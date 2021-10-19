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«Эту пыль можно отмыть только уксусом»: сибиряки сняли на фото и видео последствия работы цементного завода

Люди жалуются, что задыхаются от пыли. Власти заявляют, что всё в порядке — концентрация вредных веществ в воздухе в норме

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Особо тяжело приходится садоводам — цементная пыль, которую трудно смыть водой, оседает на овощах и портит урожай

Особо тяжело приходится садоводам — цементная пыль, которую трудно смыть водой, оседает на овощах и портит урожай

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Жители Искитима сняли на фото последствия выбросов цементного завода

На неблагополучную экологическую ситуацию жители Искитима куда только не жаловались — и властям, и в надзорные органы. Проблема давняя — повсюду в городе оседает пыль от выхлопов местного цементного завода. Серый слой пыли, которую можно смыть только уксусом, покрывает всё — от машин и подоконников до садового урожая, но чиновники утверждают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы. Как живут люди по соседству с заводом, что говорят на самом предприятии о цементной пыли и есть ли надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону — рассказывает Ольга Кирсанова.

Серый Искитим

— Цементная пыль на крышах, окнах, теплицах, автомобилях, на деревьях и растениях, в том числе на овощах в огороде, на вещах, которые развешали после стирки, на людях... Самое страшное — мы дышим этой пылью, — рассказывает житель Искитима Юрий.

Серым налетом этой весной покрылись не только капуста и огурцы, но и дорогие теплицы, что сильно возмущает местных дачников:

— Представьте, человек купил теплицу из поликарбоната, которая должна быть прозрачной и обеспечивать светопропускаемость, собственно для этого она и создана. Но за лето корпус покрывается толстым цементным слоем, и, естественно, ни о какой светопропускаемости речи быть не может. То есть бабушка отдала за эту теплицу 30 тысяч, а та пришла в негодность.

Из-за пыли искитимцам приходится каждую неделю мыть окна с химическим раствором, иначе через них ничего не увидеть.

И листья клубники, и черепица на крышах — всё одним цветом

И листья клубники, и черепица на крышах — всё одним цветом

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Жалобы есть, нарушения есть, но «всё работает в штатном режиме»

В начале года местные жители обратились в Росприроднадзор с жалобой на выбросы местного АО «Искитимцемент». И в марте региональное управление организовало проверку.

АО «Искитимцемент» занимается производством цемента, производством промышленных газов, производством сухих бетонных смесей, механической обработкой металлических изделий, ремонтом электрического оборудования, утилизацией отсортированных материалов.

— Управлением Росприроднадзора по Новосибирской области была проведена проверка соблюдения требований в области охраны окружающей среды в отношении АО «Искитимцемент», в результате которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе эксплуатации установок очистки газа. За указанные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности, АО «Искитимцемент» выдано предписание об устранении нарушений, — сообщили в региональном ведомстве.

В самом же «Искитимцементе» НГС пояснили, что в адрес компании жалоб или претензий от жителей Искитима не поступало, а всё оборудование на производстве исправно и работает в штатном режиме.

— Мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы поддерживать в рабочем состоянии газоочистное оборудование. На производстве — 34 газоочистные установки: механизм некоторых агрегатов предполагает одну ступень очистки (циклоны или электрофильтры), в других воздух проходит две ступени (первая — циклон, вторая — рукавные фильтры). Эффективность работы рукавных и электрофильтров — 99,9%, это высокий показатель, — говорит управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Осевшую на машины пыль, по словам местных жителей, можно убрать только с помощью уксуса

Осевшую на машины пыль, по словам местных жителей, можно убрать только с помощью уксуса

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По словам Владимира Скакуна, технологический процесс на заводе выстроен таким образом, что основное оборудование невозможно запустить в эксплуатацию, если не функционируют аспирационные установки, поэтому мероприятия по техобслуживанию и модернизации последних проводятся в «рамках плановых ремонтов агрегатов цехов».

