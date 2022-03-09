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Больше 60 миллионов потратят на предотвращение паводка в Новосибирской области

В Министерстве природы планируют расчистить русло реки Карасук

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Сейчас в министерстве идут проверки поселков и районов по готовности к паводку в 2022 году

Сейчас в министерстве идут проверки поселков и районов по готовности к паводку в 2022 году

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В Новосибирской области потратят 62,9 миллиона рублей на ремонт гидротехнических сооружений перед наступлением паводка. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области 9 марта.

Сейчас в министерстве идут проверки поселков и районов по готовности к паводку в 2022 году.

— Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области сформирована межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод, — рассказал исполняющий обязанности главы регионального Минприроды Алексей Севастьянов.

Чтобы предотвратить аварии на гидротехнических сооружениях, власти планируют сделать ремонт некоторых из них. Финансы будут выделяться из средств федерального и областного бюджетов в 2022–2023 годах.

На разработку проекта «Капитальный ремонт дамб, отчленяющих Юдинский плес от озера Чаны» планируют потратить 8,3 миллиона рублей, на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Каменке — 37,7 миллиона рублей.

В министерстве также будут расчищать русло реки Карасук (стоимость работ — 8,3 миллиона рублей) и реку Карапуз в черте деревни Старый Карапуз Барабинского района Новосибирской области (8,6 миллиона рублей).

— На реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов региона от подтопления и затопления госпрограммой Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2022 год предусмотрено порядка 35 миллионов рублей. Запланированы мероприятия по отводу поверхностных и грунтовых вод в поселке Сузун Сузунского района, городе Черепаново Черепановского района, Колывани Колыванского района и разработка проекта по отводу поверхностных вод с территории села Усть-Тарка Усть-Таркского района, — отметил Алексей Севастьянов.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», прогнозы притока воды в Новосибирское водохранилище будут составлены 25 марта. О сроках вскрытия и максимальных уровнях весеннего половодья рек бассейна Верхней Оби станет известно 5–7 апреля.

Новосибирская ГЭС с 28 февраля увеличивает сброс воды, который может привести к повышению уровня реки. Это может стать опасным для рыбаков.

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