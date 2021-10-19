«Эту пыль можно отмыть только уксусом»: сибиряки сняли на фото и видео последствия работы цементного завода

Серый Искитим

— Цементная пыль на крышах, окнах, теплицах, автомобилях, на деревьях и растениях, в том числе на овощах в огороде, на вещах, которые развешали после стирки, на людях... Самое страшное — мы дышим этой пылью, — рассказывает житель Искитима Юрий.



Серым налетом этой весной покрылись не только капуста и огурцы, но и дорогие теплицы, что сильно возмущает местных дачников:



— Представьте, человек купил теплицу из поликарбоната, которая должна быть прозрачной и обеспечивать светопропускаемость, собственно для этого она и создана. Но за лето корпус покрывается толстым цементным слоем, и, естественно, ни о какой светопропускаемости речи быть не может. То есть бабушка отдала за эту теплицу 30 тысяч, а та пришла в негодность.



Из-за пыли искитимцам приходится каждую неделю мыть окна с химическим раствором, иначе через них ничего не увидеть.