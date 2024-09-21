«Ангел, я пошутил»: как Арсений Попов стал известным импровизатором и окружил себя толпой фанатов

«Не на всех остановках есть лавочки» — подписал фото Арсений Попов Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











У него голубые глаза, он носит кольцо-печатку, заразительно смеется, не ест рыбу, любит фотографироваться и придумывает заковыристые хештеги в соцсетях. Арсений Попов — импровизатор, актер, телеведущий, шоумен, дизайнер. Он мало и нехотя рассказывает о себе в интервью, и портал MSK1.RU рассказывает, как Арсений Попов попал в шоу-бизнес и стал популярным.

«Открывая рот, ты уже не прав» Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











Омск. Точно не экономист

Арсений родился и вырос в Омске. После школы поступил в местный университет. Сначала учился на экономиста — родители-инженеры не видели для сына другой судьбы, — но позже перевелся на факультет культуры и искусств. В 2006 году получил диплом по специальности «актер драматического театра и кино».

Несколько лет служил в Драматическом Лицейском театре Омска. Там, кроме прочего, играл роли приказчика в постановке по пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова» и Обольянинова в «Зойкиной квартире» Булгакова. Художественный руководитель Вадим Решетников называл его хорошим, подающим надежды актером.

Потом Арсений попал в театр пластической драмы «ЧелоВЕК», который круто изменил его карьеру. Вместе с труппой актер переехал в Петербург. Вел мероприятия, снимался в крохотных эпизодических ролях в сериалах. А еще впервые увидел выступление театра импровизаций «СраЗу».

Петербург. Импровизируй это

Импровизация Арсению понравилась сразу: никакого сценария и цензуры, полная свобода действий на сцене. Да, такая импровизация еще далека от той, которой он будет заниматься через несколько лет. Пока это классический импровизационный театр, где юмор не на первом месте.

«Чтобы быть забавным дедом, нужно быть забавным молодым человеком!» Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











Импровизация — живое выступление, где актеры играют без сценария и декораций. Всё, что происходит на сцене, придумано здесь и сейчас. Жанр в современном понимании появился в Чикаго в 1950-х годах. Тогда студенты объединили в выступлениях театральные игры Виолы Сполин и принципы комедии дель арте (комедии масок).

В «СраЗу» Арсений знакомится с Сергеем Матвиенко — будущим коллегой по шоу «Импровизация». Они выступают в ресторанах и на небольших площадках. Среди зрителей в основном друзья, которые приходят поддержать начинающих актеров-импровизаторов. Постепенно о театре узнает всё больше людей, на постановках появляются журналисты. В 2011 году Сергей и Арсений проходят в финал юмористического шоу на Муз-ТВ, а через два года их замечает Вячеслав Дусмухаметов — креативный продюсер ТНТ.

Москва. Становление героя

Арсений и Сергей перебираются в Москву, где их знакомят с воронежцами — Антоном Шастуном, Дмитрием Позовым и Стасом Шеминовым. Последний в итоге становится креативным продюсером нового шоу «Импровизация». А четверка парней — золотым составом, бойз-бендом, The Beatles в юморе, «алмазами», как их позже станут называть поклонники.

The Beatles в юморе Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











В 2016 году вместе с популярностью шоу слава приходит и к Арсению Попову. Про театр на время приходится забыть. И довольствоваться ролью шоумена, юмориста, «самого красивого из импровизаторов».

Премьера шоу «Импровизация» состоялась на ТНТ в феврале 2016 года. Суть в следующем: ведущий Павел Воля и приглашенные звездные гости задают четверке актеров разные задания. Например, изобразить что-то, отыграть ситуацию, придумать историю. В таком формате программа существует до апреля 2023 года. Сейчас шоу выходит на СТС и называется «Импровизаторы».

Начинаются гастроли. Импровизаторы ездят по городам, разыгрывают мини-спектакли при полных залах. Фотографируются с поклонниками, увозят с собой тонны подарков: мягкие игрушки, сладости, рисунки, письма с признаниями, открытки.

