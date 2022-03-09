Больше 60 миллионов потратят на предотвращение паводка в Новосибирской области

В Новосибирской области потратят 62,9 миллиона рублей на ремонт гидротехнических сооружений перед наступлением паводка. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов Новосибирской области 9 марта .



Сейчас в министерстве идут проверки поселков и районов по готовности к паводку в 2022 году.

— Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области сформирована межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных образований и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод, — рассказал исполняющий обязанности главы регионального Минприроды Алексей Севастьянов.