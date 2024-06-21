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Культура Умер американский актер Дональд Сазерленд. Вы видели его в «Гордости и предубеждении» и «Голодных играх»

Умер американский актер Дональд Сазерленд. Вы видели его в «Гордости и предубеждении» и «Голодных играх»

Кинозвезде было 88 лет

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Роль Кориолануса Сноу стала для актера знаковой

После продолжительной болезни в Майами умер актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.

Семья кинозвезды отказалась от публичных похорон и проведет закрытую церемонию. У Дональда остались жена Франсин Расетт, сыновья Роуг, Россиф, Энгус и Кифер, дочь Рейчел и пятеро внуков. К слову, все дети Сазерленда пошли по его стопам и сделали успешную карьеру в кино.

Сазерленд — лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и других. Артист стал популярным в 1970-х, когда на экраны вышел фильм «Военно-полевой госпиталь». Он известен и молодой аудитории по саге «Голодные игры», где исполнил роль президента Панема Кориолана Сноу.

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