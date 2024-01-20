Наконец встретились снова: история любви Юрия Соломина и его жены Ольги длиной в жизнь

Иногда нужно опоздать, чтобы встретить свою любовь

Юрий Соломин познакомился со своей будущей женой еще в Щепкинском училище, куда поступил в начале 1950-х годов. Судьбоносная встреча случилась из-за опоздания Ольги на лекцию: когда она пришла, свободное место было только с самого края, рядом с Юрием. С тех пор молодые не расставались: Ольга заняла не только место на занятии, но и место в его сердце на всю жизнь.

— У нее была коса, подобных которой я больше не видел ни у кого, — вспоминал потом этот момент Юрий Соломин.

Тогда у молодого Юрия было катастрофически мало денег: он не мог позволить себе подарить возлюбленной букет цветов, а обрывать клумбы ему мешало воспитание.