Дом Алены Апиной и рок-клуб «Восток»: как выглядят места из сериала «Комбинация» (16+)

Клуб «Восток», куда Александр Шишинин привел подопечных, немного в другом месте Источник: Wink, 164.RU











События двух первых серий «Комбинации» (16+) разворачиваются в Саратове. На родине поп-группы хотели снимать весь проект, но это оказалось технически неудобно. 164.RU предлагает вам прогуляться по местам, которые показаны в сериале. Осторожно, спойлеры!

Дом Алены Апиной

Во второй серии «Комбинации» (16+) Алена Апина и Татьяна Иванова оказываются вместе в трамвае и выясняется, что им по пути, так как обе живут в Комсомольском поселке в Заводском районе Саратова. Очевидно, что ехали они в трамвае № 8, который ходит от площади Орджоникидзе до Комсомольского. Правда, сейчас трамвайная линия на реконструкции.

Однако непонятно, с какой целью сценаристы поселили Апину в Комсомольский поселок, когда известно, что она жила, хоть и в Заводском районе, но неподалеку от Саратовского авиационного завода. В этом экс-солистка «Комбинации» признавалась в своем Telegram- канале:

Будущие солистки «Комбинации» дома у Алены Апиной Источник: мультимедийная платформа Wink











— Мое детство прошло в Саратове по адресу 2-й Кавказский тупик дом 2, квартира 5. Из окон было видно железную дорогу, просто дорогу, по которой проезжали самые настоящие самолеты Як от завода до испытательного полигона, и где-то далеко-далеко блестел краешек Волги. Квартира была однокомнатная, и жили в ней я, мама и ее гражданский муж Вовик. Вовик был персонаж. Сидел в тюрьме. По пьянке в драке снес кому-то челюсть. А этот кто-то оказался милиционером. Было ему тогда лет 17… — писала певица.

Дом Алены Апиной был на месте этого пустыря Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Лишь разбитая колонка напоминает о том, что тут жила известная певица Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Разумеется, узнав точный адрес, поспешили туда, но нас ждало разочарование: дома № 2 по 2-му Кавказскому тупику нет. Он снесен. И, судя по зарослям бурьяна на его месте, довольно давно. К пятиэтажкам на 2-м Кавказском тупике приближаются новостройки. Дома № 1 на этой улице тоже уже нет, вместо него — свежая десятиэтажка, жители которой отгородились от старожилов забором.

Во дворах встречаются советские автомобили Источник: Сергей Петунин / 164.RU











На месте дома, рядом с которым жила Апина, теперь новостройка Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Заводской район в конце 80-х — начале 90-х считался не самым благополучным. Но место, где жила Апина, было вполне приличным. Там обитали сотрудники авиазавода, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Недалеко находились районная администрация, суд, культурный центр, музыкальная школа. И, конечно, из-за того, что росла в приличной среде, Апина в сериале более интеллигентная, чем Иванова. Правда, сама экс-солистка группы характеризует себя тех лет в грубо-ироничной форме: «ботан-гавнючила».

В первой половине нулевых люди на авиазаводе начали терять работу, а в 2012 году предприятие обанкротилось и его закрыли. Местность, где жили инженеры и рабочие, пришла в упадок.

Комсомольский поселок

В Комсомольском поселке, или, как говорят в Саратове, «на Комсе», жила Татьяна Иванова, которая признавалась, что место это было суровое. Типичная рабочая окраина. В общем-то, и сегодня те, кто живет в центре города, вздрагивают при упоминании этого района. Правда, в 2024 году он выглядит более обжитым, чем Кавказский тупик, где жила Апина.

Алена Апина и Татьяна Иванова едут вместе на восьмом трамвае Источник: мультимедийная платформа Wink











Сейчас трамвайная линия на реконструкции Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Это было жуткое место. Туда днем люди боялись приезжать, чтобы не огрести случайно люлей. Поэтому дружила я с такими же бритыми товарищами — у меня других друзей не было, поскольку вокруг были исключительно такие люди. И, наверное, поэтому для меня ничего страшного такого не происходило, — так рассказывала певица о районе, где жила в юности.

