«Живу на семь тысяч в месяц и счастлива»: зачем коренная петербурженка переехала в село Коза

В 123 километрах от Ярославля есть село с забавным названием — Коза. Здесь живут около 300 человек. Именно сюда больше шести лет назад переехала коренная петербурженка Ольга Целикова. Переехала целенаправленно, обдуманно. Из собственной трехкомнатной квартиры в Петербурге — в старенькую съемную квартиру в Козе без горячей воды. Сейчас Ольга делает большое дело не только для жителей села, а, можно сказать, для всех нас, для всей планеты. Почему она променяла комфортную жизнь в Северной столице на скромную тихую в маленькой Козе, читайте в нашем репортаже.
Почему Коза
Ольга окончила Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Долгое время работала инженером в авиакомпании «Пулково». Позже устроилась на другую перспективную должность: занималась контролем радиационной безопасности рентгеновских кабинетов Ленинградской области. Но, живя в Питере, она чувствовала, что находится не на своем месте.
— Я никогда не питала иллюзий по поводу экологии большого города. Я понимала, что качество воздуха и воды там никак не совместимо со здоровой и счастливой жизнью. Город — это про заработок денег, про образование, про развлечения. Но это не то место, чтобы жить и рожать детей. К тому же я всегда больше любила гулять по лесу, а не по торговому центру или галерее, — признаётся Ольга.
Еще в Питере Ольга стала активно заниматься экологией: устраивала субботники, вела раздельный сбор мусора, вела у детей в школе экологические кружки. Но в планах было сделать что-то действительно стоящее. Не просто потреблять, а жить в гармонии с природой. Тогда-то в первый раз Ольге и пришла в голову мысль переехать из Санкт-Петербурга.
— В Питере я себя чувствовала, как дерево, которое оторвано от своих корней и засыхает. Я долго искала место, много ездила, смотрела. Я думала насчет Ленобласти, Алтая, Краснодарского края, потому что там красиво. Но каждый раз, приезжая куда-то, я чувствовала себя будто я в гостях. В Козе когда-то жила моя бабушка. Я была здесь в детстве пару раз. Приехав в Козу во взрослой жизни и выйдя из автобуса на остановку, у меня вдруг появилось такое ощущение, что я уже лет сто выхожу из этого автобуса раздолбанного, я дома. Не скажу, что здесь суперкрасивое место, но главное для меня — это ощущение чего-то родного. Я чувствую, что здесь связь с моими корнями восстановилась, — говорит Ольга.
Купила поле
Приехав в Козу, Ольга сразу же купила участок. И не просто участок, а часть поля — 15 гектаров. Купила для того, чтобы высаживать деревья. В первую очередь фруктовые. Мечта Ольги — создать фруктовый сад, чтобы каждый человек мог приехать туда, погулять среди деревьев и поесть ягод. Деревья Ольга сначала выращивает на своем небольшом участке недалеко от дома — из косточек.
— Вот здесь у меня кедры, здесь вишни, яблони, груши, сливы. Все — из косточек. Вот дубы из желудей, каштаны из орехов, — рассказывает Ольга, прохаживаясь по своему участку. — Это был заросший бурьяном клочок земли, я его облагородила. Половина участка — питомник, половина — мой огород. Всё выращиваю: и картошку, и капусту, тыкву, кабачки, брюкву, морковь, свеклу. Сначала ничего не умела. А теперь всё получается.
Когда из косточек появляются деревца, Ольга раздает всем желающим саженцы, а большую часть высаживает в поле. При этом участок в поле находится примерно в пяти километрах от питомника. Почти ежедневно — будь то дождь или изматывающая жара — Ольга с рюкзаком, нагруженным саженцами или садовой утварью, идет пешком в поле, чтобы высадить деревья и ухаживать за ними. В поле Ольга построила небольшой домишко, где она хранит лопаты, кирки, ведра, дождевики и прочее. Когда тепло, спит в этом доме прямо на сене. А утром снова принимается за работу.
— У меня никогда не было цели сбежать от чего-то или от кого-то. Я хотела не просто уехать из города, чтобы потреблять чистый воздух и чистую воду, а принести что-то красивое. Мы столько плохого сделали природе, и по-настоящему чистых мест в мире остались единицы. Мне хотелось создать такое красивое, чистое место, куда человек придет и скажет: «Да, это здорово!». Мне хочется быть примером. Я считаю, что это самое действенное в экологической пропаганде, — говорит Ольга.
Когда выбрасывала мусор — чувствовала себя плохо
Помимо высадки деревьев, Ольга очень осознанно относится к своим покупкам. Она просто не приобретает мусор. И каждый раз, приходя в магазин, она думает: а это действительно мне нужно?
