«Эту пыль можно отмыть только уксусом»: сибиряки сняли на фото и видео последствия работы цементного завода

Жители Искитима сняли на фото последствия выбросов цементного завода
На неблагополучную экологическую ситуацию жители Искитима куда только не жаловались — и властям, и в надзорные органы. Проблема давняя — повсюду в городе оседает пыль от выхлопов местного цементного завода. Серый слой пыли, которую можно смыть только уксусом, покрывает всё — от машин и подоконников до садового урожая, но чиновники утверждают, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы. Как живут люди по соседству с заводом, что говорят на самом предприятии о цементной пыли и есть ли надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону — рассказывает Ольга Кирсанова.
Серый Искитим
— Цементная пыль на крышах, окнах, теплицах, автомобилях, на деревьях и растениях, в том числе на овощах в огороде, на вещах, которые развешали после стирки, на людях... Самое страшное — мы дышим этой пылью, — рассказывает житель Искитима Юрий.
Серым налетом этой весной покрылись не только капуста и огурцы, но и дорогие теплицы, что сильно возмущает местных дачников:
— Представьте, человек купил теплицу из поликарбоната, которая должна быть прозрачной и обеспечивать светопропускаемость, собственно для этого она и создана. Но за лето корпус покрывается толстым цементным слоем, и, естественно, ни о какой светопропускаемости речи быть не может. То есть бабушка отдала за эту теплицу 30 тысяч, а та пришла в негодность.
Из-за пыли искитимцам приходится каждую неделю мыть окна с химическим раствором, иначе через них ничего не увидеть.
Жалобы есть, нарушения есть, но «всё работает в штатном режиме»
В начале года местные жители обратились в Росприроднадзор с жалобой на выбросы местного АО «Искитимцемент». И в марте региональное управление организовало проверку.
АО «Искитимцемент» занимается производством цемента, производством промышленных газов, производством сухих бетонных смесей, механической обработкой металлических изделий, ремонтом электрического оборудования, утилизацией отсортированных материалов.
— Управлением Росприроднадзора по Новосибирской области была проведена проверка соблюдения требований в области охраны окружающей среды в отношении АО «Искитимцемент», в результате которой были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе эксплуатации установок очистки газа. За указанные нарушения виновные лица были привлечены к административной ответственности, АО «Искитимцемент» выдано предписание об устранении нарушений, — сообщили в региональном ведомстве.
В самом же «Искитимцементе» НГС пояснили, что в адрес компании жалоб или претензий от жителей Искитима не поступало, а всё оборудование на производстве исправно и работает в штатном режиме.
— Мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы поддерживать в рабочем состоянии газоочистное оборудование. На производстве — 34 газоочистные установки: механизм некоторых агрегатов предполагает одну ступень очистки (циклоны или электрофильтры), в других воздух проходит две ступени (первая — циклон, вторая — рукавные фильтры). Эффективность работы рукавных и электрофильтров — 99,9%, это высокий показатель, — говорит управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
По словам Владимира Скакуна, технологический процесс на заводе выстроен таким образом, что основное оборудование невозможно запустить в эксплуатацию, если не функционируют аспирационные установки, поэтому мероприятия по техобслуживанию и модернизации последних проводятся в «рамках плановых ремонтов агрегатов цехов».
— Что касается мониторинга влияния процессов производства на прилегающие территории, то сейчас выбросы контролирует экологическая лаборатория предприятия, которая в 2010 году аккредитована в национальной системе Росаккредитации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17025 и внесена в соответствующий реестр. Лаборатория укомплектована всеми необходимыми средствами измерения, замеры и лабораторные исследования проводят квалифицированные специалисты. В соответствии с Программой производственного контроля замеры на контрольных точках санитарно-защитной зоны предприятия проводятся один раз в квартал. По результатам измерений максимально разовая концентрация по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота не превышает предельно допустимые нормативы, — утверждает директор АО «Искитимцемент».
Согласно данным системы «Контур.Фокус», АО «Искитимцемент» зарегистрировано
«Количество пыли снизилось в 160 раз»
Владимир Скакун перечисляет, что было сделано за последние годы для снижения выбросов, — например, весной
— За период с 2014 по 2020 год совокупные затраты предприятия на ремонт газоочистного оборудования составили около 80 миллионов рублей, инвестиционные затраты на «экологические» объекты — более 250 миллионов, — говорит руководитель завода.
На вопрос о круглосуточном гуле, мешающем жителям Искитима, Владимир Скакун пояснил, что технологическое и вспомогательное оборудование по своим шумовым характеристикам соответствует паспортным данным, а уровни шума не превышают санитарные нормы.
Также директор завода подчеркнул, что на промзоне работают и другие предприятия, за работу которых «Искитимцемент» не отвечает.
— Искитим является промышленным городом, соответственно, АО «Искитимцемент» не единственный источник выбросов в атмосферу. К сожалению, не все хозяйствующие субъекты, работающие в отрасли производства строительных материалов и полуфабрикатов, относятся к экологии также ответственно, как АО «Искитимцемент», — считает Владимир Скакун.
Реакция надзорных ведомств
В Минприроды говорят, что за последние два года жалоб от жителей Искитима по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в результате деятельности АО «Искитимцемент» им также не поступало. Следовательно, никаких мер не принималось.
А вот в региональное управление Роспотребнадзора за последние три года поступило два обращения. По первому из них с
— АО «Искитимцемент», имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не в полном объеме обеспечило проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов, на границе санитарно-защитной зоны за 2018 год и истекший период 2019 года по загрязняющим веществам, обладающим эффектом комбинированного вредного действия. Протоколы лабораторных испытаний за 2018–2019 годы не представлены, что является нарушением статьи ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Правда, за выявленные нарушения предприятие оштрафовали всего на 10 тысяч рублей и выдали предписание.
В сентябре 2021 года в ведомство вновь поступило обращение от жителя Искитима. На этот раз эксперты не нашли никаких нарушений со стороны АО «Искитимцемент».
— Нами были исследованы пробы атмосферного воздуха на содержание взвешенных веществ и азота диоксид. Согласно заключению, обнаруженные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не превышают предельно допустимые значения, установленные СанПиН, — заявили в Роспотребнадзоре.
В июле 2020 года жители поселка Линёво в Искитимском районе запустили странный флешмоб в социальных сетях: люди пересылали друг другу фотографии ладоней и стоп, которые измазаны черной пылью, выкладывали эти фото в Instagram. Также в социальных сетях люди публиковали посты с хештегом #мызадыхаемсялинево. Таким образом жители поселка пытались привлечь внимание к проблеме, которая преследует их уже не первый год.