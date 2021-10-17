«Живу на семь тысяч в месяц и счастлива»: зачем коренная петербурженка переехала в село Коза

«Ни разу не хотелось поехать в Ярославль»

По жизни в большом городе она не скучает и ни разу не пожалела о переезде.



— Я не стала жить беднее даже в культурном плане. Здесь классная культурная жизнь: есть клуб, меня пригласили в самодеятельность, я играю в спектаклях. В Данилове есть прекрасный народный театр, я попросилась и туда. Теперь в театр хожу не смотреть, а играть. Я работала журналистом в даниловской газете. В школе преподавала танцы и экологические кружки. Так что скучать мне не приходится, за всё это время мне ни разу не захотелось поехать в Ярославль на танцы или в кино, — рассказывает Ольга.



Единственное, чего не хватает Ольге из прежней жизни, — это команды единомышленников, экоактивистов. Она мечтает, что не только она одна будет сажать деревья и вести раздельный сбор мусора.



— Я считаю так: делай, что можешь, и будь что будет. Сейчас мы находимся в переходном периоде, так как очень мало людей занимается эковолонтерством. Пока сознание у людей инертно, но начинать всё равно нужно. Для меня очевидно, что потребительский образ жизни — это тупиковый вариант, это приведет к своему концу. Вопрос только: когда? Здесь, даже если я в одиночку сажаю деревья и веду раздельный сбор мусора, я понимаю, что в этом есть будущее хотя бы в качестве примера и прецедента, к которому можно обратиться. Каким бы малым ни было это дело, оно имеет перспективы и будущее. У меня всё определяет моя совесть. Когда я максимально живу по совести, мне хорошо.

