Умер американский актер Дональд Сазерленд. Вы видели его в «Гордости и предубеждении» и «Голодных играх»

После продолжительной болезни в Майами умер актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.
Семья кинозвезды отказалась от публичных похорон и проведет закрытую церемонию. У Дональда остались жена Франсин Расетт, сыновья Роуг, Россиф, Энгус и Кифер, дочь Рейчел и пятеро внуков. К слову, все дети Сазерленда пошли по его стопам и сделали успешную карьеру в кино.
Сазерленд — лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и других. Артист стал популярным в 1970-х, когда на экраны вышел фильм «Военно-полевой госпиталь». Он известен и молодой аудитории по саге «Голодные игры», где исполнил роль президента Панема Кориолана Сноу.