Умер американский актер Дональд Сазерленд. Вы видели его в «Гордости и предубеждении» и «Голодных играх»

Роль Кориолануса Сноу стала для актера знаковой Источник: кадр из фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2», реж. Фрэнсис Лоуренс











После продолжительной болезни в Майами умер актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.

Семья кинозвезды отказалась от публичных похорон и проведет закрытую церемонию. У Дональда остались жена Франсин Расетт, сыновья Роуг, Россиф, Энгус и Кифер, дочь Рейчел и пятеро внуков. К слову, все дети Сазерленда пошли по его стопам и сделали успешную карьеру в кино.