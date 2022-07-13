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Новосибирский завод химконцентратов уберет озеро, где хранились радиоактивные отходы

В новые проект переработки вложили почти миллиард рублей

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Хвостохранилище появилось с началом работы завода, еще в 50-е годы

Хвостохранилище появилось с началом работы завода, еще в 50-е годы

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Новосибирский завод химконцентратов прекратил сброс производственных стоков в хвостохранилище. Теперь твердые отходы будут перерабатывать по новой технологии и отправлять оператору по обращению с ядерными отходами на север Томской области.

Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

До 30 июня твердые радиоактивные отходы сбрасывали в хвостохранилище, которое использовалось еще с 50-х годов. Это специальное место для утилизации и хранения, которое находится в семи километрах от города: озеро и огороженная вокруг него территория площадью больше 100 гектаров.

— Основной принцип хвостохранилища предусматривался для хранения твердых радиоактивных отходов. Они хранятся под слоем воды, специально, чтобы исключить любой унос радионуклидов, — объяснил заместитель главного инженера Иван Пильчик. — В соответствии с нашими проводимыми замерами по хвостохранилищу, никакого влияния с точки зрения уноса не происходит.

Тем не менее новый федеральный закон запрещает строительство и эксплуатацию приповерхностных хранилищ, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности и экономии. По его словам, отказ от использования хвостохранилища позволит сэкономить 100 миллионов рублей в год.

Общий объем инвестиций в разработку новой системы переработки и хранения отходов — более 930 миллионов рублей. Деньги выделены из бюджета, по федеральной программе ликвидации ядерного наследия.

До 2030 года участок бывшего хвостохранилища будут постепенно выводить из эксплуатации — вместо озера будет засыпанный участок земли.

В 2010 году завод запустил производство уранового порошка, а в 2013 году НЗХК избавился от части ручной работы в производстве ядерного топлива — на освободившихся площадях запустили новое производство.

В ближайшее время НГС подробнее расскажет о хвостохранилище и новой системе переработки отходов завода, а также об уровне радиации в районе предприятия и ее влиянии на горожан.

НЗХКрадиоактивные отходыуранатомная промышленность
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