Экологический ужас на Байкале. Как туристы убивают уникальное озеро — посмотрите эти фотографии

В отпуске мне посчастливилось побывать на поистине уникальном природном объекте, самом древнем, глубоком и красивом озере нашей планеты — Байкале. Остановился на базе вблизи острова Ольхон. Это одно из самых популярных мест для туризма — красоты местных ландшафтов трудно передать словами.



Но какой же дикий ужас и обиду я испытал, когда увидел, что даже это чудо света не представляет никакой ценности в глазах приезжих россиян. Мусор здесь разбросан по всему побережью, жестяные пивные банки дрейфуют прямо в воде. И это еще дикий пляж — поблизости нет ни баз, ни строений, только несколько палаток.