— Раньше приходишь и видишь — два по цене одного. Классно, это же дешево, надо брать! Или вот йогурт с новым вкусом, я еще не ела, надо попробовать. Начинаешь всё хватать, а это много. Раньше у меня мешок мусора за неделю накапливался, а теперь за пять недель. И я всё сортирую. Не покупаю ничего в пакетах, в пластиковых упаковках. Яйца покупаю у местных в свою тару, молочку тоже. Пожалуй, у меня остаются только пакеты из-под круп и макарон. Иногда пластиковые бутылки. Раньше я возила в Данилов, их там принимали, сейчас к сожалению, нет. Поэтому я или использую в быту, или хожу в баню и сжигаю их в печке. Если не получалось так делать и приходилось выбрасывать какую-нибудь бутылку из-под йогурта, я даже чувствовала себя плохо, — рассказывает Ольга.
В деревне намного проще с сортировкой мусора. И хотя в Питере много мест по сбору рассортированного мусора, то с теми же пищевыми отходами приходилось заморачиваться, искать, где их можно выбросить. Лампочки и батарейки Ольга практически не использует. У нее все эти годы висят несколько энергосберегающих лампочек. А батарейки можно сдать прямо в Козе — в сельском клубе стоит специальная коробка.
Мужчины к такому не готовы
Родители Ольги до сих пор не поняли и не приняли ее выбор. Но, кажется, сейчас успокоились. Несколько раз приезжали навестить дочь и не понимали, как она может жить в такой тишине. Друзья, которых сейчас остались единицы, сочувствуют. Говорят: мы тебя поддерживаем, конечно, но сами на такое не решились бы. На тот момент, когда Ольга уезжала из Санкт-Петербурга, она не была в отношениях. Те претенденты, которые были в Питере, тоже приезжали в Козу, выходили в поле, где работает Ольга, но говорили, что не готовы к такому.
— Я мечтаю о большой семье, о детях. К сожалению, здесь претендента пока нет. Потому что живут здесь в основном пенсионеры, а те мужчины, что остаются, любят выпить, — говорит Ольга.
«Живу на семь тысяч в месяц и счастлива»
Пока одиночество не особо заботит Ольгу. К тому же у нее и нет времени, чтобы скучать. Только приехав в Козу, она устроилась на работу: вела внеклассные занятия у детей в школе. При занятости 18 часов в неделю Ольга получала 10 тысяч рублей. И с удивлением обнаружила, что ей этих денег хватает, еще и откладывать получалось.
— За счет того, что здесь я занимаюсь тем, что мне по душе, мне ничего больше и не надо. В большом городе соблазнов много: кино, фитнес-клубы, новые телефоны, очередные туфли. А здесь этого нет, да всё это и не требуется. Я взяла с собой пять пар обуви и пять кофточек и потихоньку их изнашиваю. И я поняла, что могу жить на семь тысяч в месяц и быть гораздо счастливее, чем если бы я получала 50, — признаётся Ольга.
В этом году, в сентябре, Ольга первый раз за долгие-долгие годы не вышла на работу. Из-за пандемии коронавируса ее не допускают к работе с детьми без прививки. Но Ольга уже давно хотела посвятить всё свое время именно своей главной идее — созданию красивого сада. И сейчас так сложились звезды, что она может сосредоточиться только на этом.
— Перед приездом сюда я некоторое время копила деньги, поскольку была готова к тому, что здесь могу остаться без работы. Но я даже не воспользовалась этими накоплениями. И только сейчас начала сдавать свою квартиру в Питере. Живу на эти деньги. Да, условия не идеальные, но я занимаюсь тем, чем планировала. Без работы я всё равно не останусь, так как еще не попробовала и половины из того, что мне предлагали, — говорит Ольга.
В планах у Ольги попробовать заняться своим бизнесом. Она давно вегетарианка, поэтому не станет держать животных для продажи. Но вариантов, чем можно заняться, живя на земле, много: мед, растительные масла, экологическая косметика, которую Ольга уже делает сама для себя.
«Ни разу не хотелось поехать в Ярославль»
По жизни в большом городе она не скучает и ни разу не пожалела о переезде.
— Я не стала жить беднее даже в культурном плане. Здесь классная культурная жизнь: есть клуб, меня пригласили в самодеятельность, я играю в спектаклях. В Данилове есть прекрасный народный театр, я попросилась и туда. Теперь в театр хожу не смотреть, а играть. Я работала журналистом в даниловской газете. В школе преподавала танцы и экологические кружки. Так что скучать мне не приходится, за всё это время мне ни разу не захотелось поехать в Ярославль на танцы или в кино, — рассказывает Ольга.
Единственное, чего не хватает Ольге из прежней жизни, — это команды единомышленников, экоактивистов. Она мечтает, что не только она одна будет сажать деревья и вести раздельный сбор мусора.
— Я считаю так: делай, что можешь, и будь что будет. Сейчас мы находимся в переходном периоде, так как очень мало людей занимается эковолонтерством. Пока сознание у людей инертно, но начинать всё равно нужно. Для меня очевидно, что потребительский образ жизни — это тупиковый вариант, это приведет к своему концу. Вопрос только: когда? Здесь, даже если я в одиночку сажаю деревья и веду раздельный сбор мусора, я понимаю, что в этом есть будущее хотя бы в качестве примера и прецедента, к которому можно обратиться. Каким бы малым ни было это дело, оно имеет перспективы и будущее. У меня всё определяет моя совесть. Когда я максимально живу по совести, мне хорошо.