Подъезды с конца 80-х в Комсомольском поселке мало изменились Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Повсюду предлагают спастись от алкоголизма и наркомании Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Тут же предлагают заработать Источник: Сергей Петунин / 164.RU











В 2018 году председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что «Комса» должна стать лицом города и тут надо проводить масштабные преобразования. За три года до этого привели в порядок парк Гагарина, о котором ходила дурная слава. Люди начали покупать квартиры в строящихся домах, но вскоре запал иссяк, и Комсомольский поселок так и остался окраиной. Повсюду серые хрущевки, изрисованные граффити о работе наркокурьерами и обильно обклеенные объявлениями о помощи наркозависимым и алкоголикам.

Жизнь в Комсомольском поселке кипит Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Местные жители за домами высаживают большое количество цветов Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Пусть и не вишневая Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Еще в сериале Апина и Иванова периодически встречаются (и ругаются) в месте, напоминающем трамвайное депо. Ничего подобного на «Комсе» нет, тут кольцо трамвая № 8, без депо.

Рок-клуб «Восток»

Место для саратовских музыкантов легендарное, а потому странно, что создатели сериала отнеслись к нему так беспечно. По сюжету в «Востоке», который находится неподалеку от Сенного рынка, состоялось первое выступление пока еще дуэта «Анжелика» перед ветеранами Афганистана. Завершился концерт массовой дракой. Надпись «Рок-клуб „Восток“» красуется на дверях заведения, куда Александр Шишинин (Никита Кологривый) приводит Виталия Окорокова (Владимир Канухин), Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова).

Однако, как говорят знающие люди, в 1988–1989 годах такого заведения еще не было.

— «Восток» сам по себе был заводским клубом (Саратовского электроприборостроительного завода имени Орджоникидзе. — Прим. ред.). Там проходили разовые концерты. Но регулярно клуб начал работать с 95-го года, с подачи Трубы (саратовский музыкант Сергей Одуденко. — Прим. ред.), — вспоминает Антон Иноземцев, сотрудник местного нефтеперерабатывающего завода, трудившийся в «Востоке» в 90-х годах. — Ну и название, само собой, осталось заводским. Во времена становления «Комбинации» там еще не было рок-клуба.

Настоящий клуб «Восток» выглядит так. Тут музыканты выступали совсем недавно Источник: Сергей Петунин / 164.RU











А сериал снимали тут. Это ДК химиков Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Центральный вход Дома культуры на Азина Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Клуб в кадре не похож на «Восток». Мы нашли здание, где проходили съемки. Это оказался Дом культуры Саратовского производственного объединения «Нитрон» (сейчас ООО «Саратоворгсинтез»), местным жителям он известен как ДК химиков. Здание находится в Заводском районе, на улице Азина. Съемки проходили у запасного входа.

Даже слона в сериале можно рассмотреть Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— В сериале этот рок-клуб довольно комедийный. Это условность, как и многие другие декорации, — отмечает исследователь саратовской музыки Николай Шадрин.

Он обращает внимание также на символ, изображенный на двери клуба, — летающего слона, которого нарисовал участник местного рок-клуба Михаил Боза Жеребинин ко второму городскому рок-фестивалю, проходившему в 1989 году.

Утес Степана Разина

На Утес Степана Разина отвозят Шишинина «братки» из Заводского района, друзья Шубы — молодого человека Татьяны Ивановой. Там Александра избивают. Но вовремя приезжает на милицейской машине его отец. «Братки» убегают, оставляя Шишинина лежать на траве.

Шишинин с отцом на волжском обрыве Источник: мультимедийная платформа Wink











Ради таких видов в кадре можно слегка пренебречь достоверностью Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Место живописнейшее, и силовые тренировки уличных бойцов на фоне разливов Волги, конечно, могли бы быть. С одной оговоркой: расстояние от Утеса до Саратова примерно 120 километров, это почти граница с Волгоградской областью, примерно два часа пути на современном автомобиле.

Учитывая тот факт, что в сериале «братки» убегают от милиции на грузовике, добирались бы они от Комсомольского поселка до Утеса все три, а то и четыре часа. Могли бы найти место для разборок и поближе. С другой стороны, тогда вряд ли страна увидела бы красоты волжских просторов. Так что с эстетической точки зрения место оправдано.

Шишинин объясняется с «братками» на теплоходе Источник: мультимедийная платформа Wink











Сегодня на «Волге-2» мирно. Никто никого не кидает в реку Источник: Сергей Петунин / 164.RU









