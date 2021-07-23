Привыкаем к аномалиям: какой будет погода в России в августе

Летняя погода в этом году оказалась богата на сюрпризы, особенно неприятные. Пока центральная часть России страдала от сильной жары и отсутствия дождей, на Кубани ливни вызвали настоящий потоп, который даже привел к гибели людей. Тем временем до конца лета осталось чуть больше месяца, и хотелось бы провести его комфортно. Мы выяснили у специалистов, чего нам ждать в августе и как повлияют на погоду климатические аномалии прошлых месяцев.
Откуда жара и потопы?
Это всё то самое глобальное потепление, о котором так много говорят экологи. Для обычного человека оно кажется несущественным: разница в один градус не скажется на его поведении или выборе гардероба. Но для системы это значимая величина.
— Когда происходят всевозможные погодные климатические катаклизмы или, как их принято называть, гидрометеорологические явления, человек видит сразу: тут что-то происходит, что-то нехорошо, — говорит климатолог Андрей Киселёв. — Эти изменения связаны с антропогенным фактором. С другой стороны, надо понимать, что до того, как началась индустриальная эпоха, всякие катаклизмы тоже были — были ураганы, были засухи и так далее. Дело в том, что климатическая система, в которой мы живем, имеет собственную изменчивость. А с другой стороны, человек вот добавляет нагрузку на эту систему. И, собственно, когда происходит какое-то событие — ливень, ураган, засуха или волна тепла — это проявление внутренней изменчивости системы.
Андрей Киселёв — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
А то, что эти события происходят чаще и чаще — за это ответственен антропогенный фактор. Киселёв говорит, что если посчитать аномальные погодные явления в конце прошлого века и сравнить с нынешним, то окажется, что их больше почти что в два раза.
Последние дни июля
Сейчас в европейской части страны наконец наступило долгожданное похолодание. Вслед за прохождением в понедельник атмосферного фронта на территорию центральной России пришел прохладный воздух. Как объясняют синоптики центра «Фобос», прохладу принес штормовой фронт, который сначала утопил Западную Европу, а теперь устроил в России несколько ливней и ураганов. Хотя, как говорят специалисты центра «Фобос», нам еще повезло, потому что этот фронт «находится уже на последнем издыхании». Дальше он будет уходить на восток и разобьется на два массива: один сместится на Урал, а затем в Сибирь, второй — на юг, где он, смешавшись с влажным черноморским воздухом, накроет ливнями Южную Россию и Поволжье.
Как сообщили в Росгидрометцентре, в конце июля на западе европейской части России температура ожидается близкой к норме. На Урале и юго-западе Сибири, в Волго-Вятском районе, в Татарстане, на западе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов температура будет чуть ниже нормы. На остальной части азиатской территории страны будет тепло — в Хабаровском крае, на Сахалине, на Южных Курильских островах и местами в Приморском крае.
Чего ждать в августе
Европейской части России рано радоваться избавлению от жары — средняя температура будет всё-таки выше установленной климатической нормы. Чуть прохладней обычного будет только в начале месяца, а с 4 августа начнет расти. далее температура продолжит расти до 8 августа. Но в целом погода будет разноплановой: холодные дни будут сменяться жарой, которая всё же будет более выражена. Об этом ранее заявлял в эфире телеканала «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Похожий прогноз дают в центре погоды «Фобос»: в центральной части европейской России август ожидается теплее нормы на 2–3 градуса. Примерно такое же превышение нормы на Урале, чуть меньше — 1 градус — в Западной Сибири. Прохладней нормы только в Восточной Сибири — на 1 градус. В европейской части России и Восточной Сибири осадков будет на 10–
В Росгидрометцентре точных чисел не называют, но ожидают, что меньше нормы осадков будет на южной половине Центрального федерального округа, на большей части Южного и в Приволжском. Более сухая, чем обычно, погода ожидается в Хабаровском крае и на юге Западной Сибири. Роман Вильфанд сообщил, что официальный прогноз будет опубликован 30 июля. Но и он не станет окончательным.
— Атмосфера — такая субстанция, которую можно предсказывать теоретически по дням на две недели, — рассказал Роман Вильфанд. — Хаотическая составляющая в атмосфере через две недели полностью подавляет так называемую детерменированную историю. Долгосрочные прогнозы основаны на том, что прогнозируется среднемесячная, среднесезонная характеристики без детализации, без расписания погоды внутри этого периода.
— Прогноз — это средняя величина какого-то отклонения. Это совсем не значит, что не будет каких-то похолоданий или волны жары, — объясняет ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Никто не скажет, когда они будут и будут ли вообще. То же самое по осадкам. Никто не скажет, какой характер они будут носить. Они могут быть десять дней, но по чуть-чуть, или все выльются за два-три дня. Это уже всё краткосрочные прогнозы в периоде до недели.
Не даст прогноз и ответа на вопрос о том, ждать ли нам новых погодных аномалий в ближайшем будущем. В Гидрометцентре говорят, что они предсказываются краткосрочными прогнозами погоды.
— Аномальные явления можно предсказать за несколько дней до начала этого события. Например, длительная жара [в европейской части России]. Мы выпускали прогнозы, предупреждения на шесть дней вперед. Практическая предсказуемость сейчас пять-шесть дней, — говорит Вильфанд. — Может, когда-нибудь можно будет по дням описывать две недели, а за этот предел предсказуемости никогда по дням нельзя будет. Именно поэтому крупные аномалии, установление стационарных антициклонов или очень резкое изменение температуры предсказывается где-то за трое-четверо суток.
Что будет дальше
Многие сравнивают нынешнюю жару в европейских регионах с не менее жарким летом 2010 года. Но то лето запомнилось не только погодой, но и лесными пожарами, которыми было охвачено около 200 тысяч гектаров в 20 регионах России. Из-за пожаров на торфяных болотах Подмосковья столица задыхалась от дыма. Подобного опасались и в этом году, но в центральной части России пока обошлось без пожаров. Синоптик Александр Шувалов объясняет это тем, что весенние месяцы в 2021 году были достаточно дождливыми.
— Большая разница была в весеннем периоде с апреля по июнь. В 2010 запасы влаги были крайне невелики, а в этом году Северо-Запад дал три месячные нормы в мае. Подмосковье — до двух норм выпало количество осадков. Поэтому запас влаги достаточно хорош, и вот эта сушка, которая наступила во второй половине июня и июле, она не настолько сильно влияет на пожароопасную обстановку, — объясняет Шувалов. — Хотя еще дней десять без дождя — класс пожарной опасности будет возрастать. Но всё-таки это не 2010 год.
Александр Шувалов — руководитель прогностического центра «Метео».
Из общего у жары 2010 и 2021 — это то, что она не очень благоприятно влияет на жителей городов с точки зрения экологии: в ситуации с блокирующим антициклоном идет накопление вредных веществ. Они застаиваются в ночные часы под инверсионным слоем у поверхности земли. Следовательно, в городах может быть превышение концентрации загрязняющих веществ.
Если же говорить об отдаленных перспективах, то аномальная жара будет с нами случаться все чаще и чаще. Климатологи создают модели, предварительно закладывая сценарии экономического развития, народонаселения и так далее.
— Модельные оценки показывают, что события вроде волн тепла, например, они будут учащаться, — говорит климатолог Андрей Киселёв. — Был 2010 год, теперь 2021 — значит, что между двумя серьезными катаклизмами прошло 11 лет. В дальнейшем по оценкам модельным этот период будет возвращаться. Всё чаще и чаще будет наступать режим с волнами тепла. Ну и общий подъем температур тоже продолжится. Так что повода для оптимизма в общем-то нет.