— Что касается мониторинга влияния процессов производства на прилегающие территории, то сейчас выбросы контролирует экологическая лаборатория предприятия, которая в 2010 году аккредитована в национальной системе Росаккредитации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17025 и внесена в соответствующий реестр. Лаборатория укомплектована всеми необходимыми средствами измерения, замеры и лабораторные исследования проводят квалифицированные специалисты. В соответствии с Программой производственного контроля замеры на контрольных точках санитарно-защитной зоны предприятия проводятся один раз в квартал. По результатам измерений максимально разовая концентрация по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота не превышает предельно допустимые нормативы, — утверждает директор АО «Искитимцемент».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», АО «Искитимцемент» зарегистрировано 14 июня 1994 года. В конце декабря 2013 года известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран продал 15% акций завода «Искитимцемент» своему главному конкуренту в цементной отрасли Сибири — «Сибирскому цементу» — и независимым инвесторам. С весны 2015 года акционерами АО «Искитимцемент» являются ООО «Топкинский цемент» — 49,9%, Фролов Геннадий Павлович — 23,6% и ООО «Лизинг машин и оборудования» — 22,4%. В свою очередь учредителем ООО «Топкинский цемент» является Управляющая компания АО «Холдинговая Компания "Сибирский Цемент"» — 100%. Фролов Геннадий Павлович является одним из учредителей ООО «Лизинг машин и оборудования» — 45,7%. По данным Росстата, учредителями АО «Искитимцемент» являются или могли являться: ПАО Сбербанк, ООО «Максстрой», ЗАО «Дкк», Инг Банк (Евразия) АО, АО КБ «Ситибанк», Нко АО Нрд, Науфор.

Люди не открывают окна, чтобы пыль не попала в дома

Люди не открывают окна, чтобы пыль не попала в дома

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«Количество пыли снизилось в 160 раз»

Владимир Скакун перечисляет, что было сделано за последние годы для снижения выбросов, — например, весной 2019-го установили рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи № 6. По его словам, благодаря этому фильтру количество пыли, выбрасываемой из холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю. Сейчас аналогичный проект внедряют на вращающихся печах № 7 и 9 с повышением эффективности очистки до 99,9%.

— За период с 2014 по 2020 год совокупные затраты предприятия на ремонт газоочистного оборудования составили около 80 миллионов рублей, инвестиционные затраты на «экологические» объекты — более 250 миллионов, — говорит руководитель завода.

На вопрос о круглосуточном гуле, мешающем жителям Искитима, Владимир Скакун пояснил, что технологическое и вспомогательное оборудование по своим шумовым характеристикам соответствует паспортным данным, а уровни шума не превышают санитарные нормы.

Также директор завода подчеркнул, что на промзоне работают и другие предприятия, за работу которых «Искитимцемент» не отвечает.

— Искитим является промышленным городом, соответственно, АО «Искитимцемент» не единственный источник выбросов в атмосферу. К сожалению, не все хозяйствующие субъекты, работающие в отрасли производства строительных материалов и полуфабрикатов, относятся к экологии также ответственно, как АО «Искитимцемент», — считает Владимир Скакун.

Реакция надзорных ведомств


В Минприроды говорят, что за последние два года жалоб от жителей Искитима по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в результате деятельности АО «Искитимцемент» им также не поступало. Следовательно, никаких мер не принималось.

А вот в региональное управление Роспотребнадзора за последние три года поступило два обращения. По первому из них с 12 апреля по 8 мая 2019 года проводилась внеплановая выездная проверка в отношении АО «Искитимцемент», в результате которой были выявлены нарушения.

— АО «Искитимцемент», имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не в полном объеме обеспечило проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов, на границе санитарно-защитной зоны за 2018 год и истекший период 2019 года по загрязняющим веществам, обладающим эффектом комбинированного вредного действия. Протоколы лабораторных испытаний за 2018–2019 годы не представлены, что является нарушением статьи ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Правда, за выявленные нарушения предприятие оштрафовали всего на 10 тысяч рублей и выдали предписание.

Такая пыль оседает каждую неделю, окна и подоконники приходится мыть

Такая пыль оседает каждую неделю, окна и подоконники приходится мыть

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В сентябре 2021 года в ведомство вновь поступило обращение от жителя Искитима. На этот раз эксперты не нашли никаких нарушений со стороны АО «Искитимцемент».

— Нами были исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ и азота диоксид. Согласно заключению, обнаруженные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимые значения, установленные СанПиН, — заявили в Роспотребнадзоре.

В июле 2020 года жители поселка Линёво в Искитимском районе запустили странный флешмоб в социальных сетях: люди пересылали друг другу фотографии ладоней и стоп, которые измазаны черной пылью, выкладывали эти фото в Instagram. Также в социальных сетях люди публиковали посты с хештегом #мызадыхаемсялинево. Таким образом жители поселка пытались привлечь внимание к проблеме, которая преследует их уже не первый год.

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