать словами.
Но какой же дикий ужас и обиду я испытал, когда увидел, что даже это чудо света не представляет никакой ценности в глазах приезжих россиян. Мусор здесь разбросан по всему побережью, жестяные пивные банки дрейфуют прямо в воде. И это еще дикий пляж — поблизости нет ни баз, ни строений, только несколько палаток.
На туристическом пляже мусора оказалось в разы больше. Брошенные бутылки из-под водки и пива, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, уже слившиеся в одно целое с прибрежным песком, огромное количество окурков. В самом озере плавала упаковка от чипсов.
Выискивать мусор специально не пришлось, достаточно просто идти вдоль берега и смотреть под ноги. А это, например, дорога прямо у переправы на Ольхон:
Экологи не зря бьют тревогу о чрезмерной нагрузке туристов на озеро — ежегодно на Байкал приезжает свыше миллиона человек. А в связи с закрытыми границами из-за пандемии коронавируса, а после и из-за спецоперации России туристов на Байкале стало еще больше, из-за чего непоправимый урон, который получает озеро, кратно возрос, а, соответственно, бытовых отходов, нелегальных свалок и пластика в воде будет всё больше.
Конечно, Байкал убивают не только простые туристы. Озеро страдает и от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, от сброса балластных вод с судов и загрязнения нефтепродуктами (ежегодно с судов в Байкал попадает около 160 тонн нефтепродуктов), от лесорубов и браконьеров, от индустриальных предприятий на его берегах, которые в большинстве своем не имеют современных очистных сооружений и загрязняют воды озера. Но бытовой мусор, казалось бы, это то, что мы с вами, простые люди, можем контролировать. Но, видимо, нет.
Можно много сетовать на проделки Запада и Госдепа, однако уникальную природу России губят явно не засланные тайные агенты НАТО, а жители нашей же страны. Обидно, что такие организации, как ЮНЕСКО и международное отделение Greenpeace, трясутся за судьбу Байкала, в то время как наш турист, валяясь на пляже и посасывая пивко, бросает в воду очередную опустошенную банку.
Нам с вами очень повезло, что такое уникальное озеро расположилось на территории нашей страны, однако самому Байкалу повезло не очень. Печально осознавать, что защищать природу российского Байкала нужно от самих же россиян.
Спасти Байкал от загрязнения может только осознание в головах людей и изменение их отношения с потребительского на бережное. В убранном за собой мусоре куда больше патриотизма, чем в наклеенной на заднем стекле машины букве Z. Нужно сохранить природу Байкала ради жизни самой природы. Чистейшее озеро планеты уже давно потеряло свой красивый статус, но если всё продолжится так же, мы можем потерять его красоту вовсе.