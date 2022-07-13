Новосибирский завод химконцентратов уберет озеро, где хранились радиоактивные отходы

В 2010 году завод запустил производство уранового порошка, а в 2013 году НЗХК избавился от части ручной работы в производстве ядерного топлива — на освободившихся площадях запустили новое производство.



В ближайшее время НГС подробнее расскажет о хвостохранилище и новой системе переработки отходов завода, а также об уровне радиации в районе предприятия и ее влиянии на горожан.