Параллельно Арсений запускает бренд одежды «Уберите рыбу». Его фишка — надписи, которые почти всегда связаны с импровизационным шоу. Так фанаты начинают узнавать друг друга в толпе по нашивкам на футболках: «Я перестал волноваться», «Это мое», «Ангел, я пошутил», «Жу..Жу..Жи..», «Well ИК ОЛЕ Pie».

Арсений — еще и дизайнер одежды Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











В 2019 году Арсений возвращается к актерской карьере: снимается в эпизодических ролях в сериалах и полнометражных фильмах, музыкальных клипах. Но большой отдачи это не приносит. В одном из интервью он говорит, что не хотел бы разделять карьеру на телевидении и театр, заниматься чем-то одним. Да и дизайн футболок забрасывать не собирается.

Арсений не оставляет попыток пробиться в кино, но роли предлагают редко. И здесь популярность импровизаторов, которая в 2020 году разрастается так же стремительно, как и коронавирус, не играет ему на руку. Арсений говорит, что режиссеры видят в нём не актера, а парня из телевизора.

В 2022 году он, наконец, получает главную роль — в фильме молодого режиссера Георгия Даниелянца «До рассвета». Арсений играет мужчину, которому приходится ночевать в машине. А увидевшая это девушка обращается к нему со странной просьбой.

Критики картину не оценили, зато поклонники Арсения остались довольны. Тем более на премьеру, чтобы привлечь как можно больше внимания и поддержать коллегу, пришли импровизаторы — Антон, Дима и Сергей.

Четверка импровизаторов сейчас на пике популярности. Помимо телевизионного формата шоу, на «VK Видео» выходят «Громкий вопрос», «Истории», «Тейбл Тайм». У каждого из парней есть сольные проекты. У Шастуна, например, «Контакты» и «Цитаты», у Позова — «Семейное дерби». Сергей с Арсением вместе ведут шоу «Спорт на спорт».

Снова Петербург. Вселенная актера

Во время съемок фильма «До рассвета» Арсений знакомится с Юрием Гальцевым — художественным руководителем Театра Эстрады в Санкт-Петербурге. И тот предлагает импровизатору роль в спектакле по пьесам Островского. Так Арсений возвращается на театральную сцену.

Постановку «Вселенная Островского» впервые показывают в апреле 2023 года. Арсений играет трех героев: Бальзаминова, Бориса и Вакулу. Он признавался, что репетиции дались ему непросто, персонажи были будто не по душе. Но постепенно он свыкся, нашел внутри себя точку опоры, и всё наладилось.

Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











Спектакль играют до сих пор два раза в месяц. На каждом — аншлаг. В финале на сцену выносят большую плетеную корзину: туда складывают огромное количество цветов, которые дарят Арсению и другим актерам. А еще портреты, карты звездного неба, книги, письма с признаниями. Обязательно выстраивается очередь из зрителей: каждому хочется подойти, поблагодарить, дать пять, заглянуть в глаза. Почти на всех фотографиях с такого импровизированного общения с поклонниками Арсений выглядит очень счастливым.

Москва — Петербург — Москва. Карьера телеведущего

Большую часть времени Арсений Попов проводит в Москве. Хотя, как признавался неоднократно, Петербург любит больше. Там ждут театр и набережные.

Арсений становится кумиром и у детей Источник: официальный ТГК Арсения Попова / Telegram.org











В Москве же проходят съемки проектов, немногочисленные концерты импровизаторов.

В этом году Арсений попробовал себя в роли телеведущего на крупных федеральных каналах. В августе на НТВ состоялась премьера «Чуда». Там Арсений демонстрирует очередной талант — общение с детьми. Суть шоу в том, чтобы показать зрителям талантливых ребят. Вместе с ними Арсений готовит, устраивает спарринги, танцует, читает и разыгрывает сценки. И здесь он завоевывает внимание новой аудитории, отличной от той, которая смотрит контент импровизаторов.