Нужны посадки: почему российский Юг накрывает пылью и по чьей вине плодородные земли пожирает пустыня

Часть ученых полагает, что снижение частоты и интенсивности пыльных бурь в Восточном Приазовье во второй половине XX и начале XXI века привело к тому, что явлению перестали уделять достаточное внимание. В итоге сейчас слабые пыльные бури, которые не достигают критериев опасных явлений, практически ежегодно наблюдаются в Калмыкии, на юго-востоке Ростовской области, северо-востоке Краснодарского края, севере Ставропольского края и Дагестана и юго-западе Астраханской области.



— Что надо делать? — переспрашивает у меня профессор Безуглова. — Надо сажать. А кто это будет делать? С моей точки зрения, это должно быть на государственном уровне. У нас государство на самом деле богатое, вместо того чтобы [вкладывать в] какие-то неизвестные фонды, надо организовать управление, которое будет целенаправленно заниматься этим [лесовосстановлением], причем на юге России.



Профессор напоминает, что сейчас Россия находится в топ-тройке экспортеров пшеницы в мире. Это не те средства, которые государство получает от экспорта нефти, но всё же значительные деньги. И Ростовская область — первая в стране по экспорту пшеницы.



— Пока что, — подчеркивает она, — пока мы не накроемся пустыней. Потому что прямо оттуда, из Калмыкии, на нас надвигается. Там, [на востоке Ростовской области], очень тяжело — мы этим занимаемся. Много солонцов, почвы очень тяжелые для лесных полос. Нужно проводить коренную мелиорацию, прежде чем сажать. Надо всю систему поднимать с нуля. А можно просто приехать, посадить, и на следующий год уже ничего не останется [от посаженого].



Позицию Безугловой разделяют другие исследователи. Профессор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Елена Андреева отмечала, что у лесонасаждения ключевое значение для поддержания климатического баланса в регионе: «Они не только защищают от пыльных бурь, но и влияют на водный баланс всей Ростовской области. Корневая система задерживает влагу, не дает иссушаться верхнему слою, который очень легко развеивается. Растения, в свою очередь, способствуют испарению влаги, которая собирается в облака, принося осадки».



Под редакцией участника ликвидации чернобыльской катастрофы и советника президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого в 2018 году вышел первый том национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России: оценка рисков и эколого-экономических последствий деградации земель».



«Подготовленный в 2010 году Минприроды России комплекс мер по борьбе с опустыниванием представлял собой слабо систематизированный набор мероприятий, осуществляемых в рамках других программ, и благополучно завершился в 2014 году без серьезного анализа результатов и эффективности проведенных работ, — пишет Бедрицкий. — В «Докладе о человеческом развитии в Российской Федерации» (2016) акцент делается только на проблему лесных земель, а проблема борьбы с опустыниванием и деградацией земель (достижения нейтрального баланса деградации земель) не поднимается».



В год публикации доклада Бедрицкого сняли с постов советника и специального представителя президента по вопросам климата.



Завещать пустыню



Проекты по восстановлению лесов можно условно разделить на два типа: локальный и региональный.



Первый — локальный. Это программы лесопаркового «зеленого пояса», так называемых «зеленых щитов» вокруг городов. Для этого власти налагают вето на вырубку и строительство в зонах, входящих в «зеленый пояс», если нет особого разрешения. В зону входят не только леса, но и реки, береговые линии, озера и пруды.



Депутат Законодательного собрания Ростовской области и председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Вячеслав Василенко в разговоре со мной подчеркивает, что главная задача этого проекта — сохранение растительности.



— Многие полагают, что «зеленый пояс» — так это [значит, что] будут посадки. Это не совсем верно. Конечно, где-то будет реконструкция — это не исключено. Но это будет делаться за счет собственника земли. Где-то земля принадлежит муниципалитетам, где-то обществам, но у них эту землю не забирают: кому принадлежала, тому и принадлежит. Но в них наступает особый порядок охраны. Ответственность за них будут нести те, кому принадлежит земля.



Объять «зелеными щитами» города России в 2015 году предложил «Народный фронт». Его эксперты подготовили федеральный законопроект, который приняли в 2016-м .



С 2017 года правительство Ростовской области прорабатывало вопрос о создании «зеленого щита», к 2019 году Заксобрание Ростовской области приняло постановление о его создании. Запланированная площадь составила 9,5 тысячи гектаров — его границы должны были раскинуться вокруг Ростова, на территориях Батайска, Новочеркасска, Азовского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов.