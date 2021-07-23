Привыкаем к аномалиям: какой будет погода в России в августе

Летняя погода в этом году оказалась богата на сюрпризы, особенно неприятные. Пока центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, на Кубани ливни вызвали настоящий потоп, который даже привел к гибели людей. Тем временем до конца лета осталось чуть больше месяца, и хотелось бы провести его комфортно. Мы выяснили у специалистов, чего нам ждать в августе и как повлияют на погоду климатические аномалии прошлых месяцев.

Откуда жара и потопы?

Это всё то самое глобальное потепление, о котором так много говорят экологи. Для обычного человека оно кажется несущественным: разница в один градус не скажется на его поведении или выборе гардероба. Но для системы это значимая величина.