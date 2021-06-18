60 лет у радиоактивной Течи: жители аварийной зоны — о привкусе стронция и людях-невидимках

Истинные причины загрязнения Течи обнародовали в конце 80-х уже после Чернобыльской аварии, когда дети, купавшиеся когда-то в теченской воде, стали взрослыми. Был ли эффект разорвавшейся бомбы?



— Нет! — отмахивается Николай. — Всё равно ведь знали, что река грязная, а радиация... Ее же ни пощупать, ни увидеть. Тогда уже поздно было волноваться.



— Заметно ли влияние на здоровье местных жителей: может быть, много больных онкологией?



— А как узнать, если здесь и медицины нет? Никто ничего толком не говорит. Умирает человек, ему пишут сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт. Вот ровесник наш был, Владимир Михайлович Гордеев. Пошел в поликлинику, говорит, бок колет. Ну, его давай от межреберного остеохондроза лечить. А он за полгода сгорел и умер в 2019 году. Что это было?